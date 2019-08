Hoe moet het nu verder in Italië?

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft dinsdagmiddag aangekondigd dat hij zijn ontslag zal indienen bij de president van Italië.

Daarmee komt de bal bij de 78-jarige Sergio Mattarella te liggen. De president zal nu met alle politieke partijen gaan praten om te zien of er op een of andere manier een andere regering kan worden gevormd. Hoe gaat deze crisis zich ontvouwen, wat zijn momenteel de mogelijke scenario’s?

Scenario 1: als opportunisme sterker is dan principes

De Vijfsterrenbeweging en de Democratische Partij (PD) vormen een nieuwe regeringscoalitie. De anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging, die sinds de verkiezingen van maart 2018 over de meeste zetels in het parlement beschikt, heeft een linkse vleugel die zich graag sterk maakt voor duurzame energie, rechten voor werknemers en armoedebestrijding. De sociaal-democratische PD is daarom in theorie een natuurlijke partner. De partij van Luigi Di Maio kan dan gewoon doorregeren.

Oud-premier Matteo Renzi – die geen leider van de PD meer is, maar achter de schermen nog veel voor het zeggen heeft – is een uitgesproken voorstander van deze optie. Maar tegelijkertijd is hij een struikelblok. Want Di Maio kan de in zijn ogen arrogante Renzi niet uitstaan. De Democratische Partij is bovendien voor nogal wat mensen binnen de Vijfsterrenbeweging een elitaire, klassieke partij die geniet van achterkamertjes-politiek en privileges, waar zij juist allergisch voor zeggen te zijn. Maar opportunisme is soms sterker dan principes: bij de Vijfsterren kunnen ze denken dat alles beter is dan verkiezingen, omdat ze dan misschien wel de helft van hun zetels verliezen – plus de bijbehorende hoge salarissen en onkostenvergoedingen.

Links Matteo Salvini, die reageert op de speech van zijn premier Conte in de Italiaanse senaat. (rechts)

Scenario 2: sorry, ik had het niet zo bedoeld

De Vijfsterrenbeweging en de Lega komen toch weer bij elkaar en regeren verder. Het is heel erg onwaarschijnlijk, maar het kán. Het was Lega-leider Matteo Salvini die de stekker uit de coalitie wilde trekken omdat hij de samenwerking met de Vijfsterrenbeweging te moeizaam en vruchteloos zei te vinden. Maar een alternatieve regering van de Vijfsterren met de PD is het laatste wat Salvini wil, dan komt hij – wie weet voor hoe lang – in de oppositie terecht. Dus is hij zich de afgelopen dagen nederiger op gaan stellen en heeft voorgesteld om de zaak te lijmen – zo van: sorry, ik had het niet zo bedoeld. De vleugel van de Vijfsterrenbeweging die anti-PD is, voelt wel voor deze optie. Leider Luigi Di Maio is er heel misschien ook wel voor te porren op voorwaarde dat Salvini – die hij ‘een onbetrouwbare verrader’ noemt – niet in het kabinet blijft zitten.

Scenario 3: als het geld moeten worden gerustgesteld

Er komt een tijdelijke overgangsregering. Als de coalitiebesprekingen op niets uitdraaien, kan Mattarella de vier of vijf grootste partijen vragen om een overgangsregering te steunen. Aan het hoofd daarvan kan een neutraal figuur komen te staan– een gezaghebbende jurist of econoom bijvoorbeeld. De president zou voor deze optie kunnen gaan omdat zo’n regering op tijd de Italiaanse begroting voor 2020 kan opstellen – die wordt in oktober (dus al over twee maanden) in Brussel verwacht. Dit scenario zou de grote investeerders, die Italiaans schuldpapier hebben en kopen, kunnen geruststellen. Maar voor de politieke partijen is zo’n regering bijzonder lastig, omdat zij dan hun handtekening moeten zetten onder een begroting vol bezuinigingen waar ze niet achter staan. Als er zo’n tijdelijke regering zou komen, kunnen er begin 2020 nieuwe verkiezingen worden gehouden.

Scenario 4: Lega de spil van een zeer rechtse coalitie

Er komen nieuwe verkiezingen. Als Mattarella uit alle gesprekken die hij zal voeren met de verschillende partijen concludeert dat er geen stabiele regering is te vormen, dan zal hij besluiten dat er vervroegde parlementsverkiezingen moeten worden gehouden. Dit lijkt op dit moment de meest waarschijnlijke optie. Die verkiezingen vinden dan in de herfst plaats. De grootste voorstander van dit scenario is Matteo Salvini. Want zoals het er nu uitziet, wordt zijn nationalistische Lega dan de grootste, en hij premier. De Lega kan de spil worden van een zeer rechtse, eurosceptische coalitie met de ex-fascistische Broeders van Italië en de centrum-rechtse partij Forza Italia.

‘Salvini handelt in eigenbelang’ Conte zal later vandaag langsgaan bij het Quirinaalpaleis om daar officieel zijn ontslag in te dienen bij president Sergio Mattarella, zo zei hij vanmiddag in een speech tegenover de Italiaanse senaat, die was teruggeroepen van zomerreces vanwege de politieke crisis in het land. De premier stelde in zijn toespraak dat Matteo Salvini - die als vicepremier naast hem zat - heeft laten zien “alleen zijn eigenbelang te volgen, en dat van zijn partij”. Daarbij zet Salvini het nationaal belang op het spel omwille van politiek gewin, aldus Conte. In de wankele coalitie van Lega en de Vijfsterrenbeweging rommelt het eigenlijk al vanaf het begin. Twee weken terug zinspeelde Salvini erop zijn steun in te trekken, om zo nieuwe verkiezingen te forceren. Lega staat er immers erg goed voor in de peilingen, en Salvini hoopt nu zelf het premierschap binnen te kunnen slepen.

Misschien heeft Salvini verkeerd gegokt

Italië kan zich opmaken voor nieuwe verkiezingen. Maar Matteo Salvini is niet verzekerd van een overwinning.