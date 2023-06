Hoe Manga Ghumdia een bloedige aanval van Boko Haram overleefde

Nigeria is voor christenen een van de gevaarlijkste landen, hoewel de helft van de bevolking er christen is. Manga Ghumdia overleefde een aanslag van terreurgroep Boko Haram.

Vooral achter op de nek van Manga Usiju Ghumdia is het grote, gekartelde litteken duidelijk te zien. “Weet je dat de letterlijke vertaling van mijn naam ‘God zij dank’ is?”, begint de jonge Nigeriaan, grijnzend.

Het gebeurde tien jaar geleden. Op 2 oktober 2012, tegen achten ’s avonds. Boko Haram kwam langs, thuis, in Maiduguri, in het noorden van Nigeria, om hem en zijn familie, vrome christenen, van hun geloof af te brengen. Dat Manga die avond heeft overleefd, komt volgens hem maar door één ding: precies dat geloof.

Het lijkt een paradox: Nigeria, waar bijna de helft van de bevolking het christelijk geloof aanhangt, is een van de gevaarlijkste landen voor een christen en het geweld tegen de groep neemt alleen maar toe. Met name in het noorden, waar deelstaten is­la­mi­ti­sche wet­ten en re­gels, de sharia, willen opleggen, of waar de terreurgroep Boko Haram het voor het zeggen heeft. Nergens ter wereld worden zoveel christenen omgebracht: alleen al vorig jaar werden er zo’n 5000 vermoord, tegenover 4600 het jaar ervoor – een flinke stijging dus.

Opgesloten in zijn eigen huis

Die avond scheelde het weinig of Manga was een van hen geweest. Hij doet zijn verhaal kalm, hier op het kantoor in Ermelo van de hulporganisatie Open Doors, die zich inzet tegen christenvervolging wereldwijd. Het is duidelijk dat hij het vaker heeft gedeeld. Wat opvalt is dat hij vooral geëmotioneerd raakt als hij vertelt over zijn geloof, niet zozeer als ter sprake komt wat er die bewuste avond met zijn familie is gebeurd.

Manga was 22. De jonge docent zat die avond aan de keukentafel te werken aan het lesplan voor de dag erna. Zijn broertjes keken tekenfilms, zijn ouders kletsten wat op de veranda. Toen ze voor het eerst het geluid hoorden, waren de terroristen al binnen.

“Voordat we het wisten, waren we opgesloten in ons eigen huis. Waar is het geld, waar zijn de telefoons, riepen ze. Ik weet niet meer met hoeveel ze waren. Misschien dertig. Er zaten heel jonge tussen, tieners. Ze waren duidelijk onder invloed. Ze sloten mijn broertjes op in een van de slaapkamers, mijn moeder in een kast. Alle waardevolle spullen sleepten ze mee naar buiten. De televisie, de schoenen, de telefoons, zelfs de stofzuiger. Maar toen kwamen ze terug. Mij, mijn oudste broer en mijn vader namen ze mee het huis uit. We moesten op onze buik liggen, onze gezichten naar de grond.”

‘Voor onze ogen staken ze op mijn vader in’

“ ‘Hou je vast je aan je geloof, of ga je je bekeren tot islam?’ Mijn vader sputterde nog tegen: ‘Geef ons een dag, dan zullen we er met de familie over praten’. Maar dat geloofden ze niet. Ik begon een psalm op te zeggen en werd geslagen met de kolf van een geweer. Mijn vader zei dat ik stil moest zijn.

“Oké, zeiden ze. Dan gaan we jullie afmaken. We dachten nog even dat ze bluften, ze waren zo zenuwachtig, springerig. Ze sleepten mijn vader een paar meter bij ons vandaan. Onze armen waren achter ons lichaam gebonden met elektriciteitssnoeren, ik probeerde me los te worstelen, maar dat lukte niet.

“Ze trokken hun kapmessen, en begonnen voor onze ogen op hem in te steken. Ze sneden zijn keel door. Trokken zijn hoofd van het lichaam.”

Manga is zachter gaan praten. Maar zijn toon blijft zakelijk. De blik naar binnen gekeerd.

“Toen gingen ze verder met mijn broer. Ze staken hem achter in zijn nek, hij raakte bewusteloos, maar het ging moeizaam. Ze dachten dat hij wel dood zou bloeden. En toen richtten ze zich op mij.”

‘Ik denk dat God van je houdt’

“Ze pakten een ander mes, een groter gekarteld mes, en begonnen aan de achterkant van mijn nek. Ik voelde in mijn hart dat ik ging sterven. En ik werd kalm. Want ik wist dat ik naar de hemel zou gaan. Ik kon alleen aan de woorden van Jezus aan het kruis denken. Ze weten niet wat ze doen. Dus ik bad om vergiffenis. Terwijl ze me sneden, bad ik voor ze.

“Gedachten schoten door mijn hoofd. Dat ik altijd jong en naïef was geweest. Dat ik tijd had verspild waarin ik iets goeds had kunnen doen, dat ik had kunnen helpen het woord van God te verspreiden. Daarom bad ik nu om hen. En terwijl ze met het mes over de botten in mijn nek schraapten, verdween die verschrikkelijke pijn.”

Daarna ging het snel. De terroristen hadden moeite zijn hoofd eraf te krijgen, en lieten hem voor dood achter. Zijn moeder had zich bevrijd, de buren kwamen eropaf. Een ambulance. In het ziekenhuis waren ze er zeker van dat hij het niet zou redden. Zijn hart stond even stil, de operatie duurde 24 uur.

“De arts die de operatie leidde was een moslim. Dokter Abu Bakar. Na de operatie zei hij tegen me: ‘Ik weet niet wat je hebt gedaan, maar blijf dat doen, want het werkt. Ik denk dat God van je houdt.’”

Wat als ze terugkomen?

Manga bleef drie maanden in het ziekenhuis. In het begin was hij boos. Voelde hij haat. Tegen moslims, tegen iedereen. “Ik dacht, als ik beter ben, ga ik bij het leger, zodat ik achter ze aan kan en ze af kan maken. Maar dat trok langzaam weg, in het ziekenhuis. Ik las de Bijbel. Ik bad. Ik legde alles aan de voeten van Jezus.”

De aanval had een lange nasleep. Manga’s broer overleefde het. Maar door zijn litteken draagt Manga het trauma zichtbaar met zich mee. De afgestudeerd IT’er heeft moeite een vaste baan te vinden. “Als je vertelt waar het litteken vandaan komt, worden mensen bang. Wat als ze terugkomen? Lopen wij dan geen gevaar?” In het dorp waar ze woonden waren ze hun leven niet langer veilig. Ze verhuisden.

“Ik was vroeger niet perfect, maar God heeft mijn leven gered. Christus is niet alleen voor de rechtvaardigen, maar ook voor de onrechtvaardigen gestorven.”

Hij is stil. Zegt dan dat dat is wat hij van zijn vader heeft geleerd: om niet te snel te oordelen. “Hij hield van iedereen evenveel, of je nu een moslim of christen bent. Hij was erg zachtaardig. Soms weleens tot frustratie van mijn moeder.”

