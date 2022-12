Hoe kon een Poolse priester jarenlang jongens misbruiken, terwijl Paus Johannes Paulus II het wist?

Paus Johannes Paulus II hield jarenlang een priester in functie die misbruik pleegde in zijn parochies. Dat blijkt uit documenten van de Poolse geheime dienst. Een reconstructie.

Eugeniusz Surgent ontkent alles. Nee, hij heeft nooit jongens misbruikt. Het is 24 augustus 1973. De zomer is koel dat jaar. Het kwik heeft de dertig graden nog niet aangetikt in de Zuid-Poolse stad Krakau.

De officier van justitie kijkt naar de man tegenover haar. Een katholieke priester met een lang gezicht, donker haar en ogen die onder een gelukkiger gesternte pretoogjes zouden zijn. “Ik sluit uit dat ik de mij voorgeworpen daad heb gepleegd”, zegt hij. “Ik heb nooit meer gedaan dan jongens knuffelen en op hun mond zoenen.”

De politie weet ondertussen wel beter. De notulant is kapitein van de Sluzba Bezpieczenstwa (SB), de veiligheidsdienst van de communisten die nauw met de politie samenwerkt. Hij is dan al in het bergdorpje Kiczora geweest, waar Surgent vicaris (hulppastoor) was, en hij heeft daar met de jeugd gepraat.

Hun getuigenissen laten weinig te raden over: “De priester omhelsde mij en begon me op mijn mond te zoenen. Hij zei dat ik mooi was en dat hij me leuk vond. Tijdens het kussen stak hij zijn tong in mijn mond. Ondertussen duwde hij mij tegen zich aan, met zijn handen op mijn billen. Ik probeerde me los te rukken, maar dat lukte niet. Vader Surgent kuste me ongeveer een kwartier lang. Toen zei hij tegen mij: vertel het aan niemand.”

Een andere jongen verklaarde: “Vader Surgent ging naast me zitten en begon me te kussen. Hij nam mijn hand, legde die op zijn gulp en zei: ‘Wrijf met je hand over mijn lid’. Dat wilde ik niet doen, maar vader Surgent drukte mijn hand nog een keer tegen zijn lid aan en bewoog er ongeveer vijf minuten mee. Ondertussen kuste hij me op mijn mond. Na ongeveer vijf minuten masturberen, rukte ik me los uit zijn omhelzing, trok mijn schoenen aan en verliet zijn woning. Terwijl ik mijn schoenen aandeed, zei vader Surgent tegen me: “Vergeet het en vertel het aan niemand.” En zo gaat het verder, de ene getuige na de andere.

Bij een volgend verhoor bekent de vicaris schuld. In de aanklacht staan zes namen van jongens onder de vijftien jaar die hij heeft misbruikt. Dat is uitzonderlijk. Het lukte de communistische autoriteiten zelden slachtoffers te vinden die durfden te getuigen tegen een priester. De autoriteit van de kerk was enorm, de sociale druk om te zwijgen groot. Maar tegen vicaris Surgent kwam de aanklacht rond. Op 19 december 1973 hoorde hij het vonnis: drie jaar cel met aftrek van voorarrest.

Het bisdom van Karol Wojtyla, de latere paus

De processtukken, verhoren, de aanklacht en een beschrijving van het vonnis zijn door de SB verzameld en bewaard. Net als duizenden andere documenten waarin de katholieke kerk werd geanalyseerd en beschreven. Aangezien de kerk haar archieven niet openstelt voor buitenstaanders, zijn de SB-dossiers een belangrijke historische bron. Zoals elke inlichtingendienst probeerde de SB informatie zoveel mogelijk te verifiëren. Het meeste SB-materiaal werd in 1989/1990 vernietigd, maar Surgents dossiers bleven grotendeels gespaard.

Het loont de moeite deze oude zaak onder de loep te nemen. Het verhaal speelde zich namelijk af in het aartsbisdom Krakau, waar Karol Wojtyla toen de scepter zwaaide. In 1978 werd hij tot paus gekozen. Johannes Paulus II bleef een kwart eeuw aan, tot zijn dood in 2005.

Wat wist het hoofd van de katholieke kerk van de seksuele misdrijven die deze priester beging? Het korte antwoord luidt: veel.

Het lange antwoord begint in 1964. Karol Wojtyla is dan net aartsbisschop geworden. Surgent is vicaris in een voorstadje van Krakau, als Wojtyla hem uit zijn bisdom zet. De veiligheidsdienst weet niet waarom hij deze zware straf krijgt, blijkt uit de archiefstukken. Surgent is populair. Veel van zijn parochianen willen dat hij blijft.

Maar Wojtyla stuurt hem naar het vooroorlogse bisdom Lwów – een bisdom waarvan slechts een piepklein stukje nog in Polen ligt, nadat Lwów zelf door de Sovjet-Unie is geannexeerd. De reden om hem daarnaartoe te sturen: Surgent is geboren in Lwów, hoewel hij in Krakau zijn school en het seminarie heeft afgerond en in Krakau zijn priesterwijding heeft ontvangen.

Maar de administrateur-bisschop van het restbisdommetje, Jan Nowicki, stuurt hem per ommegaande terug. Blijkbaar wist deze Nowicki wat vicaris Surgent had misdaan. Dat blijkt ook uit een brief van Nowicki, die de SB jaren later, in 1969, onderschept. De brief zelf is uit het dossier verdwenen, maar de inhoud is samengevat in een rapport. Nowicki bevestigt in de brief dat Surgent ‘een seksuele perversie’ heeft. Hij heeft zich vergrepen aan een minderjarige jongen, en daarover heeft de moeder een klacht ingediend bij de curie: “De moeder van de jongen wil priester S.E. geen schade berokkenen en beperkte zich tot het inlichten van de curie.”

Verklikkers horen de priester uit

Een paar keer heeft Wojtyla Surgent dan al van de ene parochie naar de andere gestuurd, om hem uiteindelijk onder curatele te plaatsen in een klooster, zo blijkt uit de archiefstukken. Totdat de SB de brief van Nowicki in handen krijgt, vraagt de dienst zich af waarom.

In 1973, als Surgent in de cel wacht op zijn proces, komen er opnieuw bewijzen dat de vicaris al misbruik pleegde voordat Wojtyla hem in 1971 naar het bergdorpje Kiczora stuurde. Een klikkende celgenoot vertelt: “Toen ik Surgent vroeg of hij de wellustige daden waarvan hij nu wordt beschuldigd ook pleegde in andere parochies, bevestigde hij dat en zei hij dat hij daardoor zo bang is.” Waarna Surgent tegen de celgenoot bijna alle parochies opsomt waar hij vicaris is geweest.

Ook blijkt dat hij Wojtyla plechtig had beloofd zijn leven te beteren. Een verklikker meldt: “Eugeniusz Surgent probeerde een brief aan de bisschop te schrijven, zodat deze hem zou vergeven dat hij ondanks zijn belofte opnieuw in aanvaring kwam met de wet.”

Op basis van die belofte had Wojtyla dus in 1971 het dorpje Kiczora toevertrouwd aan de zorgen van Surgent. Bij de veiligheidsdienst koesterden ze geen illusies. Ze lieten de vicaris toen nog lopen. De conclusie van de SB druipt van het cynisme: “Hoewel we over materiaal beschikken waarmee we hem zouden kunnen compromitteren, doen we dat niet, aangezien hij met zijn gedrag meer schade kan toebrengen aan de clerus.” Het communistisch regime zag de invloed van de kerk maar al te graag afnemen.

De inschatting van de SB bleek juist – met dank aan kardinaal Wojtyla, die de kindermisbruiker niet uit het ambt zet, maar hem opnieuw een kans geeft verder te werken als priester.

Surgent wordt in 1974 vervroegd vrijgelaten en voert daarna een soort guerrilla-strijd om ‘zijn’ dorp Kiczora terug te krijgen. Uit het dossier van een priester-verklikker uit een naburig dorp blijkt dat Wojtyla hiervan op de hoogte was. De verklikker vertelt dat de opvolger van Surgent in Kiczora, een zekere Lesnicki, ‘door de pro-Surgent-groepering werd gedwongen het dorp te verlaten’: “Vader Lesnicki kreeg vaak anonieme dreigbrieven, dat hij weg moest uit Kiczora. Toen is hij naar de kardinaal [Wojtyla – red.] gegaan, heeft hem de hele zaak voorgelegd en gevraagd om te worden overgeplaatst naar een andere parochie. De kardinaal willigde dat verzoek in […] Surgent heeft zelf het nodige werk verricht om vader Lesnicki weg te krijgen. Nadat hij uit de gevangenis kwam, ging hij naar Kiczora en instrueerde zijn aanhangers.”

Wojtyla op bezoek in het het dorp

Sommige mensen in Kiczora herinneren zich vicaris Surgent nog goed. Zoals een oude mevrouw die indertijd behoorde tot de Surgent-aanhangers. Ze wantrouwt de Nederlandse journalist die in de natte sneeuw voor haar deur staat. Maar de behoefte om de priester te verdedigen wint het uiteindelijk van het wantrouwen. Zonder naam in de krant, maar ze geeft antwoord op vragen.

Ze vertelt dat zij met dorpsgenoten Wojtyla opzocht in het naburige dorp Rajcza, toen hij daar een bezoek aflegde. “Ik herinner me dat we met een hele groep gingen, zodat ze Surgent weer hiernaartoe zouden sturen. Hij [Wojtyla – red.] stemde daarmee in.” Ze vertelt dat het plan niet doorging, omdat andere dorpsbewoners naar Krakau gingen om bij Wojtyla te protesteren tegen een herbenoeming van Surgent.

Ze herinnert zich niet meer precies wanneer ze Wojtyla opzocht in Rajcza, maar de parochie-kroniek leert dat Wojtyla dit dorp slechts een keer bezocht nadat Surgent was vrijgelaten uit de gevangenis: in januari 1976. Dat betekent dat Wojtyla ruim twee jaar nadat de priester was veroordeeld wegens misbruik van minderjarige jongens overwoog om de man opnieuw een kerkelijke functie te geven.

Die kreeg Surgent uiteindelijk ook: in een bisdom in het noorden van Polen, waar na de oorlog de Duitse bevolking werd verdreven en waar pas in 1972 Poolse bisdommen waren gevormd. Wojtyla moedigde zijn priesters vaak aan om deze piepjonge bisdommen in het Wilde Westen van Polen te versterken. Ideaal voor een priester die opnieuw moest beginnen. Surgent werd er in 1978 geregistreerd als zielzorger, met nog altijd de bevoegdheid om kinderen godsdienstles te geven. De gevolgen laten zich raden.

Opnieuw in de fout

Op 13 maart 1986 krijgt de SB van een informant de eerste aanwijzing dat Surgent in zijn nieuwe parochie weer in de fout gaat: “Tijdens de godsdienstles die Surgent vorige week met de tweede klas had, stuurde hij alle meisjes uit het lokaal. Hij controleerde de broeken van de jongens, die achterbleven, met als smoes dat ze slecht waren aangekleed.” Daarop volgt een serie berichten waaruit blijkt dat Surgent “bij het controleren van de broeken jongens bij hun ‘ballen’ pakte”, dat hij “jongens de broek uittrok om hun geslachtsdelen te inspecteren” en dat hij “jongens bekuste”.

Dit keer grijpt de veiligheidsdienst niet in: Surgent is informant geworden van de SB. De dienst brengt eigen mensen niet in verlegenheid.

Ook van Wojtyla, sinds 1978 paus Johannes Paulus II, had hij niets te vrezen. In 1982 kreeg Surgent een paspoort om naar Rome te gaan voor de heiligverklaring van de Poolse monnik Maksymilian Kolbe. “Hij gaat naar Rome met zijn hele jaargang van het seminarie”, noteert de SB. “Hun mentor was professor Karol Wojtyla. Er is een ontmoeting voorzien van zijn hele jaargang met hun voormalige mentor.”

Surgent ontmoette de paus inderdaad, zo blijkt uit een later document: “Om het 25-jarige jubileum van hun priesterwijding te vieren was hij met zijn collega’s in het Vaticaan bij Johannes Paulus II.” De paus maakte geen bezwaar toen hij de hem welbekende kindermisbruiker terugzag in priesterornaat.

Surgent overleed uiteindelijk in 2008, hij is na 1973 nooit meer opnieuw veroordeeld.

Begin volgend jaar verschijnt van Ekke Overbeek bij de Poolse uitgeverij Agora het boek “Maxima Culpa. Co Kościół ukrywa o Janie Pawle II” (Maxima Culpa. Wat de kerk verbergt over Johannes Paulus II).

Wat wist Johannes Paulus II over misbruik? Johannes Paulus II werd in 2014 in recordtempo heilig verklaard. Niet tot ieders genoegen: tijdens zijn pontificaat, van 1978 tot 2005, verbood de paus elke discussie over voorbehoedsmiddelen, homoseksualiteit, seks voor het huwelijk, abortus, het celibaat voor priesters en vrouwelijk priesterschap. En hij was nalatig bij de bestrijding van misbruik in de katholieke kerk, vonden zijn critici. De eerste schandalen kwamen halverwege de jaren tachtig in de VS naar buiten. Honderden slachtoffers stuurden de paus brieven, maar kregen geen antwoord. Soortgelijke schandalen in vele andere landen leidden niet tot maatregelen, laat staan excuses. Pas in 2001 verordonneerde de paus dat priesters misbruik moesten melden aan het Vaticaan. “De kerk zal de samenleving helpen om het probleem waar ze mee worstelt te begrijpen en aan te pakken”, zei hij in 2002. Twee jaar later gaf hij de Amerikaanse bisschop Bernard Law, die de schandalen in zijn land was ontvlucht, een erebaan in het Vaticaan. In 2010 kwamen in Nederland verhalen over misbruik in de kerk naar buiten. Polen volgde vanaf 2013, na publicaties van Ekke Overbeek in Trouw die in Polen in boekvorm verschenen. Lang werd volgehouden dat Johannes Paulus II onvoldoende van het misbruik afwist, doordat bisschoppen en kardinalen informatie achterhielden. Dat idee kan nu de prullenbak in: Wojtyla wist van misbruikzaken lang voordat hij tot paus werd gekozen.

