Hoe kan Poetin worden vervolgd? Deze voormalig internationaal aanklager heeft wel een idee

Stephen Rapp zit niet stil. Ondanks zijn 73 jaar reist de Amerikaanse oud-diplomaat en voormalig internationaal aanklager van hot naar her om zich in te zetten voor meer internationale samenwerking om oorlogsmisdadigers achter de tralies te krijgen. Op dit moment adviseert hij de Oekraïense overheid hoe die president Vladimir Poetin kan vervolgen voor de inval van hun land.

Hij is één dag in Nederland, onder andere om de president van Eurojust te ontmoeten, het EU agentschap voor justitiële samenwerking. Dat huisvest ook het speciale onderzoekscentrum dat in maart werd opgezet om bewijs te vergaren voor een eventuele vervolging van de inval.

Het Internationaal Strafhof kan de invasie, oftewel de misdaad van agressie, niet vervolgen omdat Rusland geen lid is van het hof. De VN Veiligheidsraad zou in zo’n geval een land naar het hof kunnen verwijzen, maar Rusland, een permanent lid van die raad mét vetorecht, zal dat zeker tegenhouden.

Eerdere tribunalen zoals het Joegoslavië Tribunaal en het Rwanda Tribunaal, waar Rapp zijn internationale carrière als aanklager begon, werden wel door de VN Veiligheidsraad opgezet. In dit geval moet er een nieuwe manier gevonden worden.

In Europa al animo voor een nieuw tribunaal

Nationale rechtbanken mogen geen staatshoofden, regeringshoofden en ministers van buitenlandse zaken vervolgen. Rapp is nu voorstander van een andere uitweg waar brede steun voor nodig is. “Tenminste twee derde van de leden van de Algemene Ledenvergadering zouden de VN Secretaris -Generaal moeten aanraden een rechtbank op te zetten samen met Oekraïne,” legt hij uit. “Die rechtbank zou dan internationale rechters hebben, en opgezet worden onder een internationaal verdrag. Staatshoofden zouden dus geen immuniteit genieten.”

Beeld Olaf Kraak

Oekraïne probeert al steun te vergaren voor zo’n speciaal tribunaal en heeft aangekondigd dat 33 landen achter hun plannen staan. Dat zijn voornamelijk landen in Europa, maar er wordt gelobbyd in onder meer Zuid-Amerika. Guatemala doet al mee, Argentinië heeft interesse, aldus Rapp. Vorig jaar veroordeelden 141 landen de Russische inval van Oekraïne. Zo’n vaart zal het met deze resolutie niet lopen, zegt hij. “Een resolutie met tanden zal minder steun krijgen. En daarom zijn ze nog niet klaar om die stemming aan te vragen. We zullen moeten zien of het ze lukt.”

Zelf ziet hij een rechtbank die door verschillende landen is opgezet ook als een back-up optie. “Zeven of acht landen, waaronder bijvoorbeeld Nederland, zouden een verdrag kunnen ondertekenen en een tribunaal voor agressie opzetten.” De Britse regering is enthousiast over zo’n soort aanpak, aldus Rapp en ook de VS staat daar welwillend tegenover.

Nederland startte noodgedwongen een rechtszaak onder Nederlands recht

Het is een balletje dat hij al eerder opgooide toen duidelijk werd dat Poetin een veto zou uitspreken tegen een VN Tribunaal over het neerhalen van vlucht MH17. Rapp stelde toen voor dat de landen die samen onderzoek deden naar de ramp - Australië, België, Maleisië en Oekraïne - gezamenlijk een rechtbank zouden opzetten. “Daarmee zou je de grondwettelijke belemmering op uitlevering van eigen burgers die zowel Oekraïne als Rusland hebben, omzeilen. Legaal tenminste, politiek is het niet heel voor de hand liggend dat die mensen ook zouden zijn uitgeleverd,” zegt hij, half lachend om het idee. Uiteindelijk besloot Nederland een rechtszaak te starten onder Nederlands recht.

Voor Oekraïne is de steun van de Verenigde Naties belangrijk, omdat het land bang is dat het vervolgen van Poetin anders buiten bereik blijft. De Oekraïners vervolgen al Russische militaire commandanten voor de misdaad van agressie, legt Rapp uit. “Maar daarmee krijgen ze niet een Lavrov of Poetin, en ze willen een rechtbank die dat wel kan.”

Met een internationale rechtbank omzeilde Sierra Leone immuniteitsproblemen

Een internationaal gerechtshof waar de VN aan mee werkt heeft die macht. Rapp praat uit ervaring. Rapp was aanklager in het proces tegen de Liberische president Charles Taylor. Die werd berecht in Sierra Leone. Hij kreeg een zittende president veroordeeld voor de misdaden die zijn troepen in buurland Sierra Leone pleegden. “Ook al had hij daar zelf geen voet gezet,” zegt Rapp, “toch hadden we jurisdictie.”

Het tribunaal was opgezet als samenwerking tussen de Verenigde Naties en Sierra Leone. Dat maakte het een internationale rechtbank, en omzeilde zo het immuniteitsprobleem. “Mijn voorganger klaagde hem zelfs aan terwijl hij nog president was.” Taylor werd in 2009 veroordeeld tot 50 jaar cel voor onder meer moord en verkrachting.

Bewijs voor vervolging van Poetin voor agressie is er genoeg, zo stelde Rapp in februari dit jaar vast in Den Haag, toen hij als rechter optrad in een volksgerechtshof georganiseerd door een NGO.

Ook zonder een speciaal tribunaal voor de invasie, heeft de Russische leider al een arrestatiebevel tegen hem uit staan. In maart publiceerde het Internationaal Strafhof een arrestatiebevel tegen Poetin voor oorlogsmisdaden, waaronder de deportatie van kinderen.

‘Niet alleen symbolisch’

Uiteraard steunt Rapp die zaak tegen Poetin. “Het is niet alleen symbolisch,” waarschuwt hij. “Dat arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof is er nu en gaat nooit meer weg.” Ook als er een vredesproces komt, zal het naleven van internationaal recht een voorwaarde zijn voor het opheffen van sancties, denkt Rapp. Daarom zal het lastig voor Rusland zijn om weer toegang te krijgen tot het financiële systeem, en de bijna 300 miljard dollar in bevroren tegoeden terug kunnen vorderen.

In het geval van het Joegoslavië Tribunaal bijvoorbeeld, werden de sancties op Servië alleen beëindigd toen Milosevic werd gearresteerd, herinnert hij zich. “Het is niet onmogelijk, het blijft een politieke beslissing, maar het is wel moeilijk zolang dat arrestatiebevel niet wordt nageleefd,” aldus Rapp.

In zijn zoektocht naar internationale rechtvaardigheid kijkt de oud-aanklager verder dan het kleine aantal hoge bevelhebbers dat door het Internationaal Strafhof wordt aangeklaagd. Er zijn nog nooit meer dan zes individuen uit hetzelfde conflict aangeklaagd, en nooit meer dan vier veroordeeld, somt hij op. “Dat is niet genoeg voor gerechtigheid nadat er misdaden op grote schaal zijn begaan.”

Zaak tegen een Syrische generaal

Rapp ziet heil in universele jurisdictie, een manier voor nationale rechtbanken om internationale misdrijven te vervolgen. Met name met betrekking tot Syrië schiet het aantal zaken de afgelopen jaren omhoog, met veel zaken in Frankrijk en Zweden, maar ook in Nederland. Terwijl hij zijn ogen sluit, ratelt hij zaken op die hij de afgelopen jaren in verschillende landen heeft gevolgd. Hij vliegt volgende week naar Oostenrijk om te kijken hoe een zaak tegen een Syrische generaal ervoor staat.

Duitsland is koploper. Vorig jaar had het land een primeur met de veroordeling van kolonel Anwar Raslan, de eerste ambtenaar van het Syrische regime die werd veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid. Hij runde een gevangenis in Damascus waar op grote schaal martelingen en moorden plaatsvonden. Om deze veroordeling rond te krijgen, moest de aanklager de hele systematiek van het gevangenissysteem opvoeren als bewijs.

Rapp was persoonlijk bij de zaak betrokken. Hij is voorzitter van de Commissie voor Internationale Gerechtigheid en Aansprakelijkheid (CIJA). Deze NGO smokkelde sinds het begin van de opstand in 2011 honderdduizenden documenten Syrië uit. Die liggen nu opgeslagen in een kluis op een geheime locatie in Europa. Ook zijn ze gedigitaliseerd, waardoor de organisatie over een database met 4 of 5 miljoen namen beschikt. Daarin kan gezocht worden naar plaatsen in Syrië, of de naam van een slachtoffer of mogelijke daders. Zo leverde CIJA de Duitsers bevelen die Raslan ondertekend had. Hij werd veroordeeld tot levenslang.

‘Landen moeten signaal afgeven dat ze geen veilige haven zijn voor oorlogsmisdadigers’

Duitsland heeft een zeer brede interpretatie van universele jurisdictie. Het slachtoffer of de dader hoeven geen link met Duitsland te hebben. Sinds een groot aantal Syrische vluchtelingen in 2015 naar het land kwam, worden er steeds meer zaken gestart. “De Duitsers zeggen, omdat er hier 800,000 Syriërs zijn, ondervinden we er hier impact van,” zegt Rapp. “Daarom vinden ze het belangrijk. De getuigen en slachtoffers zijn ook vaak in Duitsland.”

In Nederland moet het slachtoffer de Nederlandse nationaliteit hebben of de dader in Nederland zijn voordat het OM een zaak kan beginnen. Rapp pleit ervoor die definitie uit te breiden, ook hier zijn veel Syriërs.

“Universele jurisdictie is een belangrijk middel in de strijd voor rechtvaardigheid,” zegt Rapp. Er gaat ook een afschrikkende werking vanuit, denkt hij. “Het is belangrijk dat landen een signaal afgeven dat ze geen veilige haven zijn voor oorlogsmisdadigers,” zegt Rapp. Er zullen altijd daders zijn die in westerse landen opduiken. “Als je op je 20ste honderd mensen hebt doodgehakt en je vijftig jaar later in een ander land opduikt, dan moet je worden vervolgd.”

‘Een misdaad tegen een hele groep mensen verdwijnt onder het tapijt’

Berechting draagt ook bij aan rechtvaardigheid voor de slachtoffers. “Ik wil rechtszaken zien waarbij tenminste sommige daders aansprakelijk worden gesteld en hun slachtoffers in de ogen moeten kijken.” De vonnissen van onafhankelijke rechters kunnen ook een manier zijn om ontkenning tegen te gaan, zegt Rapp. Te vaak “verdwijnt een misdaad tegen een hele groep mensen onder het tapijt”.

Rapp werkt nu aan ideeën om de vervolging van oorlogsmisdaden in verschillende nationale rechtbanken makkelijker te maken. “Het is niet heel spannend, maar het is heel belangrijk om solide bewijs te kunnen vergaren, dat in verschillende rechtszalen, die natuurlijk verschillende regels hebben over hoe ze bewijs kunnen ontvangen, gebruikt kan worden.” Inmiddels heeft de VN drie mechanismen opgezet om bewijs te verzamelen: voor misdaden begaan in Syrië, Myanmar en de Islamitische Staat in Irak. En in maart werd er door de EU een speciaal onderzoekscentrum in Den Haag opgezet om specifiek bewijs te vergaren voor mogelijke vervolging van de invasie van Oekraïne.

Rapp zou graag meer van dit soort initiatieven zien. Hij droomt van een globaal mechanisme dat bewijs kan vergaren, precies in situaties waar de VN Veiligheidsraad lam geslagen is. Hij citeert graag Brenda Hollis, zijn opvolger in Sierra Leone die nu de aanklager is in de zaak van het Internationaal Strafhof tegen Poetin: “Het gaat niet om wat je denkt of wat je weet, maar om wat je kan bewijzen.”

