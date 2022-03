Hoe kan het Westen zo escaleren dat de oorlog geen kernoorlog wordt?

Sympathie krijgt hij, wapens ook, misschien zelfs gevechtsvliegtuigen, maar absoluut geen no-flyzone. Afgelopen zondag hield de Oekraïense president Zelenski een geheime vergadering met de Amerikaanse Senaat, en herhaalde hij nog maar weer eens het pleidooi dat hij de afgelopen tijd vaker afstak. Zelenski klaagt dat de Navo aan de zijlijn blijft staan, terwijl Rusland onschuldige Oekraïense burgers afslacht, en dus het is tijd voor om een daad te stellen en het luchtruim te sluiten voor Russische vliegtuigen.

Maar hoe verdeeld de Amerikaanse politiek de afgelopen jaren ook was: nu de oorlog zijn schaduw ook over Washington werpt, is er ineens opmerkelijke eensgezindheid. Op een paar politici na staat iedereen, Republikein of Democraat, grofweg achter de rode lijnen die president Biden al in de aanloop naar de oorlog trok, en die hij steeds herhaalt. Ja, het Westen stuurt militaire hulp, en zal iedere centimeter Navo-gebied verdedigen, maar zelf in gevecht raken met Rusland, dat is geen optie.

Washington wil de kernraketten op stal houden

Het instellen, en afdwingen, van een no-flyzone maakt de kans groot dat Navo-vliegtuigen in direct gevecht met Russische vliegtuigen raken. Dat opent de deur naar een escalatie die een eigen dynamiek krijgt die niet meer in de hand te houden is, en die uiteindelijk in een nucleaire oorlog kan ontaarden. In Washington willen ze de kernraketten liever op stal houden.

En in Moskou? Tja, wie de afgelopen weken naar de retoriek van Poetin luisterde, is daar waarschijnlijk niet helemaal gerust op. Poetin verhoogde het niveau van paraatheid van het nucleaire arsenaal van Rusland, al was de concrete betekenis daarvan niet helemaal duidelijk. Angstaanjagender is de retoriek die uit Rusland komt. Poetin, zo luiden de berichten, isoleerde zich de afgelopen jaren van zijn omgeving, trok zich terug in een studie van de Russische geschiedenis, en vond de tijd om daarover lange nationalistische essays te schrijven. Een leider die de historische missie van zijn natie meer aandacht schenkt dan het praktische wel en wee van zijn onderdanen, dat belooft weinig goeds. Zeker aangezien Russische media de afgelopen tijd provocerend een retorische vraag van president Poetin rondpompten: als er op de wereld geen plek meer is voor Rusland, waarom hebben we dan een wereld nodig?

Dat er tot nu toe nooit een grootschalige kernoorlog is uitgebroken, wordt vaak toegeschreven aan de dreiging van wat met een bekende Engelse term mutually assured destruction genoemd wordt: als de ene kernmacht op de andere vuurt, vuurt de andere terug, en worden ze allebei van de kaart geveegd. Maar wat als het punt komt dat een van de kernmachten besluit dat er niets meer te verliezen is? Stel dat Hitler in zijn laatste dagen in zijn bunker in Berlijn, terwijl zijn rijk in puin lag, de beschikking had gehad over een kernwapen, had hij dat dan afgevuurd? Hadden de mensen om hem heen hem gestopt? Het zijn ongemakkelijke vragen om over na te denken.

Madman Strategy

Precies daarom is het ook zo’n effectieve strategie. Dat Poetin nu hint op het gebruik van nucleaire wapens, klinkt eng, maar past ook binnen het welbekende scenario van de ‘Madman Strategy’. Als je iets gedaan wil krijgen van je politieke tegenstander, en je hebt de beschikking over kernraketten, dan is het rationeel om de indruk te wekken dat je iedere rationaliteit bent kwijtgeraakt. Als je tegenstander zich af gaat vragen of er een schroefje bij je los zit, en je misschien inderdaad zo gek bent om op die rode knop te drukken, zal die eerder geneigd zijn om in te binden.

De Amerikaanse president Nixon verklapte ooit dat hij zich soms ongeremd voordeed, om zijn politieke tegenstanders angst in te boezemen. Dat Poetin de nucleaire doctrine van Rusland zo aanpaste, dat die in bepaalde gevallen het eerste gebruik van kernwapens toelaat, geeft hem extra ruimte om de angst bij zijn tegenstanders in te zetten voor politiek gewon.

De Amerikanen zetten tegenover die onvoorspelbaarheid op dit moment juist maximale voorspelbaarheid, en ook zij volgen daarmee een bekend scenario. De rode lijnen van Washington volgen patronen die in de Koude Oorlog al gegroeid zijn. Wapenleveranties zijn toegestaan: de Amerikanen bewapenden destijds bijvoorbeeld de Taliban, die in gevecht waren met de Sovjet-Unie. Maar direct contact levert het risico op een dynamiek waar geen enkele politicus meer vat op heeft, dus dat dient vermeden te worden. Amerika kondigde vorige week bovendien met enige nadruk aan dat het een al langer geplande test met een lange-afstandsraket uit zou stellen. Als Rusland inderdaad het escalatiespel wil spelen, dan moeten ze zelf de verantwoordelijkheid nemen voor alle escalerende stappen.

Rusland heeft baat bij onduidelijkheid

Het strategische doel van Amerika is op dit moment kortom om de situatie helder te houden. Rusland heeft juist baat bij onduidelijkheid. En dus zie je de afgelopen dagen dat het de heldere rode lijnen van Washington vager probeert te maken. Als Oekraïense gevechtsvliegtuigen uitwijken naar een vliegveld in Oost-Europa, en zich daarna weer in de strijd mengen, dan beschouwt Moskou dat ook als inmenging in de oorlog, verklaarde het. Op de achtergrond voltrekt zich bovendien waarschijnlijk een cyberoorlog, waar we nog niet goed zicht op hebben, maar die zich hoe dan ook niet makkelijk in de schema’s van de Koude Oorlog laat persen: stel dat hackers een wapensysteem platleggen, is dat dan een reden om militair verder te escaleren?

Poolse Migs tijdens een vliegshow. Polen durft de toestellen (nog) niet ter beschikking te stellen aan de strijd in Oekraïne. Beeld AP

Tot het randje gaan, en er dan net niet af vallen

Ook de ongekende economische sancties ziet Rusland als een vorm van aanval, zei het deze week. In veel westerse hoofdsteden luidt de inschatting op dit moment nog dat Rusland vooral blaft, maar voorlopig niet bijt. “Ik denk dat het retoriek is, en brinkmanship”, zei de Britse vice-premier Dominic Raab zondag, waarmee hij refereerde aan de kunst van politici om tot het randje te gaan, maar er net niet af te vallen.

Ook de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Blinken is nog niet bang voor directe nucleaire escalatie. Dit weekend gaf hij het groene licht aan Navo-landen die gevechtsvliegtuigen willen leveren aan Oekraïne. Hij denkt kennelijk niet dat daarmee het omslagpunt bereikt wordt dat Rusland aanzet tot het gebruik van nucleaire wapens.

Maar in sommige delen van Oost-Europa maken ze zich wel degelijk zorgen. Zo zouden die gevechtsvliegtuigen uit Polen moeten komen; dat land heeft Migs waar Oekraïense piloten mee kunnen vliegen. De Verenigde Staten willen wel meewerken een aan driehoeksdeal, waarbij zij Polen op hun beurt weer compenseren met andere gevechtsvliegtuigen. Maar Polen durft het vooralsnog niet helemaal aan, en daarbij spelen de Russische dreigementen een duidelijke rol.

Toen Blinken maandag op bezoek ging in de Baltische staten, trof hij in Litouwen een nerveuze president Nauseda. Die is juist geneigd om zich offensiever op te stellen richting Rusland, omdat hij bang is dat “Poetin niet stopt in Oekraïne als hij niet gestopt wordt”. Hij ziet juist wel wat in de plannen voor een no-flyzone, liet hij de afgelopen dagen al doorschemeren, al kan hij de consequenties niet helemaal overzien.

De Litouwse president is niet de enige die de militaire logica uit de Koude Oorlog deels vervangt door militaire logica uit de Tweede Wereldoorlog. Garri Kasparov, voormalig wereldkampioen schaken, tegenwoordig politiek activist, heeft dezer dagen enig intellectueel krediet te besteden. Hij voorspelde namelijk al in 2014 dat Vladimir Poetin niet op zou houden na het inpikken van de Krim. “Het verzuim om Oekraïne in 2014 te verdedigen, is het verzuim van de geallieerden in 1938 om Tsjechoslowakije te verdedigen”, schreef hij toen. Hitler werd alleen maar aangemoedigd doordat hij straffeloos een stukje Tsjechoslowakije mocht annexeren, en besloot het jaar erna Polen binnen te vallen.

‘De wereldoorlog ís al begonnen’

Dat maken we ook nu mee, betoogt Kasparov. En als we Vladimir Poetin nu wéér niet stoppen terwijl hij de rest van Oekraïne inneemt, is het afwachten tot hij straks aan de grenzen van Polen staat. Wat Kasparov betreft had de Navo allang een no-flyzone af moeten kondigen, toen Poetin de woonwijken van Kiev begon te bombarderen. “De machtigste militaire alliantie in de geschiedenis kan geen toeschouwer zijn bij een slachtpartij op zijn stoep.”

De tegenwerping dat we zo in een wereldoorlog zouden kunnen belanden, maakt geen indruk op Kasparov. We zítten al in een wereldoorlog, antwoordt hij dan. Hoe langer je ingrijpen voor je uitschuift, hoe hoger de kosten van dat ingrijpen, als het uiteindelijk toch nodig is.

De risico-inschatting in Washington lijkt een andere: daar geloven ze niet dat Poetin binnen afzienbare tijd doorstoot naar de Baltische staten. Daarvoor verloopt deze invasie simpelweg te moeilijk.

Het geeft wel aan dat zowel de Koude Oorlog als de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk maar een beperkt kader voor vergelijkingen biedt. Hitler had geen kernwapens. De Sovjet-Unie was een groot rijk, dat veel te verliezen had bij een nucleaire oorlog. Het Rusland van nu is economisch en demografisch eerder een grootmacht op zijn retour dan de opkomende staten nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie dat waren. Het lijkt momenteel eerder in zijn groot-Russische geschiedenis te vluchten dan dat het aan een glorieuze toekomst bouwt. Wat dat voor de toekomst van de rest van de wereld betekent, weet eigenlijk niemand.

