Hoe ik door storm Hans strandde in het Zweedse Sundsvall

Het is code rood in Zweden en Noorwegen vanwege storm Hans. Scandinavië zet zich schrap voor de zwaarste regenval in tientallen jaren en vreest overstromingen. Ook correspondent Anne Grietje Franssen kan niet om de storm heen.

Het is druk op het winderige en witgepleisterde stationnetje. De verslaggever komt van een bruiloft in Sundsvall, een plaats aan de Botnische golf tussen Zweden en Finland. Door het noodweer en een wisselstoring is een aantal lijnen vervallen. De vertrektijd van de geplande trein naar Stockholm is, volgens de aankondigingen, ‘onbekend’. Dat belooft weinig goeds.

Langzaam druppelt het nieuws binnen. De sneltrein die de verslaggever naar de hoofdstad had moeten brengen is op het traject hierheen, tussen Hudiksvall en Iggesund, ontspoord. Door de onverwacht hevige regenval is een helling verzakt en is een stuk van het spoor weggeslagen. Twee van de vier wagons liggen gekanteld en verkreukeld in een modderstroom. Drie inzittenden zijn afgevoerd naar het ziekenhuis.

Ravage

In de nacht van zondag op maandag trok storm Hans Scandinavië binnen. De ontspoorde trein van afgelopen maandag was waarschijnlijk slechts het begin, Hans kan dagenlang een ravage aanrichten. Terwijl Zuid-Europa in brand staat, wordt Noord-Europa geteisterd door een zondvloed. Scandinavië zet zich schrap voor een enorme hoeveelheid neerslag, met in sommige regio’s een verwachte regenval van tussen de 80 en 100 millimeter – een maandelijks gemiddelde – nu binnen een etmaal. Noorwegen noemt de storm de hevigste in 25 jaar en volgens Zweden is de overstromingskans de afgelopen halve eeuw nog niet zo groot geweest.

Code rood dus, op verschillende plekken in Noord-Europa. ‘Wijdverspreide schade, onderbrekingen van stroom en vervoer, en levensgevaarlijke situaties zijn zeer waarschijnlijk’, luidt de aankondiging van het Noorse Meteorologische Instituut (dat het lagedrukgebied doopte tot ‘Hans’ omdat een storm met een naam serieuzer wordt genomen dan een zonder). De autoriteiten waarschuwen mensen in de zwaarst getroffen gebieden weg te blijven van rivieren en steile hellingen en alleen te reizen ‘wanneer strikt noodzakelijk’. Volgens het Zweedse weerinstituut SMHI neemt de storm dinsdag en woensdag nog in kracht toe.

Klimaatverandering

De Noorse premier Jonas Gahr Stoere verklaarde tegenover de publieke omroep NRK: “Dit is een gevolg van klimaatverandering”. De intensiteit van Hans wordt toegeschreven aan het door de mensheid veroorzaakte broeikasgasprobleem. De warmere lucht houdt meer waterdamp vast, wat leidt tot heviger regenbuien.

Op station Sundsvall probeert een no-nonsense conducteur intussen een rusteloze menigte te woord te staan. Al het treinverkeer in de wijde omgeving ligt intussen plat, vertelt hij. “Er worden bussen ingezet, maar overal wordt nu een beroep gedaan op busvervoer, dus we hebben geen idee wanneer ze komen, waar ze jullie naartoe brengen en of iedereen wel meekan.”

In Zuid-Zweden werden op maandag bijna dertigduizend bliksemschichten gemeten. Vluchten zijn geschrapt, treindiensten opgeschort, veerboten in de Noord- en Oostzee blijven aan de kade. Op verschillende plaatsen zijn bewoners wegens overstromings- en steenlawinegevaar geëvacueerd. De Susa-rivier die door de plaats Are stroomt is buiten haar oevers getreden en heeft het dorp overspoeld met een laag aarde en stenen. In Helsingborg hield de waterzuiveringsinstallatie ermee op en stroomde het rioolwater rechtstreeks naar zee. “Er zwemt nu een eend over de parkeerplaats”, meldt een medewerker van de overstroomde vishaven van Gotenburg.

De eerste en laatste bus

De verslaggever belt met de klantenservice van het spoorwegbedrijf. “Er zijn nog 128 wachtenden voor u”, klinkt het bandje. Een dubbeldekker rijdt voor. Dit soort situaties brengt duidelijk het slechtste in de mens naar boven. Als een opgejaagde kudde werpt de mensenmassa zich op het vervangend vervoer naar Gävle. In een oogwenk zit de wagen tot de nok vol. Het is de eerste en de laatste bus die we die middag zullen zien vertrekken.

“Er zijn nog 78 wachtenden voor u.” Het is wel goed. Tot nader order is de standplaats Sundsvall.

