Hoe houd je het veilig en gezellig in het zwembad? Beieren wil agenten gratis laten zwemmen

In Berlijn zit die zomerstemming er niet in: daar kampen openluchtzwembaden met ‘verbale aanvallen, spugen of pesten’. Verderop in Duitsland treedt deelstaat Beieren hard op tegen zulke relschoppers.

Politieagenten in Beieren moeten deze zomer in hun vrije tijd gratis toegang krijgen tot openluchtzwembaden, vindt binnenlandminister Joachim Herrmann van de deelstaat. Die actie stelt hij voor op voorwaarde dat de agenten beloven in te grijpen bij ruzies in de zwembaden. “Een praktische manier om daar nog meer veiligheid te bieden”, aldus de minister.

Duitsland is namelijk al weken in de ban van relschoppers in openluchtzwembaden. Met name de hoofdstad Berlijn haalt regelmatig de krantenkoppen. In een brandbrief spraken werknemers van het Columbiabad in de wijk Neukölln over een onhoudbare situatie. Zij zouden regelmatig te maken krijgen met ‘verbale aanvallen, spugen of pesten’. Het zwembad sloot afgelopen week, enige dagen nadat meerdere aangedane werknemers zich ziek hadden gemeld.

Om relschoppers af te schrikken, heeft de Berlijnse regering nu besloten dat zwemgasten hun identiteitsbewijs moeten laten zien bij binnenkomst. Ook moeten de zwembaden meer beveiligingspersoneel inhuren en een toegangsstop hanteren als het het bad te vol dreigt te raken. Het doel is volgens een woordvoerder van de zwembaden: “De zwembaden veiliger en dus aantrekkelijker te maken voor bezoekers en zwembadmedewerkers te ontlasten”.

Conservatieve burgemeester

Maar in Beieren kijkt men sceptisch naar de Berlijnse maatregelen. De Beierse regering voert gretig campagne voor harde straffen voor zwembadrelschoppers. Zo wil de minister van justitie, Georg Eisenreich, gebruikmaken van snelrecht, dat de deelstaat sinds kort ook inzet voor wegblokkerende klimaatactivisten. Dat is niet verrassend, want Beieren wordt geregeerd door de CSU, een echte ‘law and order’-partij. Partijleden spreken zich vaak uit over de ‘chaos-hoofdstad Berlijn’, dat afgelopen oudjaar ook al geteisterd werd door rellen op straat.

Mede door die rellen kreeg Berlijn deze lente voor het eerst sinds de eeuwwisseling een conservatieve burgemeester van de CDU, de zusterpartij van de Beierse CSU. Hoewel burgemeester Kai Wegner nog geen harde straffen in Berlijn heeft voorgesteld, zet de federale partij daar wel druk op. “Iedereen die ’s middags mensen aanvalt in het zwembad moet ’s avonds nog voor de rechter zitten en veroordeeld worden”, zei de secretaris-generaal Carsten Linnemann tegen de krant Bild. Ook moeten er volgens hem gevangenisstraffen uitgedeeld worden.

Trainingen voor personeel

Zelfs bondskanselier Olaf Scholz van de sociaal-democraten (SPD) wil dat de deelstaten nadenken over meer politie-inzet bij zwembaden. Volgens de Beierse binnenlandminister Herrmann heeft Beieren bewezen dat zo’n aanpak werkt. “Volgens alle cijfers die ik heb gezien, is de situatie in Beieren helemaal niet te vergelijken met de situatie in Berlijn”, zei hij. De Beierse politie kondigde deze week trots aan dat zich in de deelstaat significant minder incidenten voordoen dan voor de pandemie. Maar ook in Berlijn blijkt dat het geval te zijn, meldde het weekblad Stern.

Ondertussen vindt in Beieren ook niet iedereen dat de politie bij een zwembad hoort. Zo heeft het openluchtzwembad van het Beierse Ingolstadt het geweld goed onder controle door medewerkers te trainen. Manager Roland Regler zei tegen de Abendzeitung München dat de medewerkers trainingen krijgen in de-escalatie technieken om op die manier conflicten te voorkomen. “Behalve bij diefstal en inbraak hoeft de politie hier nauwelijks te komen”, zei hij.

