Hoe groot is de kans dat Russische troepen via Oekraïne Transnistrië binnen marcheren?

Tegen de 2000 Russische soldaten zijn er in Transnistrië gelegerd, deels als vredesmacht die erop moet toezien dat dertig jaar na dato de oorlog met Moldavië niet weer oplaait. Maar Oekraïne vertrouwt de vredelievende motieven van die militairen kennelijk niet: vier dagen na de Russische inval in Oekraïne, eind februari, sloot Kiev de overgangen langs de 450 kilometer lange grens met Transnistrië. De Raad van Europa beschouwt Transnistrië sinds half maart officieel niet langer als een regio die onder controle van Moskou staat, maar als door Rusland bezet gebied.

Het arme republiekje geldt als een reliek van de Sovjet-Unie. Transnistrië voert de hamer en sikkel in zijn wapen, evenals de communistische ster. Het is er nooit ver zoeken naar een standbeeld van Lenin. De in 1990 uitgeroepen onafhankelijkheid erkent geen enkel land - voor de rest van de wereld is Transnistrië nog steeds onderdeel van Moldavië.

‘Vooral ouderen denken zwart-wit over het Westen’

Hoe de ongeveer vierhonderdduizend Transnistriërs de oorlog in Oekraïne en een mogelijke inlijving bij ander Russisch gebied ervaren, is lastig te peilen. Media staan onder controle van de regering in de hoofdstad Tiraspol, en buitenlandse journalisten krijgen sinds het begin van de oorlog geen werkvisum meer. “Er zijn ook geen peilingen of metingen. Dus alles wat ik zeg is op basis van persoonlijke waarnemingen en ervaringen”, zegt Nikolai Kuzmin (30) telefonisch vanuit Tiraspol, om te benadrukken dat hij een slag om de arm moet houden. Hij werkt onder meer bij een mensenrechtenorganisatie, en duidt politieke en maatschappelijke gebeurtenissen via zijn kanaal op de socialemedia-app Telegram. “Maar goed, ik schat dat een vijfde tot een kwart van de bevolking het Russisch optreden in Oekraïne niet steunt. Dat zijn vooral de jongeren. Van de rest is een groot deel neutraal. Het zijn vooral de ouderen die heel zwart-wit denken: het Westen is slecht en alles wat te maken heeft met de Sovjet-Unie is goed.”

Wat de situatie volgens Kuzmin nog lastiger maakt, is dat een aanzienlijk deel van de Transnistriërs politiek ongeletterd is en niet gewend is over politieke zaken een mening te vormen. “Veel mensen hier volgen alleen de staatsmedia. Maar ook die zijn niet zonder meer op de hand van Rusland. “Ze vermijden het woord ‘oorlog’, maar hebben het ook niet over de ‘speciale operatie’ zoals de officiële lijn van het Kremlin is. Eerder gebruiken ze termen als ‘de situatie’, ‘de gebeurtenissen,’ en ‘de tragedie’.”

Persoonlijke relaties met Oekraïne

Dat vloeit dan weer voort uit de houding van de autoriteiten in Tiraspol - die dragen uit neutraal te zijn. “Diverse steden en dorpen vangen ook Oekraïense vluchtelingen op. Ze krijgen onder meer kleren, onderdak en medicijnen.” Er zijn enkele gevallen bekend van eenmansprotesten tegen de oorlog. De politie vroeg weliswaar naar de papieren van de demonstranten, maar pakte ze niet op.

Die algehele terughoudendheid komt onder meer vanwege de economische, maar ook persoonlijke relaties die Transnistriërs hebben met Oekraïne. Tijdens en direct na het conflict begin jaren negentig verhuisden er duizenden naar de havenstad Odessa. Daardoor ontstonden nieuwe vriendschappen en familiebanden, zegt Kuzmin. “Die hebben al een tijdje te lijden onder de oplopende spanningen. In het najaar al verbood Oekraïne de toegang voor auto’s met Transnistrische kentekenplaten.” En nu is de grens dus helemaal dicht. Aan het begin van de oorlog meldde Kiev dat Oekraïne ook vanuit Transnistrië bestookt werd, maar die aantijgingen werden direct met klem ontkend door zowel Tiraspol als de Moldavische regering in Chisinau.

‘Jongeren zouden repressie niet pikken’

Hoe groot is de kans dat Russische troepen binnenkort via Oekraïne Transnistrië binnen banjeren? Kuzmin slaakt een diepe zucht. “Ik denk toch dat het erg onwaarschijnlijk is. Ten eerste zijn de Oekraïners heel gemotiveerd, dus die zullen een eventuele corridor voortdurend blijven aanvallen. En de opmars in Oekraïne verloopt al traag, terwijl Rusland gebukt gaat onder bijtende economische sancties. Onder die omstandigheden lijkt het weinig doelmatig om nog een land binnen te vallen. Maar ja, president Poetin heeft iedereen met rationale argumenten al met de mond vol tanden laten staan.”

Mocht het toch zover komen, dan vermoedt Kuzmin dat vooral ouderen dat zouden accepteren, of er zelfs blij mee zouden zijn. Maar veel jongeren zouden repressie zoals die nu in Rusland plaatsvindt niet pikken. “Een deel van hen gaat dan weg. En daarna krijg je een langzame leegloop omdat we economisch ernstig geïsoleerd zouden raken. Nog los van eventuele oorlogshandelingen, die zouden het alleen maar erger maken.” De meeste Transnistriërs blijven daarom maar liever neutraal.

