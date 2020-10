Hoe gesteggel over gratis schoollunch uitdraait op een pr-fiasco voor premier Johnson

Vanuit pr-oogpunt leek het simpel. Zwichten, toegeven en vooral dit nobele initiatief van een stervoetballer met gigantische aanhang steunen. Maar Boris Johnson weigerde. Waardoor Groot-Brittannië nu al dagen in de ban is van de strijd om gratis schoolmaaltijden.

Het begon dit voorjaar, toen Manchester United-spits Marcus Rashford via sociale media aandacht vroeg voor het verstrekken van gratis schoolmaaltijden in de zomervakantie. Britse leerlingen die in armoede opgroeien, in totaal zo’n 4 miljoen maar liefst, krijgen op school dagelijks een warme maaltijd. Maar bij 1,3 miljoen kinderen lukt het de ouders niet om tijdens schoolvakanties zélf voor minimaal één goede maaltijd per dag te zorgen.

Rashford, 22, groeide ook op in een arm gezin in Manchester en kende als kind regelmatig momenten waarop de ijskast thuis leeg was. Nu, als gevierde ster bij een van de grootste clubs ter wereld, wil hij iets terugdoen. Zijn campagne groeide uit tot een enorm succes en hoewel de regering ook in het voorjaar in eerste instantie geen helpende hand wilde uitsteken, ging Johnson uiteindelijk overstag: de hele zomervakantie financierde Downing Street de maaltijden van kinderen die thuis onvoldoende te eten krijgen.

Alleen, die welwillendheid uit Westminster was eenmalig. Want Rashford wil dat de regering voor de herfst- en kerstvakantie wederom de portemonnee trekt. Maar daar ging Johnson niet op in. Volgens de premier heeft de regering deze coronauitbraak al tientallen miljoenen extra overgemaakt aan lokale overheden; uit die pot kunnen deze schoolmaaltijden prima betaald worden.

Symbolische stemming

Johnson wil niet buigen uit angst opnieuw een draai te moeten maken, iets wat zijn regering al heel wat keren heeft moeten doen deze crisis. Ook heeft zijn regering al ruim 200 miljard moeten bijlenen tijdens de coronapandemie; het kan niet op elk verzoek uit de samenleving ja zeggen en weer de geldpers aanzetten, zo lijkt Johnson te redeneren. Helemaal niet als het een eis van Labour, de grootste oppositiepartij, betreft.

Labour dwong vorige week een symbolische stemming af in het Lagerhuis over de gratis schoolmaaltijden. De Conservatieven stemden, onder druk van de regering, bijna allemaal tegen de motie van de oppositie waardoor in de beeldvorming Johnson degene is die weigert om kinderen die honger lijden te helpen. Dodelijke pr.

Intussen is hij met deze starre houding in rap tempo zijn eigen politieke kapitaal aan het verbranden. Een petitie die de regering oproept alsnog voor deze gratis schoolmaaltijden in de vakanties op te draaien is al bijna een miljoen keer ondertekend. In het hele land zijn er burgerinitiatieven ontstaan om dan maar zelf de kinderen te helpen. Verschillende restaurants geven gratis maaltijden weg en sportclubs zamelen voedsel in.

Zelfs in zijn eigen partij groeit de kritiek met de dag. Meerdere Conservatieve parlementariërs hebben Johnson opgeroepen om zijn trots in te slikken en alsnog om te gaan. Maar de premier buigt niet, voorlopig.

