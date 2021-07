Hoe gaan vakantielanden reageren op de Nederlandse besmettingen?

Spanje

Het zelf ‘oranjerode’ Spanje zal niet snel een spier vertrekken als Nederland van coronakleur verschiet. Mocht de Europese gezondheidsdienst ECDC Nederland als rood risicogebied aanmerken, dan zal Madrid waarschijnlijk niet direct de toegang tot Spanje voor Nederlanders bemoeilijken.

EU-vakantiegangers zijn nu welkom in Spanje met een ‘coronapaspoort’ waaruit blijkt dat een bezoeker volledig gevaccineerd is, een negatieve test kan overleggen of genezen is verklaard van het coronavirus. Quarantaine bij aankomst in Spanje is niet nodig.

Dat geldt ook gewoon voor bezoekers uit het ‘rode’ buurland Portugal. Maar bijvoorbeeld ook voor bezoekers uit niet-EU-land het Verenigd Koninkrijk, dat volgens ECDC-standaarden ook rood zou kleuren.

Spanje’s houding is begrijpelijk: het toerisme is een uiterst belangrijke pilaar van de economie. Het land wil na vorig jaar niet nog een desastreuze coronazomer doormaken en voert daarom net als andere Zuid-Europese zonbestemmingen vurig campagne om toeristen te trekken. Maar de snel oplopende besmettingen in Spanje zetten het land op achterstand: Nederland raadt al langer niet noodzakelijke reizen naar Spanje af, de Canarische Eilanden en de Balearen uitgezonderd. En ook voor Frankrijk en Duitsland is Spanje sinds deze week een risicobestemming.

De deltavariant grijpt in Spanje om zich heen bij de jeugd en in strandoorden gericht op feestvakanties. Zo zorgde een grote uitbraak op Mallorca onder Spaanse jongeren onlangs voor nieuwe brandhaarden door heel Spanje.

In heel het land worden nu versoepelingen teruggedraaid te beginnen met het nachtleven en de horeca. Daar krijgen buitenlandse vakantiegangers die nu naar Spanje afreizen ook mee te maken.

Vakantiedrukte zaterdag op de A7, de route du soleil. Beeld AFP

Vakantiegangers hebben zaterdag last van drukte op de Europese snelwegen Vooral in Frankrijk is sprake van vertraging, meldt de ANWB. Zo moeten weggebruikers op de A10 van Parijs naar Bordeaux en Spanje rekening houden met een extra reistijd van 4,5 uur en op de A6/A7 richting Orange doen ze er 4 uur langer over. Ook de wegen in Midden-Frankrijk via Clermont-Ferrand lopen vol. In Zwitserland is volgens de ANWB sprake van 2,5 uur extra reistijd op de A2 Bazel-Chaisso voor de Gotthardtunnel. Ook in het zuiden van Duitsland is het druk en is op de route van Würzburg naar Salzburg sprake van meer dan 2 uur vertraging. In Italië staat er file op de A14, Bologna richting Rimini. De extra reistijd is hier 2 uur.gonnen.

Italië

Nederlanders die ervan dromen om binnenkort in het mooiste land van Europa vakantie te vieren, hoeven niet bang te zijn dat ze daar niet binnenkomen. Want de Italiaanse autoriteiten lijken zich nog weinig zorgen te maken over de snel stijgende besmettingen in Nederland. Mocht Nederland binnen afzienbare tijd op de Europese viruskaart rood kleuren, dan duurt het nog wel even voor Italië maatregelen treft.

En als het zover komt, dan kiest de Italiaanse minister van gezondheidszorg er waarschijnlijk voor om alleen Nederlandse toeristen die volledig gevaccineerd zijn binnen te laten (nu volstaat voor niet-volledig gevaccineerde reizigers uit Nederland een heel recente negatieve uitslag van een PCR-test of antigeentest of een bewijs van genezing). Die kant gaat Italië namelijk nu ook op richting mensen die vanuit Spanje en Portugal hierheen komen – twee landen die al ruim een week helemaal of gedeeltelijk rood zijn.

Het dagblad Il Messaggero schrijft zaterdag dat Italië op het punt staat om die barrière op te werpen. Als het om Europa gaat, moeten alleen reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, waar de gevreesde Delta-variant zo snel is opgerukt, hier vijf dagen in quarantaine om vervolgens een test te doen.

Een kanttekening bij de inreismaatregelen is wel dat toeristen die in Italië binnenkomen nu helemaal niet worden gecontroleerd. De vereisten die op papier staan, daar kijkt niemand naar om, bleek na een kleine steekproef onder Nederlands die momenteel in Italië van een zonnige zomer genieten. Het geldt voor zowel vakantiegangers die met de auto kwamen als voor degenen die hierheen vlogen.

Voor Italië – waar de besmettingen laag zijn maar wel voorzichtig weer beginnen op te lopen - is het net als voor Spanje lastig om hard in te grijpen omdat het land zoveel verdient aan toeristen. De sector is normaal gesproken goed voor zo’n 12 procent van het Italiaanse bbp.