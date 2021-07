Hoe Frankrijk, het land van Louis Pasteur, vaccins begon te wantrouwen

Geen land in West-Europa telt zoveel vaccinsceptici als Frankrijk. Dat is een recente trend die ook zo weer over kan waaien, zegt Jocelyn Raude, hoogleraar gezondheidspsychologie en infectieziekten.

Peiling na peiling bevestigt het idee. Er is geen volk dat vaccins zo sterk wantrouwt als de Fransen. Volgens het onderzoeksinstituut Cevipof zei 30 procent van de bevolking zich in januari ‘waarschijnlijk niet’ of ‘zeker niet’ te laten vaccineren.

In mei was het aandeel (waarschijnlijke) weigeraars geslonken tot 20 procent, terwijl 65 procent van de Fransen positief staat tegenover een prik. Dat één op de vijf mensen zeer sceptisch is, is nog altijd veel. “En het zal nog wel wat meer zijn”, vermoedt Jocelyn Raude, hoogleraar gezondheidspsychologie en infectieziekten in Rennes. “Want deze enquête wordt online afgenomen waardoor je de categorie die niet of nauwelijks internet gebruikt – zo’n 5 à 10 procent – mist.”

Het Franse wantrouwen is eigenlijk een recent fenomeen, weet Raude. “Tot 2010 was maar een op de tien Fransen afkerig van vaccins. Frankrijk is het land van Louis Pasteur, die de pasteurisatie en een vaccin tegen hondsdolheid uitvond. Dat was altijd aanleiding voor een zekere trots en groot vertrouwen in de medische wereld. De farmaceutische industrie werd juist gezien als iets positiefs.”

Offensief

Dat veranderde vrij plotseling na de winter van 2009-2010, de scepsis schoot omhoog en bereikte in sommige peilingen zelfs 40 procent. De regering begon toen een geruchtmakend offensief tegen de H1N1-griep. “Men bestelde 94 miljoen vaccins voor honderden miljoenen euro’s. Uiteindelijk bleek de epidemie weinig dodelijk. Deze mislukking was een waar keerpunt, opeens gingen mensen vragen stellen over de banden tussen de farmaceutische industrie, de politiek en de wetenschap.”

De toenmalige minister van gezondheid, Roselyne Bachelot, bleek adviseurs te hebben die banden onderhielden met de industrie. Martin Hirsch, de huidige directeur van de Parijse ziekenhuizen, publiceerde een boek met de titel Het moet afgelopen zijn met de belangenconflicten.

Een schandaal dat in hetzelfde jaar uitbrak rond het geneesmiddel Mediator, versterkte de weerzin tegen ‘Big Pharma’, een begrip dat tot dan toe nog nauwelijks bekend was. Mediator was geen vaccin, maar een middel tegen diabetes dat dodelijk bleek voor naar schatting 2000 patiënten.

Er ontstond rond vaccins een ‘dystopisch discours’, zoals Raude het noemt, dat ook aan de man werd gebracht door in Frankrijk bekende persoonlijkheden als de arts Henri Joyeux en de bioloog Luc Montagnier. “Joyeux en Montagnier kregen veel aandacht in de media waardoor het verhaal over de industrie die gebruik maakt van epidemieën om rijk te worden van giftige en gevaarlijke vaccins heel gewoon werd. En door het Mediator-schandaal ontstond het idee dat het toezicht op de fabrikanten niets voorstelde.”

9/11, JFK en vaccins

De weerzin groeide tegelijk met het gebruik van sociale media. “Vaccins speelden in complottheorieën lange tijd geen rol, die draaiden om de aanslagen van 11 september 2001, de moord op John F. Kennedy of bewijzen van buitenaards leven dat regeringen zouden achterhouden. Maar vanaf 2010 wordt het verhaal populair dat vaccins een biologisch massavernietigingswapen zijn om genocide te plegen op een deel van de wereldbevolking.”

Op dit moment is het aantal Fransen dat dagelijks een eerste prik krijgt, erg gedaald. Tot half mei waren dat er 400.000, nu minder dan 200.000. Meer dan 50 procent van de volwassen bevolking heeft minimaal één dosis gehad, de 65-plussers zijn voor 80 procent beschermd. Hier en daar klinkt bezorgdheid over de vraag of Frankrijk niet een glazen plafond heeft bereikt.

Volgens Raude is die vrees ongegrond. “Veel minder mensen laten zich nu inenten, maar dat komt omdat we ons in een optimistische fase van de epidemie bevinden met heel erg weinig besmettingen, ziekenhuisopnamen en doden. Bovendien staat de vakantie voor de deur en dat telt heel zwaar in Frankrijk.”

Mocht in september sprake zijn van een vierde golf door de delta-variant, dan zal de motivatie om zich te laten inenten gelijk ook weer toenemen. “Uiteindelijk is het aantal hardcore anti-vaxers waarschijnlijk niet groter dan 5 procent. De rest bestaat uit twijfelaars en mensen die bang zijn.”

