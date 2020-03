Hoe Duitsland grip houdt op de corona-pandemie

Terwijl het er in Nederlandse ziekenhuizen op de intensive care om gaat spannen of er genoeg bedden zijn voor coronapatiënten, heeft Duitsland zondag de eerste patiënten uit Nederland overgenomen. De Duitse luchtmacht vloog de afgelopen dagen ook al patiënten over vanuit Italië en Frankrijk, zodat ze in Duitse ziekenhuizen behandeld kunnen worden.

Duitsland heeft nog voldoende capaciteit om te zorgen voor ernstig zieke patiënten. Op de Nederlandse intensive care-afdelingen zijn zeven bedden per 100.000 inwoners beschikbaar, terwijl dat er in Duitsland 34 zijn. Het land werkt bovendien hard om het aantal bedden met beademingsapparatuur te verdubbelen, naar 50.000.

Daar komt bij dat in Duitsland tot nu toe relatief weinig patiënten met het nieuwe coronavirus op de intensive care belanden en aan de ziekte overlijden. In Nederland zijn tot nu toe 771 patiënten overleden terwijl Duitsland, met vier keer zoveel inwoners, 455 sterfgevallen heeft.

Realistischer plaatje

Duitsland lijkt een betere grip te hebben op de verspreiding van het virus dan Nederland, al kan een blik op de statistieken anders doen geloven. Duitsland heeft 58.247 geconstateerde besmettingen, Nederland 10.923. Maar die getallen zijn relatief, afhankelijk van hoe goed een land test op het virus. Duitsland is al in een vroeg stadium begonnen met uitgebreid testen, waardoor het een realistischer plaatje heeft van het aantal besmettingen in het land. Als gekeken wordt naar het dodental in Nederland, zou het aantal besmettingen in ons land hoger moeten liggen.

Duitsland begon in een vroeg stadium met testen, omdat de test ontwikkeld is door een Duitse groep wetenschappers die al langer onderzoek doet naar coronavirussen. Die test wordt nu wereldwijd gebruikt. De leider van de groep, viroloog Christiaan Drosten, ontdekte in 2003 het Sars-virus, ook een coronavirus. Hoeveel Duitsers nu getest zijn is niet bekend, maar de federale koepelorganisatie voor huisartsen spreekt van 200.000 per week.

Keten van besmettingen

Effectief is ook dat de Duitse gezondheidsautoriteiten de keten van besmettingen exact probeert te traceren. Zo worden kennissen van patiënten ook getest en krijgen zij het dringende advies niet meer de deur uit te gaan. Doordat jonge mensen die geen symptomen hebben - maar wel besmettelijk zijn - meer thuis zijn gebleven, heeft het virus minder de kans gehad zich te verspreiden.

Maar ook in Duitsland zijn er zorgen. Volgens minister van gezondheidszorg Jens Spahn bevindt het land zich in de ‘stilte voor de storm.’ Het is afwachten of de maatregelen voldoende zijn geweest om de curve van besmettingen af te vlakken. Door het complexere federale politieke systeem zijn in Duitsland de sociale beperkingsmaatregelen trager op gang gekomen. Het is dan ook de vraag hoe lang het Duitse gezondheidssysteem patiënten uit andere landen kan blijven opvangen.

De wetenschap dat de crisis nog lang niet voorbij is, zet gezondheidswerkers in het land onder druk, maar ook ambtenaren. Zaterdag pleegde de minister van financiën in de deelstaat Hessen, Thomas Schäfer, zelfmoord. Volgens Hessens minister-president Volker Bouffier maakte Schäfer zich grote zorgen over de aanpak van de crisis, met name of wel voldaan kon worden aan de financiële behoeften van burgers. Of dit een rol heeft gespeeld bij zijn zelfdoding is niet bekend. “Ik moet aannemen dat deze zorgen zwaar op hem drukten”, zei Bouffier.

Twee patiënten naar Münster gebracht Tot nu toe zijn tenminste twee Nederlanders overgebracht naar Duitsland. Het gaat om patiënten uit het Isala-ziekenhuis in Zwolle. Daar is nu nog geen tekort aan intensive care-bedden, maar het Zwolse ziekenhuis wil zich met de overplaatsing alvast voorbereiden op de verwachte piek aan coronapatiënten. De twee patiënten liggen inmiddels in een ziekenhuis in Münster in de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen. Volgens het ministerie van volksgezondheid hebben ziekenhuizen geen toestemming nodig van de overheid om patiënten naar het buitenland over te plaatsen.

