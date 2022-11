Hoe druk moeten de Democraten zich maken over wat de peilingen zeggen?

Nagelbijtend leven de Democraten naar de verkiezingen van komende dinsdag toe. Op het spel staat hun regeermacht de komende twee jaar.

President Joe Biden gaat in ieder geval tot januari 2025 nergens heen. Maar kan hij tot die tijd nog een wet door het Congres krijgen? Dat wordt heel moeilijk als de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verliezen. En kan hij tot die tijd nog rechters benoemen met een visie op de wet die hem zint? Een lid van het Hooggerechtshof misschien zelfs? Dat zullen de Republikeinen hem heel moeilijk maken als ze de meerderheid in de Senaat veroveren.

Beide mogelijkheden liggen voor hen open volgens de laatste peilingen. De politieke datasite Fivethirtyeight.com schat de kans op een Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden op maar liefst 85 procent, die op een door Republikeinen gedomineerde Senaat op een bescheiden 55 procent.

Hoe belangrijk zijn de peilingen?

Dat doet die site op basis van peilingen, landelijk en in afzonderlijke staten. Maar het is de vraag of die werkelijk een goed zicht bieden op wat de kiezers voor de politiek in petto hebben.

Een deel van die twijfel gaat terug op de presidentsverkiezingen van 2016 en 2020. In beide gevallen leken de peilingen te wijzen op een gemakkelijke winst voor de Democratische kandidaat – eerst Hillary Clinton, daarna Joe Biden.

Maar dat bleek niet te kloppen. In 2016 won Donald Trump tegen alle verwachtingen in – ook al behaalde Clinton een morele overwinning door landelijke de meeste stemmen binnen te halen, conform de peilingen trouwens.

In 2020 won Biden weliswaar, maar het scheelde slechts enkele tienduizenden stemmen in een paar sleutelstaten. Opnieuw, zo moesten de peilers met het schaamrood op de kaken toegeven, hadden ze kennelijk een heleboel Trump-stemmers niet in hun steekproef gehad.

‘Verlegen Trump-stemmer’

Dat heeft misschien te maken met het wantrouwen van die groep tegen alles wat te maken heeft met de overheid en de regerende klasse. Hoe dan ook, de peilers probeerden daarvoor in 2020 te corrigeren, door bijvoorbeeld beter te letten op de verdeling tussen stad en platteland in hun steekproeven. Maar in 2020 bleek dat de ‘verlegen Trump-stemmer’ zich nog steeds niet had laten vangen. En ze hebben eigenlijk geen idee hoe dat komt.

Dat effect zou zich nu weer kunnen voordoen. En het zou kunnen betekenen dat al die peilingen die in een district of staat een nek-aan-nekrace voorspellen tussen een Democraat en een Republikein, de Democraat ten onrechte hoop geven. En dat de Republikeinen misschien wel niet afstevenen op een krappe, maar op een ruime overwinning, iets wat in het Amerikaanse politieke jargon een ‘vloedgolfverkiezing’ heet, een ‘rode golf’ in dit geval.

Daar lijken de Democraten ook bang voor te zijn. De politieke website Politico zette bijvoorbeeld op een rijtje in welke districten van het Huis van Afgevaardigden de Democraten het meeste geld uitgeven aan tv-advertenties en dergelijke. Het ging naar 24 districten, en dat zijn voornamelijk plaatsen waar een Democraat nu al de zetel heeft. In maar twee districten gaat de race tussen een zittende Republikein en een Democraat. De strategie is kortom puur defensief.

Dat zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Het is electoraal gezien altijd een voordeel als een partij de zetel al bezet, want het levert de afgevaardigde bekendheid op, en dankbaarheid bij kiezers voor wat zo iemand voor henzelf of hun district heeft kunnen regelen.

Maar kennelijk hebben die afgevaardigden toch extra steun nodig. Dat komt soms doordat de grenzen van hun district zijn aangepast aan de laatste volkstelling, en er daardoor meer Republikeinen wonen en/of minder Democraten. Maar de Democraten hebben ook last van slecht economisch nieuws, met name over de inflatie. En het helpt niet dat 53 procent van de Amerikanen ontevreden is over president Joe Biden.

De president zelf en prominente politici ontkennen natuurlijk om het hardst dat de Democraten op verlies staan. Maar dat moeten ze wel zeggen. Serieuzer te nemen is de tegenwerping van een professionele adviseur van Democratische kandidaten, Simon Rosenberg. In een lang interview in een podcast van Politico stelt hij dat de modellen van die site en van Fivethirtyeight vertekend worden doordat er de laatste tijd heel veel peilingen in het gemiddelde zitten, die zijn gedaan door bedrijven die doorgaans werken in opdracht van Republikeinse kandidaten.

Dat maakt ze nog niet direct tot nepnieuws, maar het corrigeren van steekproeven en het interpreteren van de resultaten is ook niet bepaald een exacte wetenschap. Peilingen voor Republikeinen zijn daardoor vaak wat vertekend ten gunste van die partij, en peilingen voor Democraten voor de andere kant, analyseert ook peilingsdeskundige Nate Cohn van de New York Times.

Nek-aan-nek?

Cohn geeft als voorbeeld dat vorige week vier als Republikeins geziene peilers samen aangaven dat in Pennsylvania de Republikeinse kandidaat voor de Senaat, Mehmet Oz, voorlag, terwijl afgelopen week vier onafhankelijke peilingen - waaronder een in opdracht van de New York Times zelf - een gelijke stand of een voorsprong van de Democraat John Fetterman aangaven. Dat die race nu geldt als nek-aan-nek, komt doordat in het gemiddelde alle acht die peilingen meetellen.

Simon Rosenberg heeft daarom zijn twijfels over het beeld dat die peilingen schetsen, en is zelfs woedend op collega’s en media die doen alsof de Republikeinen misschien wel een grote overwinning gaan behalen. Hij wijst op het grote aantal Democratische stemmen dat nu al is uitgebracht in staten waar vroeg stemmen is toegestaan, en op de onverwacht goede uitslagen voor Democraten van eerdere tussentijdse verkiezingen in enkele districten.

Een ander voorbeeld is het referendum in Kansas over het recht op abortus, waar voorstanders daarvan een overwinning behaalden die de peilers ook niet aan hadden zien aankomen.

Rosenberg wijst er ook op dat er bij peilen dit jaar nog een complicerende factor is bijgekomen. De afschaffing van het landelijke recht op abortus door het Hooggerechtshof heeft veel mensen die zich niet bemoeiden met politiek, met name vrouwen, ertoe gebracht zich als kiezers te laten registreren. Als de samenstelling van het kiezersvolk veranderd is, kloppen de correctieformules die peilers toepassen misschien helemaal niet meer.

Dat de Democraten de meerderheid zullen houden in beide huizen van het Congres zul je Rosenberg niet horen beweren. Maar pessimistisch daarover zijn op basis van peilingen vindt hij teveel eer voor een gereedschap dat met elke verkiezing botter lijkt te worden.

Bas den Hond is correspondent in de VS en schrijft elke week een column.