Hoe de vermiste Harry Harvey op zijn eigen persconferentie kwam

Voor het leven van Harry Harvey, een 80-jarige wandelaar uit het Britse Yorkshire, werd gevreesd. Al drie koude dagen en nachten was niets van hem vernomen, nadat afgelopen weekeinde in een zware regenbui de wandelgroep waarmee hij op weg was, hem was kwijtgeraakt. Teams met honden hadden dag en nacht naar hem gezocht, de televisie had wanhopige boodschappen uitgezonden van zijn vrouw.

Op de derde dag van zijn vermissing hield zijn familie een persconferentie om nog meer mensen te mobiliseren die naar hem op zoek konden gaan. De zaal was behoorlijk vol. Maar zoeken hoefden ze niet meer, want onder de bezoekers was ook Harry Harvey zelf, levend en wel.

Hij was eerder die dag aangetroffen door een natuurfotograaf, die eigenlijk op zoek was naar een vogel. Ze tuurde door haar verrekijker en zag een figuurtje zwaaien: dankzij de tv begreep ze meteen wie het was.

Harvey zelf was een beetje verlegen op de persconferentie. Zoveel aandacht was niets voor hem. Hij had zich in leven gehouden met voedsel uit de natuur en bleek een noodtent bij zich te hebben gehad, dus het overleven was geen probleem geweest. En ja, hij had de teams die naar hem speurden inderdaad waargenomen – maar zich geen moment gerealiseerd dat ze voor hem kwamen.

