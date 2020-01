Hoe de Spanjaarden steeds dikker worden door ‘menu del dia’

Spaanse restaurantjes waar grote stukken donkerrode chorizo en gefrituurde inktvisringen in de vitrine prijken zouden de menukaart eens tegen het licht moeten houden. De vele Spanjaarden, voor wie buiten de deur eten een tweede natuur is, maken namelijk vaak niet de gezondste menukeuzes, blijkt uit een onderzoek.

Bijna driekwart van de Spanjaarden kiest als hoofdgerecht het vaak vette menu del dia, en meestal niet voor een gerecht met groente of een salade. Als dessert gaan Spanjaarden liefst voor een goot stuk flan of taart. Nog geen 20 procent sluit de maaltijd af met een stukje fruit. Het bekende driegangenmenu is een klassieker in het land met de grootste horeca-dichtheid ter wereld. In veel Spaanse etablissementen wordt het dagmenu voor ongeveer 10 euro als middagmaal wordt aangeboden.

De ongezonde voedselkeuzes buiten de deur is een doorn in het oog van de Spaanse obesitasvereniging die onlangs op een groot voedselfestijn in Madrid de resultaten presenteerde van een enquête over de eetgewoonten van Spanjaarden.

Een ouder echtpaar eet lunch met veel vlees in een Spaans eettentje. Beeld Marcel Malherbe

Ook al is de levensverwachting in Spanje een van de hoogste ter wereld is – mede te danken aan het mediterrane dieet vol olijfolie, vis, groenten en peulvruchten – komen de traditionele gezonde eetgewoontes steeds meer in het gedrang. Uit een recent onderzoek gepubliceerd in het Spaanse Tijdschrift voor Cardiologie blijkt dat in 2030 naar schatting twee derde van de Spanjaarden te dik zal zijn.

Het helpt volgens de obesitasvereniging niet dat Spanjaarden steeds vaker buiten de deur zijn gaan eten, nu de economische crisis alweer een paar jaar achter de rug is. De horeca is al sinds jaar en dag een belangrijk toevluchtsoord voor de Spanjaard. Inmiddels eet maar liefst 77 procent een van de drie maaltijden buitenshuis.

Toch hoort de obesitasvereniging van horeca-uitbaters dat klanten het buitenshuis eten nog steeds als een speciale gebeurtenis zien waarbij zij iets speciaals willen bestellen dat ze thuis niet zouden klaarmaken. Nu het buiten de deur eten meer en meer routine wordt, nemen door de ongezonde menukeuzes ook de gezondheidsrisico’s toe.

Hoewel er in hippe barretjes en restaurantjes al meer groenten en fruit op de kaart staan richt de obesitasvereniging zich vooral op de todo la vida, de buurttent waar de gewone man eet. De vereniging gaat nu om de tafel met de horeca om meer groente op de menukaarten te krijgen en gedroogd fruit en gratis water aan te bieden.

Lees ook:

Wat is het geheim van Spanje: het gezondste land ter wereld?

Spanje is het gezondste land ter wereld. Wat is het geheim? De wetenschapper vermoedt het dieet, de huisarts het zorgstelsel en de burgemeester het water.