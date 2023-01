Hoe de Russische kinderombudsvrouw de deportatie van Oekraïense kinderen witwast

Op het eerste gezicht oogt het Telegram-kanaal van Maria Lvova-Belova als een warm bad. Het online nieuwskanaal van de Russische kinderrechtencommissaris is een opeenvolging van foto’s, video’s en berichten met barmhartige verhalen over wees- en vluchtelingenkinderen uit Oekraïne. Het ene moment buigt ze zich over een wiegje in een weeshuis, het andere moment versiert ze met een kleuter een kerstboom of staat ze met bloemen en een teddybeer een groep kinderen op te wachten in de terminal van een vliegveld.

De compassie druipt van de verhalen af en dat is ook exact wat Lvova-Belova naar buiten toe wil uitstralen. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne werpt de 38-jarige kinderombudsvrouw zich op als ‘redder’ van kinderen die door het oorlogsgeweld zijn getroffen. In het verlengde van die rol cultiveert ze ook een imago als vrome christen. Ze is getrouwd met een Russisch-Orthodoxe priester waarmee ze vijf biologische kinderen heeft. Het stel heeft daarnaast vijf adoptiekinderen en Lvova-Belova is de wettelijke voogd van nog eens dertien kinderen met een beperking.

In de ogen van het Kremlin en de kerk is ze dan ook een voorbeeldmoeder, de personificatie van Moeder Rusland zelf. Een imago dat ze op haar Telegram-kanaal en in de Russische staatsmedia met volle overgave etaleert. Bijvoorbeeld toen ze in een tv-interview vertelde over het moment dat ze haar adoptiezoon Filip, die vorige lente vanuit de door Rusland belegerde Zuid-Oekraïense stad Marioepol bij haar in huis belandde, voor het eerst zag. Haar hart maakte een sprongetje zo memoreerde ze. “Ik realiseerde me dat ik niet zonder dit kind kon leven.”

De Russische president Vladimir Poetin schudt kinderombudsvrouw Maria Lvova-Belova de hand, maart vorig jaar. Beeld ANP / AFP

Duizenden Oekraïense kinderen zijn door Moskou richting Rusland gestuurd

Maar achter haar feilloze voorkomen gaat in werkelijkheid sinister beleid schuil om Oekraïense kinderen uit de door Moskou bezette gebieden naar Rusland te deporteren. Hoewel er geen onafhankelijk te verifiëren cijfers zijn, is het wel duidelijk dat er sinds het begin van de Russische invasie duizenden Oekraïense kinderen door Moskou richting Rusland zijn gestuurd. Begin december claimde Kiev nog dat er sprake was van 13.000 gedeporteerde kinderen, terwijl Moskou op zijn beurt vasthoudt aan een totaal van vijf miljoen Oekraïense vluchtelingen, onder wie ruim 720.000 kinderen.

Het merendeel van die kinderen belandt overigens met hun ouders in Rusland, verzekert Laura Mills van Amnesty International dat in november een rapport publiceerde over de deportatie van Oekraïense burgers. “Maar de moeilijkste gevallen zijn de onbegeleide kinderen die onder dwang op bussen richting Rusland worden gezet. De exacte aantallen zijn onbekend, maar we weten dat Rusland systematisch probeert te voorkomen dat ze westwaarts vluchten”.

Volgens Moskou zelf haalt het uitsluitend weeskinderen naar Rusland, maar dat is volgens Mills niet het geval. “Misschien zijn hun ouders wel overleden, maar hebben ze nog wel een tante of oma. Volgens het internationaal recht vallen kinderen dan onder de zorg van dit soort familieleden. Of ze moeten op zijn minst ter adoptie worden gesteld aan Oekraïense families. Ook kinderen hebben het recht op hun nationale identiteit en door de deportaties ontneemt Moskou ze die”.

‘Een poging om de Oekraïense identiteit van kinderen te wissen’

Die zogeheten de-Oekraïnisering volgt ook uit officieel beleid. Zo kunnen Russische families sinds president Poetin in mei een speciaal decreet uitvaardigde versneld Oekraïense kinderen ‘adopteren’ en kunnen minderjarigen gemakkelijker een Russisch paspoort krijgen. “Het is een poging om kinderen te ‘russificeren’ en hun Oekraïense identiteit te wissen”, zegt Mills.

Hoe die ‘russificatie’ in zijn werk gaat, steekt Moskou ook niet onder stoelen of banken. Op haar Telegram-kanaal vertelt Lvova-Belova ronduit over de deportaties of, in Kremlinjargon, ‘evacuaties’. Veelal arriveren kinderen vanuit bezet gebied op één van de drie centrale opvanglocaties in Rusland. In deze ‘rehabilitatiecentra’ vindt de eerste ‘assimilatie’ van kinderen plaats in hun nieuwe thuisland. Ze krijgen er ‘zorg op maat’ en ‘dagelijkse lessen in Russische taal en geschiedenis’ om vervolgens onder te worden gebracht in weeshuizen of pleeggezinnen.

Die integratie kan wel soms een tijdje duren, weet de kinderombudsvrouw uit eigen ervaring. Zo vertoonde haar adoptiezoon Filip in eerste instantie nog ‘een zekere negativiteit’. Hij zong bijvoorbeeld regelmatig het Oekraïense volkslied, beledigde president Poetin en raakte niet uitgepraat over hoe hij pro-Oekraïense demonstraties bijwoonde. Maar zijn gedrag is inmiddels veranderd, verzekert Lvova-Belova. De negatieve houding van de tiener is ‘getransformeerd in liefde voor Rusland’.

Soortgelijke verhalen over kinderen uit de bezette gebieden verschijnen regelmatig op de staatstelevisie. Stuk voor stuk sluiten die verslagen naadloos aan bij de staatspropaganda die verkondigt dat de invasie van het buurland onder meer bedoeld is om de kinderen uit de Oost-Oekraïense regio Donbas te redden. Dat is dan ook een van de belangrijkste redenen dat het Kremlin kinderen deporteert, meent Mills. “Rusland vertelt verhalen met ze. Het zet ze in als propagandapionnetjes”.

Lees ook:

Ook al is het oorlog, kinderen in Oekraïne krijgen alsnog hun kerstcadeautjes

Rond het orthodoxe kerstfeest trekt een groep rendieren door Oekraïne om cadeauwensen van Oekraïense kinderen te vervullen. ‘Kinderen hebben slechts één kindertijd. Die stellen we niet uit tot na de oorlog.’