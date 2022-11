Hoe de Nigeriaanse influencer Hushpuppi bedrijven miljoenen aftroggelde

Met een glas champagne in een zwembad, bij de ondergaande zon langs de idyllisch Griekse kust: #blessed. Een nieuwe Rolls Royce in de straten van Dubai: #happy. De nieuwste kleren van designermerken als Fendi, Gucci of LouisVuiton: #LoveYourself.

Het leven van de Nigeriaanse influencer Hushpuppi was een sprookje voor de 2,8 miljoen volgers van zijn instagramkanaal. Een inspiratie voor velen, hoe deze zoon van een taxichauffeur van de armoede van Lagos was opgeklommen tot een penthouse met jacuzzi in het luxe Dubai.

Dat hele sprookje – met bijrollen voor Noord-Koreaanse hackers en Canadese witwassers – klapte in juni 2020 in elkaar, toen bovengenoemd penthouse werd binnengevallen door zwaarbewapende politietroepen en Hushpuppi werd uitgeleverd aan de FBI. Deze week werd de 40-jarige Ramon Abbas, zoals Hushpuppi in het echt heet, veroordeeld tot elf jaar celstraf wegens grootschalige witwasserij en e-mailfraude.

De vraag was er altijd al, na insta-posts waarop Abbas aan een champagneontbijt aan boord van een privéjet zat of met een Fendi-tas zwaaide vanuit een Ferrari: hoe kwam Hushpuppi eigenlijk aan al dat geld?

Hushpuppi voor een van zijn Roll Royces. Beeld Instagram

Het bekende cliché

De Nigeriaanse internetoplichter is een bekend cliché: de prins die om geld vraagt om zijn erfenis veilig te stellen. Nog altijd is West-Afrika berucht om bendes cyberoplichters, en de rechtszaak rond Abbas laat zien dat zulk soort e-mailfraude inmiddels een flinke ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Simpel gezegd stuurden Abbas en zijn handlangers spookfacturen naar grote bedrijven. Daar gingen maanden voorbereiding aan vooraf, waarbij met nagemaakte of gehackte bedrijfsaccounts mailconversaties werden geïnfiltreerd om zo het betaalverkeer zorgvuldig in kaart te kunnen brengen. Uiteindelijk werd een nagemaakte factuur tussen de berg echte rekeningen gefrutseld. Volgens de financiële nieuwsdienst Bloomberg werden op deze wijze in 2020 alleen al in de VS bedrijven voor bijna twee miljard dollar opgelicht.

Abbas kreeg begin 2019 de Bank of Valletta op Malta zo ver om in totaal zo'n 13 miljoen euro naar verschillende Roemeense bankrekeningen over te boeken, waarbij volgens de Amerikaanse justitie gebruik werd gemaakt van Noord-Koreaanse hackers.

Tien miljoen daarvan werd teruggevonden, maar Hushpuppi pronkte ondertussen op Instagram met een nieuwe Bentley die hij zichzelf voor Valentijnsdag cadeau had gedaan. Een Britse profclub zou een van zijn volgende doelwitten zijn geweest; mogelijk richtte de groep rond Abbas zich op de gigantische transferbedragen die er in het voetbal rondgaan. De opzet mislukte, en toen Abbas’ vaste Canadese witwasser plots van de radar verdween had de influencer de bui kunnen zien hangen.

Koud kunstje

Bij zijn arrestatie werden naast koffers met zo'n 40 miljoen dollar aan contanten ook tientallen laptops en telefoons in beslag genomen. Met de gegevens daarop was het een koud kunstje om Hushpuppi te koppelen aan de grootscheepse fraude: mailverkeer met zijn handlangers viel eenvoudig te herleiden naar zijn persoonlijke mailadres. Abbas werd tot ruim elf jaar cel veroordeeld, en moet 1,7 miljoen aan schadevergoedingen voldoen.

Pas vorige week, enkele dagen voor de uitspraak, werd Hushpuppi's Instagramaccount verwijderd. Zijn laatste post, vlak voor zijn arrestatie, stond dan ook nog ruim twee jaar online. Een roomwitte Rolls Royce. In het bijschrift dankte Hushpuppi de heer voor al het succes en de voorspoed in zijn leven.

