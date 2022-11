Hoe de inwoners van een Oekraïens dorp de bezetting overleefden dankzij de zonnepanelen van Volodja

Op de bagagedrager klemt ze een grote witte juten zak. Aan weerszijden van het stuur hangt ze handtassen en een vierkante trommel. Zo vervoert Halina Gregorivna (67) met een klein groen fietsje de spullen die ze wist te redden uit haar verwoeste flat. “Mijn tante gaf mij de fiets toen ik tiener was. Nu is het mijn enige transportmiddel”, zegt de gepensioneerde vrouw. “Ik heb het rijwiel al mijn hele leven. Hij overleefde de oorlog, het is zo’n enorme steun.”

De inwoonster van het dorp Archangelske was zojuist voor het eerst weer in haar eigen huis. Sinds de bevrijding van dit deel van de provincie Cherson, op 9 oktober, was ze elke dag even langs het woonblok gefietst, maar militairen verboden haar het appartement binnen te gaan. Tijdens hun vlucht spanden de Russen onzichtbare draden in het portiek, waarschuwden ze, waar explosieven aan bevestigd waren.

De autoriteiten gaven prioriteit aan het ontmijnen van de fabriek en administratieve gebouwen, verwoeste woonhuizen bewaarden ze voor het laatst. Van haar inboedel vond Gregorivna weinig terug. Aan de kapstok hing nog wat kleding, in een kast lagen een paar lakens en kussens. “Alles is vies en overal zit een brandlucht aan”, zegt ze. “Ik ga eerst eens flink schrobben. Misschien kan ik het dan nog gebruiken.”

De ‘orks’, zoals ze de Russische bezetters noemt, hadden Gregorivna bij het begin van de bezetting uit haar huis verjaagd. Ze kozen de beste appartementen, op de eerste en vierde verdieping, en namen daar hun intrek. Haar appartement lieten ze ongemoeid, maar ze wilden geen pottenkijkers. “Ze schopten me er simpelweg uit.” Op haar fietsje was ze weggereden, op zoek naar een nieuw onderkomen. Kennissen onderaan de heuvel vingen haar op. “Ik woon nu in een hoekje van andermans huis, dat is heel moeilijk.”

Halina Gregorivna (67) neemt de door haar geredde spullen uit haar huis in Archangelske mee op haar fiets. Beeld Michiel Driebergen

Beeld Bart Friso

‘De muur van de vijfde verdieping viel in mijn flat’

Bij de opmars van het Oekraïense leger naar Archangelske, een paar weken terug, was het gebouw vanzelfsprekend een militair doelwit, bij felle gevechten raakte het onherstelbaar beschadigd. “Kijk, de muur van de vijfde verdieping viel in mijn flat”, wijst ze. “Het middelste deel is net een kolenmijn, vind je niet? De vloeren zijn weg. Je zeilt zo van boven naar beneden.” Gelukkig vond ze de eigendomspapieren van de flat: daarmee kan ze in elk geval bewijzen dat het haar huis was. “Ik woonde hier al mijn hele leven, had alles dat ik nodig had. Nu heb ik niks meer. Geen meubels, geen apparatuur. Niks.”

De bezetting van Archangelske was zoals elders in Oekraïne: de Russen plunderden wat ze konden en moordden hier en daar. Een echtpaar van rond de vijftig werd doodgeschoten, vertelt Gregorivna. In een huis verderop in de straat werd ook een vrouw gedood, haar echtgenoot raakte vermist. De eerste Russen beperkten zich tot het leegroven van de winkels, de volgenden markeerden de huizen waaruit bewoners waren gevlucht en de laatste bezetters braken die woningen open en haalden alles weg. De dorpelingen moesten een witte armband dragen als ze de straat op gingen. “Vluchten mochten we niet.”

Nu kunnen de mensen zich eindelijk weer vrij bewegen. Sommigen ruimen de rommel op. Een tractor trekt een auto vol kogelgaten over straat. Elders repareren mensen een dak. Aan de rand van het dorp klinkt zelfs muziek. “Deze week hebben we vakantie genomen”, grapt een vrouw van in de zestig, die voor haar erf aan een picknicktafel zit met haar oude buurvrouw. “Het licht is aan tot ’s avonds laat en we luisteren de hele dag naar de plaatjes die hij draait.” Ze wijst naar de buurman, een lange man met een glazen oog, Het blijkt de zoon van de buurvrouw. “Hij organiseert een feestje voor ons.”

Valentina Ivanovna (links in blauwe trui) met de buurvrouw voor haar huis in Archangelske. Beeld Michiel Driebergen

‘Zonder mijn panelen had niemand het overleefd’

De vrouw, gekleed in blauwe capuchontrui en met een gebreid mutsje op, stelt zich voor als Valentina Ivanovna. Ze werd slachtoffer van geweld. Ze had de overburen, een boerenfamilie die aan het begin van de invasie het dorp ontvluchtte, beloofd op het huis te passen. Toen de Russen arriveerden, in maart, eisten ze dat ze de deur voor hen zou openen. Ze weigerde. “Ze grepen me in mijn kraag, en sloegen me met de achterkant van hun geweer”, vertelt ze, opnieuw ineen duikend bij de herinnering. “Ze malen er niet om of je oud of jong bent.” De Russen schoten het slot uit het hek van de overburen, stalen hun auto en gebruikten het huis als munitieopslag.

Toen begon de bezetting. “We leefden en willen leven”, is de conclusie van Valentina Ivanovna.

De zonnepanelen van de buurman betekenden hun redding. De lange man, de ooit als elektricien opgeleide Volodja Teterja (54), installeerde die een jaar geleden. “Zonder mijn panelen had niemand het overleefd”, zegt hij. Zijn buurvrouw knikt. Hij was de enige in het dorp met elektriciteit, dus kwamen dorpelingen bij hem hun telefoons en accu’s op laden. “Als de Russen langsliepen, was ik bang”, geeft hij toe. “In mijn huis lagen zoveel telefoons dat ik niet wist waar ik ze verstoppen moest.” Hoewel het ontbrak aan een telefoonverbinding pakten de bezetters smartphones af. Bellen was strikt verboden.

Het water redde ook haar koeien

Stroom is ook nodig voor de watervoorziening. De pompen van waterputten worden in Archangelske elektrisch aangedreven en alternatieven waren er niet: de rivier, die diep beneden glinstert, was verboden terrein. De dichtstbijzijnde waterbron was ver weg. “Ik zou niet weten hoe we zonder de panelen aan drinkwater waren gekomen”, zegt Ivanova.

Het water redde ook haar koeien. De Russen verboden het de dieren te weiden bij de rivier en schoten de koeien op hoger gelegen velden dood. De dieren die niet uit de wei werden opgehaald, omdat dorpsbewoners dat niet durfden, stierven van de dorst. Omdat Ivanovna haar twee koeien vanaf het begin in de stad hield en te drinken gaf, overleefden ze. Melken moest in het donker, want zelfs batterijlampjes waren niet toegestaan. “De Russen schoten op elk licht”, legt Teterja uit. “Nu kan ik ’s avonds eindelijk mijn koeien weer melken met een lampje aan”, zegt Ivanova.

Elektriciteit is er nog steeds niet in Archangelske; herstel laat waarschijnlijk nog maanden op zich wachten.

In het flatgebouw van Halina Gregorivna in Archangelske zijn de woningen verwoest. Beeld Michiel Driebergen

De bezetters gingen met machinegeweren langs de huizen

Om de zonnepanelen van Teterja te bewonderen moet je uitkijken dat je niet over de kippen struikelt. Op het erf van de keuterboer scharrelen zeker tweehonderd stuks pluimvee rond. “Kinderen van de oorlog”, zegt de eigenaar. Omdat hij tijdens de bezetting geen kuikens kon verkopen, ruilde hij de eieren van de volgroeide dieren tegen ander voedsel. Dan wijst hij op de panelen, die hij bevestigde op een betonnen paal en met snoeren verbond aan de luidspreker. “Goddank zijn ze niet kapotgeschoten.” Bij de buren ging bij een beschieting het dak eraf, vertelt hij. Een huis verderop brandde tot de grond toe af.

De vrees van Teterja dat de Russen de panelen zouden ontdekken en eraf zouden slopen was reëel. De bezetters gingen regelmatig met machinegeweren langs de huizen. Eerst stalen ze dure auto’s, toen de oude brikken, en ze eindigden met kinderfietsen. “Ze droegen luie stoelen weg zo – boven hun hoofd”, gebaart hij. Ook alcohol, tabak, suiker en zelfs ingemaakte groenten moesten eraan geloven. De landbouwvoertuigen in Archangelske schoten ze simpelweg kapot.

Dankzij de zonnepanelen hoorden de dorpelingen ook als eerste over de naderende bevrijding. Via de radio. “Volodja vertelde iedereen wat er gebeurde. Ik noteerde nauwgezet welke dorpen werden heroverd”, zegt Ivanova. Op het laatst werd er gevochten voor de ogen van de bewoners. “Daar, aan de overkant van de rivier, zaten de Oekraïners. Hier de Russen. Als ze waren gebleven, zou dit alles verwoest zijn.” In de nacht van 9 op 10 oktober verlieten de bezetters halsoverkop het dorp.

Russische voertuigen zijn achtergebleven in het Oekraïense dorp. Beeld Michiel Driebergen

‘Ik ben alleen in deze wereld, en de winter is op komst’

“Eerst konden we het niet geloven. Toen we tanks zagen naderen, verstopten we ons”, vertelt Gregorivna over de bevrijding, terwijl ze haar bepakte fietsje rechtop probeert te houden. “We dachten dat er een nieuwe lading orks aankwam.” Toen ze Oekraïens hoorde spreken, rende ze naar de militairen toe. Huilend had ze hen omhelsd. “Ze mochten bij ons slapen. Kun je je voorstellen? Twintig soldaten, gewoon op de vloer.”

Hoe het verder moet, weet de gepensioneerde niet. Haar huis zal niet worden herbouwd en niemand weet of er compensatie komt voor de bewoners van Archangelske. Vertrekken gaat niet. “Waar moet ik heen?” Om een flat elders te huren is haar pensioentje ontoereikend, vertelt ze. Haar echtgenoot is enkele jaren geleden overleden, kinderen heeft ze niet. “Ik ben alleen in deze wereld”, verklaart ze. “En de winter is op komst.”

Dan stapt Gregorivna op haar fietsje en met al haar bezittingen zoeft ze de heuvel af.

Lees ook:

Moeder en dochter leefden in bezet gebied: ‘De Russen zijn jaloers, ons leven is beter’

Moeder Halina en dochter Svetlana Govoroen leefden beide in bezet gebied, elk in hun eigen dorp in de Charkov-regio. In hun getuigenverslagen komen de Russen naar voren als angstig, chaotisch en ongeïnformeerd. ‘Ze zijn jaloers’, is hun conclusie.