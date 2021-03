Hoe de hereniging van ontvoerde Nigeriaanse meisjes met hun ouders uitliep op een slagveld

Wat een gelukkige hereniging had moeten worden van 317 ontvoerde schoolmeisjes met hun ouders in de Zamfara-deelstaat in Nigeria, liep deze week uit op een drama waarbij een dode en twee zwaargewonden vielen door kogels van politie en militairen.

Vorige week vrijdag werden de meisjes door een gewapende bende ontvoerd van hun kostschool in Jangebe in het noordwesten van Nigeria – iets wat zo langzamerhand aan de orde van de dag is in de vijf noordelijke deelstaten van het land. Na een paar dagen kwamen de meisjes vrij, of er losgeld is betaald blijft onduidelijk.

De meisjes gingen onder begeleiding van politie en militairen terug naar de middelbare school in Jangebe voor een feestelijk onthaal door politici van de deelstaat. De ouders stonden bij het schoolgebouw uren te wachten op de autoriteiten die uit Gusau, de hoofdstad van Zamfara moesten komen, terwijl ze hun kinderen niet in de armen konden sluiten. Daarna volgde in het schoolgebouw een bijeenkomst met urenlange speeches van politici, die zichzelf een persmomentje gunden met de vrijgelaten meisjes.

Buiten groeide de woede, volgens de krant Thisday. Ouders wilden naar binnen en veiligheidstroepen probeerden hen in bedwang te houden. Jongeren uit Jangebe gooiden als reactie met stenen naar agenten en militairen, ouders drongen het schoolgebouw binnen en haalden hun kinderen op. Terwijl de politici een veilig heenkomen zochten, werd buiten geschoten op de boze menigte, met slachtoffers tot gevolg. Inmiddels is er een avondklok ingesteld in Jangebe.

De Chibok-meisjes

Het lijkt zo langzamerhand een traditie om grootse ontvangsten te organiseren als schoolkinderen na een ontvoering zijn vrijgelaten. In de noordelijke deelstaat Katsima werden in december 520 schooljongens ontvoerd door samenwerkende bendes en terreurorganisatie Boko Haram. Uiteindelijk werden 344 jongens vrijgelaten, na onderhandelingen door dorpsoudsten. Voordat de jongens met hun ouders herenigd werden, gingen ze in bussen naar de gouverneur van de deelstaat, die hen in een grote zaal met veel media ontving, ook al had hij niets met de bevrijding van de jongens van doen.

Bij de vrijlating in 2017 van 82 van de 276 ‘Chibok-meisjes’ ging die groep eerst naar Abuja, de hoofdstad van Nigeria. President Muhammadu Buhari organiseerde een groots welkom voor de meisjes die drie jaar in handen waren geweest van Boko Haram. De ouders zagen hun kinderen pas twee weken later.

