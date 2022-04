Hoe ‘de grootste heroïnedealer ter wereld’ probeert zijn miljarden af te schermen

Het familiebedrijf gaat failliet, zoveel is wel zeker. Maar mag de familie zelf haar miljarden houden, ook al zijn die verdiend met de verkoop van verslavende middelen? Een rechtszaak die deze week losbarst moet daar uitsluitsel over geven.

In moreel opzicht mag je de familie Sackler al wel failliet noemen. Nog maar een paar jaar geleden tooide hun achternaam talloze museumvleugels en universitaire instituten over de hele wereld. Inmiddels zijn de meeste van die blinkende bordjes weggehaald: haast geen enkele culturele instelling wil nog geassocieerd worden met de familie.

Die vergaarde haar fortuin immers met een bedrijf, Purdue Pharma, dat volgens critici in feite de grootste heroïnedealer uit de geschiedenis is. Purdue werd rijk met de pijnstiller Oxycontin, een opiaat waarvoor het met agressieve, illegale marketing een massamarkt creëerde onder patiënten, die daarna niet meer konden afkicken, en verslaafd bleven. Vaak stapten ze over op andere opiaten, zoals heroïne of fentanyl.

Door verslaving verwoeste levens

Volgens critici waren de Sacklers zo hoofdverantwoordelijk voor de verslavingscrisis die in Amerika steeds verder uit de hand blijft lopen. Sinds 1999 stierven meer dan 600.000 Amerikanen aan een overdosis opiaten, nog los van een veelvoud aan door verslaving verwoeste levens. In 2021 alleen liep het aantal doden op tot ruim 75.000, een nieuw record.

Nadat het aantal rechtszaken tegen Purdue was opgelopen, vroeg het bedrijf eind 2019 faillissementsbescherming aan. Sindsdien is het in onderhandeling over een schikking met de duizenden Amerikaanse overheden, van staten en steden tot reservaten, die het bedrijf allemaal aansprakelijk willen stellen voor zijn rol in de verslavingscrisis.

Volgens de laatste versie van die schikking wordt het bedrijf Purdue omgevormd tot een soort nutsinstelling, die Oxycontin zal blijven verkopen, maar de winst daarvan naar de verslavingszorg zal laten vloeien. De familie Sackler draagt zelf 5,5 miljard dollar bij aan een fonds om overheden en slachtoffers te helpen.

Dat klinkt als een enorm bedrag. Totdat je het vergelijkt met de hoeveelheid geld die de familie Sackler in de tien jaar voor 2019 uit Purdue wegsluisde naar persoonlijke rekeningen: zo'n 10 miljard dollar.

Niet alleen houdt de familie zo een fortuin over aan de illegale marketing van verslavende middelen, klagen critici, ze hebben ook de zekerheid dat ze dat fortuin mogen houden: de schikking vrijwaart ze namelijk van verdere claims. Dat is voor hen de belangrijkste voorwaarde om akkoord te gaan.

Een vorm van afpersing

Volgens critici is dat een vorm van afpersing. “Alsof er een grote brand woedt, en de Sacklers zeggen: wij hebben een brandslang waarmee jullie die brand kunnen blussen, maar die krijgen jullie alleen als jullie beloven nooit vragen te stellen over of wij die brand misschien aangestoken hebben”, zei journalist Patrick Radden Keefe, die een boek schreef over de Sacklers, een half jaar geleden tegen Trouw.

Een aantal staten en een federale waakhond voor faillissementen waren vorig jaar ook sceptisch over een eerdere schikking, die al door een faillissementsrechter was goedgekeurd. Een federale rechter gaf ze gelijk: als de Sacklers persoonlijk niet failliet zijn gegaan, zo oordeelde die, kunnen ze in een faillissementsschikking ook nergens van worden gevrijwaard.

Een hogere rechter mag de komende tijd bekijken of die redenering standhoudt, want de Sacklers gingen ook nu weer in beroep. Een eerste hoorzitting in dat hoger beroep staat voor donderdag op het programma.

Wat de vooruitzichten er voor de Sacklers deze keer beter op maakt, is dat de staten inmiddels hun juridische verzet hebben opgegeven. De Sacklers deden er in hun nieuwste aanbod ruim een miljardje bij. De overheden hebben geld nodig om verslavingszorg te kunnen betalen, en zijn bang dat ze helemaal niets krijgen als ze gedwongen worden tot het voeren van rechtszaken die zich nog jaren voortslepen. “Niemand koestert de illusie dat dit al onze problemen oplost”, aldus William Tong, openbaar aanklager van Connecticut, die in tweede instantie toch akkoord ging.

Strafrechtelijke vervolging is een stuk lastiger

Er bestaat, als de deal rond komt, nog wel de mogelijkheid individuele Sacklers strafrechtelijk te vervolgen, maar dat zal juridisch een stuk lastiger zijn. Vooralsnog moeten mensen die de familie Sackler persoonlijk willen zien boeten zich tevreden stellen met een hoorzitting in maart, die ook onderdeel was van de vernieuwde schikking.

Slachtoffers van de opiatencrisis mochten daarin hun verhaal doen, en drie afgevaardigden van de familie Sackler moesten verplicht luisteren naar de verhalen over verwoeste levens. Of dat indruk op de Sacklers maakte, zal iedereen die het boek van Radden Keefe las betwijfelen: ze staan niet bekend om hun berouwvolle instelling.

“Jullie en jullie familie zijn geen haartje beter dan de heroïnedealers op de hoek van de straat. Het enige verschil is dat jullie een pak en een stropdas dragen, en dat jullie je heroïne vanuit jullie chique kantoorgebouwen over de hele wereld aanbieden”, zei Kristy Nelson, wier zoon in 2009 aan een overdosis overleed.

Rechtszaken slepen zich nog jaren voort De rechtszaak tegen Purdue en de familie Sackler is slechts een van de circa 3000 zaken van allerlei Amerikaanse overheden tegen talloze farmaceuten, distributeurs en drogisterijen, die de laatste twee decennia op roekeloze wijze opiaten aanboden. In februari schikten farmaceut Johnson & Johnson en enkele distributeurs nog voor het megabedrag van 26 miljard dollar. In totaal is tot nu toe al voor 47 miljard dollar aan boetes en schikkingen overeengekomen, een bedrag dat nog flink zal oplopen, want de verwachting is dat de zaken zich nog enkele jaren zullen voortslepen.

