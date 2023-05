Hoe de Franse mompelminister Robert Schuman de EU in acht dagen bedacht

In Scy-Chazelles, bij het Franse Metz, begon de Europese Unie. Robert Schuman schreef er aan de verklaring die op 9 mei 1950 het startschot was voor de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal. De plaatselijke bisschop ijvert voor Schumans heiligdom, maar niet iedereen is daar blij mee.

Ze zaten met hun hoofd al bij de lunch, de ministers van Frankrijk op 9 mei 1950. De ministerraad was bijna was ten einde, maar de minister van buitenlandse zaken had nog een punt. Robert Schuman heette hij, een deskundige droogstoppel waar je weinig lol aan kon beleven. Een eentonige mompelaar. Toen hij het woord kreeg, zei hij iets over kolen en staal, over Duitsland, een gemeenschap van zes landen.

Er was geen lange discussie. De andere ministers gingen akkoord. Deze avond bleken ze hun goedkeuring te hebben gegeven aan de oprichting van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal, de voorloper van de Europese Unie. Terug konden ze niet meer: de Duitsers waren al aan boord, de Nederlanders, de Belgen, de Italianen en de Luxemburgers.

De Vlaamse historicus Hendrik Vos beschrijft het bijzonder levendig in Dit is Europa, een twee jaar geleden verschenen biografie van de Europese Unie. Wat nu een club van 27 lidstaten is, was in mei 1950 het plan van Schuman, een eenzelvige man uit de Elzas.

Dan weer was het Frans, dan weer Duits

Schuman had meegemaakt dat die streek steeds opnieuw werd veroverd: dan weer was het Frans, dan weer Duits. De Tweede Wereldoorlog had er ook bij hem persoonlijk stevig ingehakt: hij was door Duitsers gearresteerd, gevlucht, ondergedoken.

Er was Robert Schuman veel aan gelegen om te voorkomen dat Europa eindeloos ten prooi bleef vallen aan elkaar bevechtende landen.

Datzelfde idee had een hoge Franse ambtenaar: Jean Monnet, een voormalig cognac-handelaar. Monnet was belast met de opdracht om de economie na de oorlog weer draaiend te krijgen. Al jaren was hij voorstander van Europese samenwerking en toen hij vernam dat de Duitse bondskanselier Konrad Adenauer droomde over een fusie tussen Frankrijk en Duitsland, zag hij zijn kans schoon. Hij zette zijn ideeën op papier en stuurde ze naar de secretaris van Robert Schuman.

Het was nog bijna misgegaan. De secretaris kwam er maar niet aan toe om de papieren aan Schuman te geven. Toen hij eenmaal zover was, was Schuman al onderweg naar zijn buitenhuis in Scy-Chazelles. Op station Paris Est kon hij op 28 april nog net van zijn assistent de envelop met het plan van Monnet in ontvangst nemen.

Schuman stond op dat station met zijn eigen zorgen, beschrijft Hendrik Vos. Hij moest op 10 mei in Londen aan de Amerikaanse regering een plan presenteren voor de toekomst van Duitsland, maar had nog geen idee wat dat plan zou moeten zijn.

Het plan dat bij de Amerikanen in de smaak zou kunnen vallen

Schuman las de papieren van Monnet dat weekend. Het idee voor Gemeenschap zou weleens het plan kunnen zijn dat bij de Amerikanen in de maak viel, zag hij onmiddellijk.

‘Maandagochtend 1 mei stond Schuman terug in Parijs met de tekst: Je marche’, schrijft Vos. Hij deed mee. Zo begon een week van schaven en sleutelen aan de verklaring van Schuman.

Toen het klaar was, op 8 mei 1950, werd de Duitse bondskanselier Konrad Adenauer gepeild. Het idee dat Duitsland en Frankrijk als gelijke partners zouden meedoen, klonk hem aantrekkelijk in de oren. Hij deed mee. Daarna belden Monnet, Schuman en de kleine groep getrouwen die wisten van wat er gebeuren zou met België, Nederland, Luxemburg, Italië en Groot-Brittannië. Ook die stemden in.

De volgende ochtend volgde de Franse ministerraad.

“Hij gaf wat uitleg vol jargon, slikte de belangrijke woorden half in en overgoot alles met een technische saus. Schuman deed hard zijn best om het allemaal nogal betekenisloos te laten lijken”, schrijft Vos. “Later die dag zou een onomkeerbaar proces in gang worden gezet. Niemand had daar een flauw benul van, behalve Schuman zelf.”

Ze voorzagen dat de Gemeenschap zich met steeds meer zaken zou bezighouden

Monnet en Schuman zagen aankomen dat hun Gemeenschap van Kolen en Staal, onder de bevoegdheid van een Hoge Autoriteit, zich geleidelijk aan met steeds meer zaken dan kolen en staal zou bezighouden. Schuman zei het met zoveel woorden in zijn verklaring, die hij aan het eind van de middag voorlas in de Horlogerie, een chique zaal in het ministerie.

“Europa zal niet in één keer ontstaan, maar een opeenvolging van kleine stappen die landen heel concreet met elkaar verbinden”, zo sprak hij, dit keer met zijn beste articulatie. ‘De bom van Schuman’, stond er de volgende dag in de kranten.

Vanaf toen kreeg het plan gestalte: eerst met zes landen, later steeds meer. De Hoge Autoriteit werd in de loop der jaren de Europese Commissie, met veel meer taken dan alleen kolen en staal.

In Nederland wordt scholieren niet geleerd wie Robert Schuman was. Er zijn amper straten naar hem vernoemd en de negende mei, die sinds 1985 ‘Europadag’ heet, is geen feestdag. In Brussel kennen de mensen Schuman omdat een metrostation naar hem werd genoemd, dat pal onder de Europese Commissie ligt.

Er zijn kringen waar men Robert Schuman niet vergeten is. In de politieke wereld van Brussel bijvoorbeeld, waar hij sinds 1960 bekend is als ‘de vader van Europa’.

Nog eenzelviger en nog geloviger

Tien jaar na Schumans optreden in de Horlogerie waren de eerste tekenen van dementie al vastgesteld. Hij werd er nog eenzelviger van, en nog geloviger. Tegenover het weekendhuis in Scy-Chazelles, waar hij zich na zijn pensionering permanent vestigde, lag een kapelletje. Hij ging er een paar keer per dag bidden.

De Franse minister van buitenlandse zaken Robert Schuman in zijn kantoor, jaren vijftig. Beeld ANP / AFP

Hij had het katholieke geloof van zijn moeder meegekregen en was altijd zwaar gelovig gebleven, al had dat volgens zijn oude vriend en journalist Paul Collowald weinig te maken met zijn politieke werk. “Hij noemde zichzelf een politicus die toevallig ook gelovig was”, zegt Collowald op een opname die vorig jaar werd gemaakt door medewerkers van het Europees Parlement.

Het kapelletje is er nog. Het is nu de begraafplaats van Schuman. Ook het huis is er nog, naast een speciaal voor Schuman gebouwd museum. Daar liggen zijn pennen, zijn schriften, diploma’s. Het klapstuk is een kamer waarin de Horlogerie is nagebouwd. Alsof het altijd 9 mei 1950 is, staat een holografische projectie van Schuman daar dag in dag uit zijn verklaring uit te spreken.

In de garage van het huis staat een zwarte Simca Aronde met een bijna ongesleten bandenprofiel. Het was zijn dienstauto, die hij na zijn voorzitterschap van het Europees Parlement, zijn laatste functie, mocht houden. Hij hield er niet van.

Als hij in het weekend van Parijs naar Scy-Chazelles kwam, kwam hij per trein. De laatste 7 kilometer naar het huis liep hij, bergop.

Lang werd hij verzorgd door zijn huishoudster Marie Kelle

“Als het regende, liftte hij weleens naar huis”, vertelt de gids die bezoekers door het huisje rondleidt. Schuman leefde sober, zonder relatie, verzorgd door zijn huishoudster Marie Kelle. Ze hadden gescheiden slaapkamers. Ook die zijn te bezichtigen: een groot bed voor haar, een smal bedje voor hem. Daartussen ligt de werkkamer met het bureau waaraan Robert Schuman in die eerste dagen van mei 1950 werkte aan zijn verklaring. De vellen liggen nog op tafel, met hier en daar een wijziging, naast een stapeltje boeken.

Scy-Chazelles ligt een paar kilometer verwijderd van Metz, waar de bisschop met een groep geestelijken al jaren bezig is met een poging om Schuman heilig te laten verklaren. “Geef ons de heiligen waar onze tijd behoefte aan heeft”, meent Pierre Raffin, priester in Metz, een van de drijvende krachten achter de stichting Sint Bonifatius, die ook in die groep zit.

Er is al behoorlijk succes geboekt: in juni 2021 heeft Paus Franciscus een decreet ondertekend waarin Schumans ‘heldhaftige deugden’ worden erkend. Sindsdien heeft Schuman de status van Eerbiedwaardige, een voorportaal in de gang naar het heiligdom. Slechts twee wonderbaarlijke genezingen hoeven nu nog te geschieden.

Zichzelf kon Schuman niet redden. In de winter van 1961, hij was nog niet zo lang met pensioen, wandelde hij op een avond de berg op naar zijn huis. Hij gleed uit en kon niet meer overeind komen. Toen hij de volgende ochtend gevonden werd, was hij meer dood dan levend.

Van het schrijven van verklaringen, het lezen van boeken of pianospelen kwam daarna niet veel meer.

Zijn laatste weken bracht hij door op zijn sterfbed, beneden in het huis. De trouwe huishoudster Marie Kelle was ontslagen door de verpleegsters die hem verzorgden. De vitaminepreparaten die zij hem toedienden, staan nog naast dat bed, naast een bundel brieven van Lord Byron.

