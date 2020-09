Hoe de crisis in Libanon het falen van sektarische politiek blootlegt

Sinds de explosie in de haven van Beiroet, precies een maand geleden, laten Libanese demonstranten weer luid van zich horen. Ze willen af van de politieke elite, én van het politieke systeem waarin christenen en moslims de macht delen. Maar kan dat wel?

Voor de tweede keer binnen een jaar diende begin ­augustus een Libanese premier zijn ontslag in. En voor de tweede keer ­gebeurde dat onder druk van woedende demonstranten, die het vertrek van de regering eisten. Nadat het een paar maanden stil was op straat ­vanwege de coronacrisis, laten zij sinds de explosie in de haven van Beiroet, die precies een maand geleden grote delen van de hoofdstad verwoestte, weer luidkeels van zich horen. De nalatigheid van de overheid, waardoor jarenlang gevaarlijke stoffen konden worden opgeslagen in de haven, bewijst voor hen dat de corrupte politieke elite zich alleen maar bekommert om haar eigen ­belangen. “Mijn overheid heeft dit gedaan”, schrijven de demonstranten op ingestorte muren en geheven spandoeken.

Maar voor de tweede keer volgden op die kabinetsval geen kreten van triomf, of uitzinnige vreugde. De demonstranten willen meer dan het vertrek van premier Hassan Diab. Met alleen een nieuwe leider verandert er te weinig, denken veel Libanezen. Dat achternaam van de nieuw aangewezen premier Mustapha Adib een anagram is van Diab, is wat hen betreft de perfecte metafoor voor de inwisselbaarheid van de politieke elite.

De demonstranten willen dat het hele politieke systeem op de schop gaat. Want de sektarische Libanese politiek, waarin de ­vele religieuze en etnische groepen via quota de macht delen, werkt volgens de demonstranten vriendjespolitiek en corruptie in de hand. Dit weekend zei ook de Libanese president Michel Aoun dat hij de tijd rijp acht voor een nieuw, seculier, politiek ­bestel. Onder druk van de Franse president Macron kondigde hij aan dat Libanon zal moeten hervormen. Maar experts denken dat die hervormingen wel eens lang op zich kunnen laten wachten. Want de politiek van Libanon, die verander je niet zomaar.

De nieuwe premier Mustapha Adib (tweede van links) bezocht afgelopen maandag in Beiroet de zwaar getroffen wijk Gemmayzeh. Beeld AFP

Machtige families verdelen de belangrijke posities

De basis van het sektarische politieke systeem van Libanon ligt in het ontstaan van het land in 1920. In dat jaar werd Libanon een zelfstandig mandaatgebied van Frankrijk, waarin moslims en christenen de macht zouden delen. Na de burgeroorlog (1975-1990) werd dat systeem aangepast en geformaliseerd. Sindsdien is in de grondwet vastgelegd dat de helft van de zetels in het parlement is gereserveerd voor christelijke volksvertegenwoordigers, en de andere helft voor moslims. De president van het land moet volgens de wet bovendien altijd een christen zijn, de premier wordt geleverd door de soennitische partijen en de voorzitter van het parlement dient een sjiiet te zijn.

Politieke partijen in Libanon zijn vrijwel allemaal geworteld in één van de vele religieuze of etnische gemeenschappen en worden vaak aangestuurd door de leiders van milities die elkaar tijdens de oorlog ­bestreden, of anders door hun familieleden. Belangrijke posities in de politiek én in het bedrijfsleven worden door die machtige ­families verdeeld. Een bekend voorbeeld van zo’n machtige Libanese familie is de familie van de voormalig premier Saad Hariri, die in oktober aftrad onder druk van protesten. Saad Hariri’s vader Rafik Hariri (1944–2005) was voor hij omkwam bij een moordaanslag ook premier van Libanon, van 1992 tot 1998 en van 2000 tot 2004. Daarnaast was hij zakenman en een deel van de familie behoort nog altijd tot de rijkste en meest ­invloedrijke zakenlieden van Libanon.

“In feite is Libanon een vrij extreem voorbeeld van iets wat veel meer voorkomt in etnisch of religieus verdeelde samenlevingen”, zegt Benjamin Reilly, hoogleraar aan de universiteit van Western Australia in Perth. Reilly is gespecialiseerd in democratische systemen in etnisch diverse landen, en kent vele voorbeelden van wat hij ‘machtsdelingssystemen’ noemt. Ook het verzuilde Nederland noemt hij een klassiek voorbeeld van zo’n machtsdelingssyteem. Al was de segregatie tussen protestanten, katholieken en socialisten in veel mindere mate geïnstitutionaliseerd dan de sektarische politiek in Libanon. Toch blijft het principe hetzelfde, vindt Reilly. “Het idee achter dit soort systemen is dat elke groep politieke vertegenwoordiging krijgt. Of dat nou gaat om de ­Nederlandse katholieken en protestanten, of de Franstalige en Nederlandstalige bevolking van België. Uiteindelijk is de bedoeling dat er stabiliteit ontstaat doordat de groepen de macht delen, in plaats van dat één groep een andere groep kan uitsluiten, of onderdrukken.”

Een demonstrant bovenop het martelaarsstandbeeld in het centrum van de Libanese hoofdstad Beiroet. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Alle politici denken aan hun eigen groep, niet aan het algemeen belang

Libanon is volgens Reilly lang niet het enige land waarin een machtsdelingssysteem tot stand kwamen na een periode van conflict. Ook Irak kreeg na de val van dictator Saddam Hoessein een systeem waarin verschillende groepen op federaal niveau de macht delen. Net als Bosnië na de oorlog in 1995. De gedachte achter zulke systemen in postconflictsituaties is dat de verschillende groepen minder snel tot geweld zullen overgaan als ze hun onenigheid in de politieke arena kunnen oplossen. In Libanon is de vrede in elk geval bewaard gebleven. Sinds het einde van de burgeroorlog is sektarisch geweld zeer zeldzaam.

Toch is er ook een probleem met dit soort systemen, geeft Reilly toe. Ja, ze bewaken de vrede en de stabiliteit, maar, in Reilly’s woorden: “Ze zijn ongelooflijk ineffectief.” Dat zit zo: alle politici hebben er belang bij hun eigen groep tevreden te houden, dat zijn immers de mensen die hen kiezen, maar de stimulans om na te denken over het algemene belang mist. Het gevolg is dat in landen als Libanon en Irak nauwelijks een publieke sector is. Dat ook in Irak mensen de straat op gingen om te protesteren tegen de falende overheid, is dan ook niet verbazingwekkend. “Er zijn natuurlijk ook succesvoorbeelden te noemen van politieke systemen waarin de macht gedeeld wordt”, zegt Reilly, “Maar in het algemeen wordt steeds duidelijker dat de macht verdelen tussen uiteenlopende groepen vaak betekent dat de politiek stagneert.”

Illustratief voor het gebrek aan collectieve verantwoordelijkheid, is volgens Reilly de manier waarop door Libanese politici wordt gereageerd op de ramp in de haven van Beiroet. Ze blijven naar elkaar wijzen en nemen geen van allen de verantwoordelijkheid voor het feit dat zoveel zwaar explosief materiaal nooit zoveel jaren in de haven had mogen blijven liggen. Dat gebrek aan verantwoordelijkheid, dat is waar de mensen zo boos over zijn, denkt Reilly. “Ze hebben er genoeg van dat hun overheid niet eens de meest elementaire publieke diensten kan leveren, zoals veiligheid, maar ook een functionerend energienetwerk en goede en ­betaalbare publieke gezondheidszorg.”

Ravage in de haven van Beiroet na de verwoestende explosie in de hoofdstad van Libanon. Beeld ANP

‘Als je iemand vervangt, wordt die opgevolgd door iemand uit dezelfde groep’

Ook Nora Stel, verbonden aan het Center for International Conflict Analysis and ­Management van de Radboud Universiteit Nijmegen ziet hoe boos veel Libanezen zijn over de manier waarop de Libanese politici de oorzaak van de problemen in het land vooral buiten zichzelf zoeken. “Mensen in Beiroet zijn moe en zeggen: houd toch eens op. Het zijn niet de buitenlanders, het is niet de financiële crisis of de corona-epidemie, júllie zijn het.” Zij denkt ook dat het vooral de woede over het gebrek aan verantwoordelijkheid is die mensen de straten op drijft. Meer nog dan de boosheid over de ­corruptie en de vriendjespolitiek, want die hebben veel Libanezen volgens haar noodgedwongen geaccepteerd als een fact of life.

Desondanks is het onmogelijk om de corruptie en de vriendjespolitiek los te zien van het politieke systeem, benadrukt Reilly. Want in een sektarisch systeem is corruptie bestrijden heel ingewikkeld. “Hier in Australië kun je een overduidelijk corrupte politicus vervangen. Dan krijg je een nieuwe minister of een nieuw parlementslid. In een machtsverdelingssysteem is dat lastiger. ­Alle politieke partijen in Libanon worden aangestuurd door een machtige politieke elite. Als je iemand vervangt, wordt hij of zij opgevolgd door iemand uit dezelfde groep. Dat leidt ook tot frustratie bij de demonstranten. Hoe is echte verandering mogelijk op die manier?”

Libanon blijft een diep verdeeld land

Niettemin lost een nieuw politiek systeem volgens Benjamin Reilly niet in één klap het hele ­probleem op. “Zelfs als het de demonstranten zou lukken om de sektarische ­politiek af te schaffen en politieke partijen op te richten die los staan van welke religieuze of ­etnische basis dan ook, dan nog blijft Libanon een diep verdeeld land. De vraag is: zijn mensen bereid om te stemmen voor de ­beste beleidsplannen, onafhankelijk van de sektarische achtergrond van een politicus?”

Er zijn volgens de wetenschapper wel ­manieren om mensen te stimuleren om op kandidaten van andere etnische of religieuze groepen te stemmen. Daarvoor zou ­Libanon bijvoorbeeld kunnen kijken naar Indonesië. “Daar kunnen alleen landelijke politieke partijen bestaan. Partijen moeten ­laten zien dat ze door heel het land ­gesteund worden. Omdat de etnische groepen sterk regionaal verdeeld zijn in Indonesië, met op de verschillende eilanden verschillende ­bevolkingsgroepen, betekent dit in de praktijk dat mensen uit uiteenlopende etnische groepen samen moeten werken.”

Een andere mogelijkheid is volgens Reilly om toe te werken naar een tweepartijenstelsel, zoals in de Verenigde Staten. “Die partijen moeten dan hun best doen om kiezers van meer dan één etnische of religieuze groep aan te trekken”, zegt hij. Toch bestaat in een divers land als Libanon het gevaar dat het invoeren van een tweepartijenstelsel ­ertoe leidt dat bepaalde groepen sterk ­ondervertegenwoordigd raken. Een overgang naar een tweepartijenstelsel zou voor Libanon dan ook een “nogal draconische stap” zijn, denkt Reilly.

Vraag is of religieuze en etnische groepen een deel van hun macht willen opgeven

Draconische stappen of niet, voorlopig lijken de zittende politici niet bereid tot substantiële hervormingen. Dat president Aoun dit weekend aankondigde een voorstander te zijn van een nieuw, seculier politiek systeem, verandert daar weinig aan, vrezen veel Libanezen. Zijn aankondiging kwam er vooral onder druk van de internationale gemeenschap, die aankondigde dat Libanon de broodnodige internationale ­investeringen wel kon vergeten als het niet bereid was tot hervorming van de politiek. De vraag is of de vele religieuze en etnische groepen daadwerkelijk bereid zijn een deel van hun macht op te geven. Bovendien, een ‘nationale dialoog’ over een nieuwe politiek bestel, zoals de president wil, kan jaren ­duren.

De demonstranten hebben dan ook hun hoop gevestigd op nieuwe verkiezingen. Ze willen vervroegd hun stem uitbrengen, zodat ze politici kunnen kiezen die hun ideeën in de praktijk gaan brengen. De politieke protestbeweging LiHaqqi, die vorig jaar oktober het voortouw nam toen massale protesten het land platlegden, wil hervormingsgezinde politici van álle verschillende achtergronden in het parlement krijgen. Die zouden dan vanbinnenuit de corruptie kunnen bestrijden en langzaam maar zeker een einde maken aan de sektarische politiek. Maar dat is al vaker geprobeerd en de pogingen verliepen tot nu toe altijd moeizaam. Onafhankelijke kandidaten ontberen de ­financiële middelen die nodig zijn voor een succesvolle campagne en krijgen te ­maken met ­intimidatie door de traditionele partijen.

Toch is het niet onmogelijk. “Nieuwe verkiezingen zullen zeker veranderingen in het parlement teweeg brengen”, denkt ­Heiko Wimmen van de internationale denktank Crisis Group. “Maar de demonstranten zullen niet in één klap 50 procent van de ­zetels winnen.” Wimmen vreest dat ook bij nieuwe verkiezingen de traditionele partijen hun macht zullen aanwenden om hun gemeenschappen zover te krijgen voor hen te stemmen. Bijvoorbeeld door in een ­bepaald dorp op het juiste moment hulp te bieden en zo de steun van lokale leiders te vergaren. “Dit systeem werkt alleen maar beter in tijden van crisis”, denkt Wimmen. “Want als de staat faalt, zijn mensen nog ­afhankelijker van de weinige middelen die ze nog via de leiders van hun gemeenschap kunnen krijgen.”

Hoe sterk is de solidariteit?

Valt er hoop te putten uit de zeer diverse protestbeweging, waarin mensen van uiteenlopende religieuze achtergronden ­samen komen? Wimmen is voorzichtig. “Door de protesten ervaren mensen solidariteit, het creëert een band. Maar kan die band de sektarische banden van de verschillende gemeenschappen vervangen? Het is een aantrekkelijk idee, maar ik denk dat het wordt overschat.” Ook Reilly is er niet zeker van dat solidariteit tussen de demonstranten zal leiden tot andere politieke keuzes. “Beiroet is een heel kosmopolitische stad, maar het is niet heel Libanon. Ik twijfel soms of de welbespraakte en hoogopgeleide jonge demonstranten het hele land vertegenwoordigen”, zegt hij.

Toch is er, wezenlijke hervormingen of niet, voorgoed iets veranderd in Libanon, denkt Stel. Want hoe je het ook wendt of keert, veel Libanezen voelen zich niet meer vertegenwoordigd door de politici die ­namens hun gemeenschap in het parlement zitten. Zoals Stel het samenvat: “Mensen zien nu: die leiders hebben veel meer met elkaar gemeen dan met ons.”

