Hoe de Britten Liz Truss, de kortst zittende premier ooit, op de hak nemen

Nog nooit had het Verenigd Koninkrijk een premier die zó kort het ambt vervulde. Slechts 44 dagen was Liz Truss de voorvrouw van de regerende conservatieve partij, en dus van het land. Gisteren maakte ze bekend dat ze vertrekt.

Op de voorpagina's van de Britse kranten is vanzelfsprekend uitgebreid aandacht voor dit nieuws. Sommige kranten houden het zakelijk, maar de Britse tabloids laten de kans om sneren uit te delen niet aan zich voorbij gaan. Ook over Truss’ opvolger wordt volop gespeculeerd. Komt Boris Johnson echt weer terug? Zijn gezicht is in elk geval in veel kranten weer te zien.

Just published: front page of the Financial Times, UK edition, Friday 21 October https://t.co/upVg9Sy0eU pic.twitter.com/UJEedBsRAs — Financial Times (@FinancialTimes) 20 oktober 2022

Guardian front page, Friday 21 October 2022: The bitter end pic.twitter.com/fYxyzOB7bi — The Guardian (@guardian) 20 oktober 2022

Tomorrow's Paper Today 📰



THE WORST PM WE'VE EVER HAD



🔴 UK's shortest serving Premier in history



🔴 Now Boris Planning to make a comeback#TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/yZPlkJ6EJx — Metro (@MetroUK) 20 oktober 2022

On tomorrow's front page: Boris Johnson plotting sensational comeback to challenge Rishi Sunak for No10 after Liz Truss resignedhttps://t.co/3pGXBCoNQg pic.twitter.com/pbhjNmDoaU — The Sun (@TheSun) 20 oktober 2022

Front page - He couldn't could he ... Will Boris bounce back to No 10?#TomorrowsPapersToday https://t.co/w87NsUSUCf pic.twitter.com/GgKMgbecNK — Daily Express (@Daily_Express) 20 oktober 2022

Truss’ vertrek is ook op allerhande sociale media een geliefd onderwerp van gesprek. Tal van memes - grapjes in beeld - circuleren de revue. Larry, de kat van Downing Street 10, de premierswoning, is daarin een geliefd personage. Ten tijde van de ophef over Boris Johnson, die de geschiedenis in is gegaan als ‘Party gate’, werd de kat vaak gefotoshopt in plaatsjes, zodat het leek alsof hij zijn eigen persconferenties gaf. Nu ook zijn nieuwe baas opgestapt, staat hij klaar om het over te nemen.

“The King has asked me to become Prime Minister because this nonsense has gone on long enough.” pic.twitter.com/eFL3fgSfVL — Larry the Cat (@Number10cat) 20 oktober 2022

Who is going to play Liz Truss on the last 10 seconds of "The Crown?" — Rohita Kadambi (@RohitaKadambi) 20 oktober 2022

Loving all the memes on the UK pic.twitter.com/NTr8WA9Ipy — Chandra R. Srikanth (@chandrarsrikant) 20 oktober 2022

Lees ook:

Wie maakt de meeste kans om Liz Truss op te volgen?

Voor de tweede keer in drie maanden moeten de Tories op zoek naar een nieuwe leider. Wordt het Rishi Sunak, Penny Mordaunt, of toch Boris Johnson?