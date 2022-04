Hoe bewijs je de vermeende oorlogsmisdaden in Boetsja?

De beelden die het afgelopen weekend uit Boetsja kwamen, gingen de hele wereld over. Dode mannen en vrouwen in burgerkleding verspreid langs een stuk wegdek, sommigen met hun handen achter hun rug gebonden. En een massagraf, achter een kerkje, waarin mensen omwikkeld in zwarte plastic zakken waren gelegd.

Met het terugtrekken van de Russische troepen werden de gevolgen van de bezetting ruw blootgelegd. De Britse premier Boris Johnson bestempelde de moord van onbewapende burgers als ‘oorlogsmisdaden’. Ook de Amerikaanse president Joe Biden en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen namen het woord in de mond.

Wat oorlogsmisdaden zijn, is onder meer vastgelegd in internationale verdragen en gerechtelijke uitspraken. Zo mogen burgers die niet deelnemen aan de strijd niet rechtstreeks worden aangevallen. Om zulke oorlogsmisdaden vast te stellen moet er echter wel eerst bewijs verzameld worden, maar hoe gaat dat in zijn werk?

Achtergelaten wapens en kogelhulzen

Ida Sawyer is werkzaam bij de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch als hoofd van het Crisis- en Conflict-team, dat over de hele wereld mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden documenteert. “Het is vooral echt een uitdaging om bewijs te verzamelen terwijl het vechten nog doorgaat”, vertelt ze.

Allereerst wordt er geprobeerd contact te leggen met slachtoffers en ooggetuigen van mogelijke oorlogsmisdaden – per telefoon of onder vier ogen, als dat kan. “Deze interviews zijn essentieel om het ‘voor, tijdens en achteraf’ van een incident goed te begrijpen. We proberen dit soort interviews daarnaast altijd te verifiëren met foto- en videobewijs dat óf tijdens óf in de nasleep van een incident genomen is, om te kijken of het overeenkomt met wat er is verteld.” Een speciaal digitaal onderzoeksteam wordt ingezet om vast te stellen dat al het beeldmateriaal echt is.

Als het veilig genoeg is, dan is onderzoek ter plekke ook een optie. Achtergelaten wapensystemen, projectielen en kogelhulzen worden onderzocht om vast te stellen wat voor soort wapens er gebruikt zijn. Gesprekken met lokaal ziekenhuispersoneel en medewerkers van mortuaria kunnen informatie opleveren over de aard van de verwondingen van patiënten.

Doodsoorzaak

Tenslotte is er in sommige gevallen ook sprake van forensische analyse, ook in Boetsja. Het massagraf zou bewijs van een oorlogsmisdaad kunnen zijn – maar dan moet dat bewijs wel worden veiliggesteld. Lichamen moeten voorzichtig worden opgegraven door experts die ze identificeren en de doodsoorzaak kunnen vaststellen. Wordt dit niet gedaan, dan zal onduidelijk blijven wie er allemaal begraven liggen, hoe ze gedood zijn, en of dit bewijs kan zijn voor een oorlogsmisdaad.

“Sommigen zijn misschien slachtoffer van standrechtelijke executies of van Russische projectielen, of zijn gedood omdat ze terechtkwamen in het kruisvuur”, aldus Sawyer. “Sommigen zijn misschien overleden aan natuurlijke oorzaken, wat je wellicht zou kunnen linken aan het gebrek aan water, medische zorg, elektriciteit en eten tijdens de bezetting. En sommigen zijn mogelijk militairen.”

Het is een intensieve onderneming, maar uiteindelijk van groot belang, meent Sawyer. “Dit is bewijs dat essentieel kan zijn om de verantwoordelijken voor eventuele oorlogsmisdaden op een dag hierop af te rekenen.”

Lees ook:

In Oekraïne lijkt het oorlogsrecht geschonden te worden: wat mag er wel en niet?

Grootscheepse beschieting van steden, propagandafilmpjes met gevangenen: het oorlogsrecht lijkt te worden geschonden in Oekraïne. Klopt dat? Wat mag er wel en niet in een oorlog?