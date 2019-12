Hoe belandden twee Nigeriaanse studenten vanuit Kroatië in Bosnisch vluchtelingenkamp?

Twee Nigeriaanse tafeltennissers, met een visum voor Kroatië, werden naar eigen zeggen gedeporteerd.

Lopen zwarte mensen in Kroatië het risico voor illegale migranten te worden aangezien en pardoes de grens met buurland Bosnië te worden overgezet? Dat is de vraag nu twee achttienjarige Nigeriaanse studenten, die alweer thuis hadden moeten zijn, zich gemeld hebben in een vluchtelingenkamp vlak over de grens in Bosnië. Naar eigen zeggen werden ze tijdens een wandeling door de Kroatische hoofdstad Zagreb opgepakt, in een politiebusje geduwd en gedeporteerd.

De twee jongemannen kwamen op 12 november per vliegtuig en met een geldig visum in Kroatië aan voor een tafeltennistoernooi in de stad Pula. Vier dagen later checkten ze in in een hostel in de hoofdstad Zagreb, in aanloop naar hun terugvlucht. “Toen we de tram in wilden stappen, hield de politie ons staande en moesten we mee naar het bureau”, vertelt Eboh Kenneth Chinedu aan de Bosnische nieuwssite Zurnal. “We hebben geprobeerd hun duidelijk te maken wie we zijn en dat onze documenten in het hostel lagen. Maar ze luisterden niet.” Ze werden in het donker per busje naar de Bosnische grens gereden. Daar duwden de agenten hen het struikgewas in, zeggen ze. “Ik weigerde het bos in te gaan. Toen zei een agent dat als ik niet zou gaan, hij me neer zou schieten.”

Een vluchtelingenkamp Velika Kladusa, nabij Bihac. Beeld EPA

De Kroatische politie spreekt het verhaal met klem tegen

De twee studenten bevinden zich nu in een kamp in de plaats Velika Kladusa en proberen met behulp van de Bosnische autoriteiten terug Kroatië in te komen, naar eigen zeggen om vandaar uit naar Nigeria te vliegen. Hun paspoorten met daarin geldige visa voor Kroatië zijn inmiddels vanuit het hostel per post bezorgd.

De Kroatische politie spreekt het verhaal van de Nigerianen met klem tegen. “De twee zijn uitgecheckt en hebben het hostel betaald op 18 november. Ze hebben hun papieren meegenomen en zijn vertrokken met onbekende bestemming. We hebben er geen bewijs van waar en wanneer ze het land hebben verlaten”, aldus een woordvoerster tegen persbureau Hina. Ook premier Andrej Plenkovic heeft inmiddels gereageerd; hij vertrouwt op de verklaring van zijn politie.

De politie onderzoekt of de twee het sporttoernooi hebben misbruikt om illegaal verder Europa in te reizen, of om in Kroatië asiel te kunnen aanvragen. Een andere student uit hun team heeft dat laatste volgens de woordvoerster inmiddels gedaan. Onduidelijk is echter waarom de twee in dat scenario EU-land Kroatië zouden verlaten en Bosnië in zouden gaan.

Daar proberen al geruime tijd duizenden migranten juist de omgekeerde kant op te reizen. Ze beschuldigen de Kroatische politie ervan hen al dan niet hardhandig terug te sturen. Zagreb ontkent die praktijken, die tegen internationaal recht indruisen. Maar eerder dit jaar doken filmpjes op die de uitzettingen bewijzen. Hulp- en mensenrechtenclubs als Amnesty International, maar ook de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en de Raad van Europa riepen Kroatië op de deportaties over de grens te stoppen.

Die laatste organisatie slaat deze week ook alarm over kamp Vucjak, vlak bij de Bosnische stad Bihac. Daar verblijven zo’n zeshonderd migranten in tenten op een voormalige vuilnisbelt, in de buurt van mijnenvelden, zonder sanitair en stromend water. Eerder al weigerden de EU en de VN een bijdrage aan het kamp vanwege de abominabele omstandigheden. Inmiddels is de eerste sneeuw gevallen. “Als het kamp vandaag niet dicht gaat, vallen er morgen doden”, zei Dunja Mijatovic, commissaris voor mensenrechten van de Raad van Europa na een bezoek. De Bosnische autoriteiten denken dat alternatieven pas over maanden beschikbaar zijn. De bewoners van Vucjak zijn in hongerstaking gegaan.

Lees ook:

Bosnië was altijd leverancier van vluchtelingen, maar moet ze nu ineens opvangen

Nu de meeste begaanbare grenzen op de Balkan streng worden bewaakt, probeert een groeiend aantal vluchtelingen via Bosnië West-Europa te bereiken.