Hoe bang moeten we zijn voor een gemuteerd coronavirus uit Denemarken?

De Britten sluiten hun grenzen voor iedereen die de afgelopen twee weken in Denemarken is geweest. Dat doet het Verenigd Koninkrijk omdat op Deense nertsenfarms een gemuteerd coronavirus is vastgesteld.

Het virus heeft zich in het land kunnen muteren doordat het van mensen op nertsen is overgesprongen. In die diersoort past het virus zich aan. Nieuw aan de situatie in Denemarken is dat de aangepaste nertsenvariant van corona weer ‘terug is gesprongen’ op de mens. Door die mutaties zou het virus minder gevoelig kunnen worden voor antistoffen. Hoeveel mensen er in Denemarken zijn besmet met het veranderde coronavirus, is niet bekend. Wel zou een nertsenvariant op corona een zorginstelling hebben bereikt.

Volgens het ministerie van volksgezondheid zit een Nederlands reisverbod voor Denen er echter voorlopig nog niet in. Het ministerie doet volgens een woordvoerder samen met het ministerie van landbouw en het RIVM op het moment onderzoek naar de Deense situatie. Pas daarna kan worden beslist over een inreisverbod. Hoe snel het onderzoek in Denemarken zal zijn afgerond, kon een woordvoerder nog niet zeggen.

“De informatie is nog tamelijk beperkt”, zegt ook viroloog Marion Koopmans van het OMT. “De verschillen tussen de gemuteerde virussen zijn vooralsnog klein. Er is zeker geen bewijs voor ernstiger of besmettelijker virus.” Koopmans is ook lid van een expertgroep van virologen van de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO). Daar zijn de nertsenvarianten op corona gisteren al besproken. Maar de samenwerkende virologen vonden ook daar dat er nog te weinig bekend is om snelle conclusies te trekken.

Dat wil echter niet zeggen dat er geen enkele reden tot zorg is over de verspreiding van het virus door nertsen, vindt Koopmans. Ze pleit daarom vooral voor een strikter toezicht op nertsenfarms. “Nederland heeft al snel besloten om besmette bedrijven te ruimen en andere bedrijven te testen. In Denemarken is dat lange tijd niet gedaan en ook in Zweden gebeurt het niet. Ik vind dat riskant, want we merken - ook in Nederland- dat het virus heel besmettelijk is voor nertsen en zich moeilijk laat stoppen.”

Lees ook:

De nertsenhouderijen moeten dicht, maar hoe konden zovéél nertsen besmet raken?

Er komt per maart volgend jaar een definitief einde aan de nertsenhouderij in Nederland. Intussen speelt de vraag: hoe kunnen zovéél farms met corona zijn besmet?