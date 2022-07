Hittegolf en bosbranden verschroeien Zuid-Europa

Langs het hele Middellandse Zee gebied staan bossen in brand. Het ziet er niet naar uit dat het minder wordt de komende dagen, omdat er nog steeds extreem hoge temperaturen worden verwacht. Tegelijkertijd werkt de wervelende wind niet mee om verdere uitbreiding van branden te voorkomen.

De meeste en zwaarste branden woeden in Frankrijk, Spanje en Portugal, maar ook Marokko, Italië, Kroatië, Hongarije en Griekenland kampen met felle bosbranden. De hittegolf bereikt maandag en dinsdag ook Noord-Europa: België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Er worden extreem hoge temperaturen verwacht. In Engeland is voor het eerst ‘code rood’ afgekondigd. De verwachting is dat daar voor het eerst temperaturen van boven de veertig graden Celsius zullen worden gemeten.

Honderden mensen bezweken aan de warmte

In Portugal liep het kwik afgelopen donderdag al op tot 47 graden. In Spanje werden temperaturen bereikt van zelfs 43 graden. Overal in Zuid-Europa braken bosbranden uit door blikseminslag, nalatigheid van mensen – door bij voorbeeld brandende peuken weg te gooien – en in een enkel geval was er ook sprake van brandstichting.

De hittegolf zorgde ervoor dat vele honderden mensen, meer dan normaal, bezweken aan de warmte en overleden. Alleen al in Spanje stierven de afgelopen dagen al 360 mensen als gevolg van de hitte. De komende dagen worden nog veel meer doden verwacht. Enkele brandbestrijders kwamen om het leven, waaronder piloten van twee blusvliegtuigen in Portugal en Griekenland die met hun toestellen in de vuurzee stortten.

In Frankrijk hebben twee grote bosbranden in het departement Gironde, rondom Bordeaux al meer dan 11.000 hectare in de as gelegd. Alleen al 14.000 mensen – bewoners en vakantiegangers – zijn uit dit gebied geëvacueerd. Op twee plaatsen hebben de branden de Franse Atlantische kust bereikt. Een muur van zwarte rook trok over de stranden. De verwachting is dat ook de komende dagen de branden niet of nauwelijks onder controle te krijgen zijn en het risico van verdere verspreiding groot is. Het Franse weeragentschap Météo voorspelt oplopende temperaturen over het hele land en in Zuid-Frankrijk rond de 40 graden.

Klimaatverandering

Spanje kampt met zo’n twintig bosbranden. De weg tussen de Spaanse hoofdstad Madrid en de Portugese hoofdstad Lissabon is twaalf uur afgesloten geweest omdat het vuur heel dichtbij kwam. In Spanje is het hele voorjaar al extreem droog geweest. Er is 25 procent tot in sommige gebieden wel 75 procent minder regen gevallen dan normaal. Het is dit jaar al de tweede hittegolf waar het land mee kampt.

Alom wordt door weerinstituten in de getroffen landen naar de klimaatopwarming gewezen als de oorzaak van deze enorme branden vroeg in het jaar. Gemiddeld is de temperatuur met 1,1 graad gestegen sinds de Industriële Revolutie in de negentiende eeuw.

Johnson had een feestje De Britse regering kwam dit weekeinde in spoedzitting bijeen om de aanpak van de hittegolf voor de komende dagen te bespreken. Vooral de steden Machester, Londen en York krijgen met extreme temperaturen te maken. De grote afwezige bij het kabinetsberaad was de premier Boris Johnson, die totdat de Conservatieve Partij een opvolger heeft gekozen nog premier is. Johnson was niet bij het crisisberaad, omdat hij naar zijn eigen afscheidsfeest moest op het buitenverblijf Chequers van de Britse minister-presidenten. De Labour Party reageerde woest: “Johnson laat het opnieuw afweten als premier. Hij gaat feesten op het moment dat het koninkrijk kookt.”

Lees ook:

Extreme droogte teistert de mediterrane landen, ondanks voorbereidingen.

Hete zomers zijn eerder regel dan uitzondering rond de Middellandse Zee, maar plezier bieden ze inmiddels niet meer. Droogte en bosbranden teisteren het gebied.