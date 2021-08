Hitte in Zuid-Europa zorgt voor uitzonderlijk veel bosbranden. ‘Alleen al in juli hebben we er 1584 gezien’

De hemel boven Athene ziet zwart van de rook. Duizenden bewoners moesten in allerijl een buitenwijk in het noorden van de Griekse hoofdstad ontvluchten, nadat bosbranden de bebouwing bereikt hadden. Met natte doeken voor hun gezicht renden ze naar hun auto’s.

Tientallen huizen brandden er al af, en gevreesd wordt dat het daarbij niet blijft, al vochten honderden brandweerlieden en tien blusvliegtuigen gisteren tegen de vlammen. “Het is een grote brand en het gaat veel werk kosten om hem onder controle te brengen”, zei gouverneur van Athene George Patoulis. Energiebedrijven vrezen dat de stroom in grote delen van de hoofdstad uit zou kunnen vallen.

Het is lang niet de enige brand die Griekenland teistert. Ook op het eiland Rhodos en in het noordwesten van de Peloponnesos woedden hevige bosbranden. Terwijl Noord-Europa nog aan het bijkomen is van de hevige overstromingen van vorige maand, wordt Zuid-Europa al dagen getroffen door een hittegolf. De hete lucht die vanuit Noord-Afrika de regio binnenkomt leidt niet alleen in Turkije, maar in heel Zuid-Europa tot bosbranden, evacuaties en stroomstoringen.

De ergste hittegolf sinds 1987

In Griekenland loopt deze dagen op sommige plekken het kwik op tot zo’n 45 graden. Premier Kyriakos Mistotakis spreekt al van de ergste hittegolf sinds 1987; destijds kwamen meer dan duizend mensen om vanwege de hitte en de smog. Ook onderminister voor crisismanagement Nikos Hardalias spreekt van een uitzonderlijke situatie. “Alleen al in de maand juli hebben we 1584 branden gezien”, zei hij tegen een lokaal televisiestation. “In 2019 waren dat er 953.”

En de problemen zijn nog niet voorbij, waarschuwde Mitsotakis. “Augustus blijft een moeilijke maand.” Daarom moeten alle overheidsdiensten alert blijven tot de periode van branden formeel over is, benadrukte hij. De regering heeft de Grieken opgeroepen ook hun steentje bij te dragen. Zij worden verzocht overdag geen wasmachines te laten draaien of ovens aan te zetten. Het elektriciteitsnet is al compleet overbelast door airconditioners die op volle toeren draaien en door de aanwezigheid van zo’n 3 miljoen toeristen in het land.

De situatie in het zuiden van Italië is ‘dramatisch’

Ook in Italië heeft de brandweer het nog altijd druk. Het hoofd van het bureau voor civiele bescherming Fabrizio Curcio noemde de situatie in het zuiden van Italië dinsdag nog ‘dramatisch’. Vooral in Calabrië, Sicilië, Puglia en Basilicata zijn de branden nog niet uitgedoofd zei hij.

In de Italiaanse kustplaats Pescara herinnert het compleet verwoeste pijnbomenbos aan de brand die daar eerder deze week uitbrak. “De schade is niet uit te drukken”, zei burgemeester Carlo Masci. “Dit is het hart van de stad, de groene long.” Bij de brand in Pescara vielen zeker vijf gewonden en moesten honderden mensen worden geëvacueerd. Ook op Sicilië moesten honderden bewoners afgelopen weekend hun huizen al verlaten omdat het vuur te dichtbij kwam.

Cyprus laat – met een grote bosbrand van vorige maand op het eiland nog in gedachten – voor de zekerheid continu een paar watervliegtuigen patrouilleren. Onmiddellijk reageren is belangrijk, zei het hoofd van de Cypriotische bosbouwdienst Charalambos Alexandrou tegen persbureau AP. “Anders kan het al heel snel moeilijk worden.”

