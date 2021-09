‘Hij zal je aanvallen! Grom, grom’ Japanse rocksong waarschuwt winkelpubliek voor gevaarlijke beren

‘Dus je denkt dat beren schattig zijn? Vergeet het!’ Zo begint een rocksong die klinkt in winkelcentra in het Japanse Iwate. De tekst moet de burgers voorlichten over de beste reactie als ze zo’n dier tegenkomen.

Want achter dat schattige jonge beertje kan een moeder lopen. ‘En die zal ineens aanvallen! Grom, grom, grom, ze zal ineens aanvallen!’ Die tekst klinkt luid, begeleid door scheurende gitaren en beukende drums van een groepje oude rockers.

Het bestuur van Iwate liet het lied schrijven vanwege confrontaties met beren in deze noordelijke regio van Japan. Die confrontaties lopen niet altijd goed af, er zijn al doden gevallen. Er zijn ook al afschrikwekkende robots ingezet tegen beren.

Rustig tegen de beer praten

De song maakt duidelijk dat mensen niet moeten wegrennen als ze een beer tegenkomen, en ook niet doen alsof ze dood op de grond liggen. Zanger Yuuzen Taguchi (69) zegt tegen persbureau AFP dat dit advies, dat hij al kreeg van zijn grootouders, hem zelf ooit heeft gered.

Wat moet de wandelaar die een beer tegenkomt dan wel doen? Niet omdraaien, langzaam achteruit lopen en rustig tegen de beer praten zonder het dier in de ogen te kijken.

