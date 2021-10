Hij was koorknaap, operazanger en regisseur, nu wordt Marcus Desando (48) de nieuwe directeur van het Prins Claus Fonds

Marcus Desando wordt begin volgend jaar de nieuwe directeur van het Prins Claus Fonds. De Zuid-Afrikaan wil op zoek naar talent in kansarme gebieden, en dat verbinden met het fonds.

Hij begon als koorknaap in Pretoria, werd daarna operazanger en regisseur, vervolgens bestuurder in de cultuursector in Johannesburg. En nu gaat Marcus Desando (48) het Prins Claus Fonds in Amsterdam leiden. Zijn missie: het werk van het fonds in de meest afgelegen uithoeken ter wereld bekend maken, zodat ook daar mensen een kans krijgen zich cultureel en kunstzinnig te ontwikkelen.

Desando zit nog even in Johannesburg, in de wijk Braamfontein bij de Arts & Culture Trust (ACT), die hij nu gaat verlaten. Met een grote glimlach vertelt hij hoe ACT de laatste jaren in de haarvaten van Zuid-Afrika kroop om zijn huidige organisatie bekendheid te geven, en om zo kennis te maken met talent en te helpen bij hun ontwikkeling.

In Mount Allyff word je boer of dreigt anders werkloosheid

Zo was er Brandon Welile Nomasekele, een jongen uit het plaatsje Mount Ayliff op het platteland in de provincie Oost-Kaap, die droomde van het ontwerpen van mode en het opzetten van een eigen modelijn. “Natuurlijk had hij daar geen het geld voor.” In Mount Ayliff word je boer, anders dreigt werkloosheid. “We hebben hem in ons programma opgenomen en met hem een partnerschap ontwikkeld met de lokale gemeenschap. Samen is het gelukt om mode te ontwerpen, die met zijn dorpsgenoten te produceren, en een modeshow op te zetten.”

Van zulke successen wordt Desando blij. Hij komt zelf ook uit een arm gezin. “Ik weet dat nu met terugwerkende kracht. Toen zag je dat niet.” Zijn familie is muzikaal. Zijn grootvader gebood iedereen op woensdagavond samen te komen. “Op militaristische wijze trainde hij ons in samenzang.” Op zijn twaalfde werd Desando uitgenodigd om toe te treden tot het kerkkoor, op zijn zeventiende maakte hij kennis met opera. Die muziek pakte hem.

“Ik zag het ook als een kans om te ontsnappen aan de armoede. Uiteindelijk transformeerde mijn culturele ontwikkeling mijn leven compleet.” Als tenor zong hij in talloze opera’s. Uiteindelijke toerde hij ook door Europa en de Verenigde Staten met zijn favoriete opera Porgy and Bess. Tussen het zingen door regisseerde hij opera’s en doceerde aan universiteiten.

‘Ik wilde meer dan alleen die zanger zijn’

“Nadat ik in Duitsland was geweest met Porgy and Bess en weer terugkeerde in Zuid-Afrika, realiseerde ik mij dat het leven uit een koffer van hotel naar hotel, niet genoeg is. Hoeveel voldoening zingen mij ook geeft, ik wilde meer betekenen voor de samenleving, dan alleen die zanger zijn.” Zijn dagen als tenor en operaregisseur waren voorbij. “Ik wilde levens van mensen ten goede kunnen veranderen met kunst en cultuur, dat ben ik gaan doen. Ik wil kansen voor mensen creëren.”

Hij wordt nog regelmatig gevraagd voor nieuwe operavoorstellingen, maar hij wil niet meer dat zingen zijn leven overneemt. “Hoewel mijn stem nog steeds goed is”, zegt hij met gepaste trots. Nog steeds praat hij met passie over opera’s, over het verschil met Europese en Zuid-Afrikaanse uitvoeringen. “De origine is Europees, dat blijft, maar de stemmen in Zuid-Afrika zijn ruwer, robuuster, ook in de achtergrondkoren, daar zit het andere geluid.” Desando is er trots op dat er nu ook opera’s gecomponeerd worden in Afrika.

Verrast

De komende jaren gaat hij zich op het Prins Claus Fonds focussen, en ergens rond Amsterdam wonen. Hij was verrast over zijn benoeming. “Waarom ik?”

Desando ziet het als zijn missie om mensen die geen toegang hebben tot kunst en cultuur te gaan bereiken. “Met het Prins Claus Fonds moeten we nog zichtbaarder worden. We moeten partners zoeken die met hun poten in het bluswater staan in afgelegen gebieden, die mensen daar de gelegenheid geven om met ons in contact te komen en hun droom als kunstschilder, modeontwerper, muzikant, componist, artiest, beeldhouwer, designer te realiseren.”

Kunstenaars wereldwijd Het Prins Claus Fonds reikt jaarlijks toonaangevende en prestigieuze prijzen uit aan kunstenaars in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het Caribisch gebied of Oost-Europa. Er is ook een award voor nog jong onbekend talent in het leven geroepen: de Prins Claus Seed Awards. Daarnaast ondersteunt het fonds kunstenaars en culturele instellingen bij hun ontwikkeling en het realiseren van hun projecten in landen waar dit moeilijk is.

