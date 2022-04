Hij staat voor het corrupte oude Pakistan maar is toch verkozen tot premier

Een rijke zakenman uit een politieke familie geplaagd door corruptieschandalen. Shehbaz Sharif (70) staat voor alles waar de gevallen premier Imran Khan tegen zei te willen vechten. Een ‘Nieuw Pakistan’, beloofde Khan toen zijn partij PTI in 2018 voor het eerst de regering mocht vormen. Hier kwam weinig van terecht en Sharif, die als oppositieleider het protest tegen Khan leidde, is maandagmiddag verkozen om het stokje van hem over te nemen.

“Welkom terug in het oude Pakistan”, zei Bilawal Bhutto, Sharifs oppositiepartner en als zoon van de in 2007 vermoorde politica Benazir Bhutto een andere oude bekende in de Pakistaanse politiek, daarop triomfantelijk. Bhutto wordt waarschijnlijk de nieuwe minister van buitenlandse zaken.

Sharif was driemaal Eerste Minister van de provincie Punjab, wat in Pakistan de machtigste politieke positie is na het premierschap. Zijn oudere broer Nawaz (72), die in 1993 hun partij Pakistan Muslim League (N) oprichtte, was in dezelfde periode driemaal premier. Nawaz moest in 2017 aftreden, omdat hij vanwege corruptie in de gevangenis belandde, waarna Shehbaz het partijleiderschap van hem overnam. Hij was interimpremier totdat Khan de verkiezingen won. Nawaz kwam in 2019 op borgtocht vrij voor een medische behandeling, en zit sindsdien ondergedoken in Londen. Zijn 48-jarige dochter Maryam is vicevoorzitter van de partij.

Bijnaam Honey Bridge

De broers werden kort na de onafhankelijkheid van Pakistan in 1947 in Lahore geboren. Hun vader had met zijn broers een staalbedrijf waarmee de hele familie welvarend is geworden. Hoewel hij net als zijn broer wordt achtervolgd door corruptieaanklachten, staat Shehbaz Sharif bekend als een keihard werkende politicus die een hoop voor elkaar krijgt en gepassioneerde toespraken geeft. Hij verbeterde de infrastructuur van zijn thuisstad Lahore – volgens de overleveringen niet in de minste plaats om zelf zonder files snel tussen zijn twee echtgenotes te kunnen forensen. Een viaduct heeft daarom de bijnaam Honey Bridge.

Tijdens zijn eerste termijn als Eerste Minister van Punjab werd hij beschuldigd van moord, waarvan hij in 2008 pas werd vrijgesproken. Ook duurde deze eerste termijn slechts twee jaar, vanwege weer een militaire staatsgreep in 1999. Sharif werd daarop gearresteerd en met zijn hele familie naar Saudi-Arabië in ballingschap gestuurd. In 2007 keerde hij terug, met een derde echtgenote in de familie erbij. Als Eerste Minister tussen 2008 en 2018 werkte Sharif nauw met Chinese investeerders samen aan infrastructuurprojecten.

Banden met Amerika aanhalen

Of hij in zijn carrière op oneerlijke wijze zelf rijk is geworden, wordt nog onderzocht. In 2020 werd Sharif gearresteerd omdat hij omgerekend ruim 36 miljoen euro zou hebben witgewassen met hulp van allerlei familieleden; 23 eigendommen werden in beslaggenomen. Ook zou hij publiek geld hebben gebruikt voor familiebedrijven. Net als zijn broer zegt Shehbaz Sharif dat alle aanklachten politiek zijn gemotiveerd. Veel Pakistanen zijn er wel van overtuigd dat de familie Sharif corrupt is, maar hebben dit geaccepteerd en vertrouwen hen desalniettemin als bestuurders van het land.

Shehbaz staat wat dat landsbestuur betreft een fikse taak te wachten, met een inflatie van 13 procent en voedselprijzen die zelfs met 30 procent zijn gestegen. Anders dan Imran Khan en broer Nawaz kan Shehbaz Sharif rekenen op de cruciale steun van het Pakistaanse leger. Hij hoopt na de anti-Amerikaanse toespraken van Khan de banden met de VS weer te versterken, en tegelijkertijd die met China, dat de laatste jaren miljarden in Pakistan heeft geïnvesteerd. Ook wordt van Sharif verwacht dat hij vriendelijker dan Khan zal zijn tegen buurland en aartsrivaal India, waarmee de betrekkingen onder Khan een nieuw dieptepunt hebben bereikt.

