Hij kende de vermoorde Nederlandse journalisten als kind. ‘Nu ben ik zelf vijand van het regime’

El Salvador pakte onlangs twee verdachten op voor de moord op vier Nederlandse journalisten, vier decennia geleden. Verslaggever Carlos Dada ontmoette hen als kind, en is nu zelf luis in de pels van de overheid – en wordt daarom belaagd.

De arrestatie van hoge militairen in El Salvador voor de moord op vier Nederlandse journalisten in de jaren tachtig is ter plaatse groot nieuws. Ook voor El Faro, al bijna een kwart eeuw een baken van gedegen onderzoeksjournalistiek in Latijns-Amerika.

“Ik herinner mij de Nederlanders nog heel goed”, zegt Carlos Dada, “ze kwamen bij ons thuis”. De oprichter en directeur van El Faro was nog klein, maar ze speelden met hem, “voor een kind zijn het dan je vrienden.” Daarom wist hij direct van de moorden, een paar weken later, het is hem altijd bijgebleven. Nu wordt hij zelf belaagd, wat de reden is voor zijn tijdelijke verblijf in Nederland. “In 24 jaar heeft de Salvadoraanse journalistiek het niet zo moeilijk gehad.”

El Faro verklaard tot publieke vijand

De 52-jarige Dada en zijn team zijn doelwit van dreigementen, intimidatie en vervolging, door criminelen, de politie maar vooral door de regering. “Onze president, Nayib Bukele, doet alles om de corruptie en criminaliteit van zijn regering te verhullen. Dat lukt alleen door critici het zwijgen op te leggen. Daarom is El Faro verklaard tot publieke vijand.”

El Faro werd juist een begrip in Latijns-Amerika door zijn berichtgeving over corruptie. In 1997, vijf jaar na het einde van de burgeroorlog in het land (1980-1992), keerden Dada en zijn compagnon Jorge Simán terug uit ballingschap om een onafhankelijk alternatief op te zetten voor de commerciële en meestal oppervlakkige media; een progressieve en professionele stem die aansloot bij de nieuwe fase waarin hun land was gekomen na jaren van bloedige burgeroorlog. El Faro werd zo de eerste digitale krant van Latijns Amerika.

Sindsdien publiceert het team met een klein budget diepgravende artikelen over misdaad, mensenrechten, corruptie en de drugsmaffia in een van de meest gewelddadige landen ter wereld. Maar ook achtergrondreportages uit uithoeken van El Salvador en de rest van Midden-Amerika; zaken die de traditionele media doorgaans laten liggen.

Niemand durft meer te adverteren

Het aantreden van de Salvadoraanse president Bukele in 2019 leverde veel werk op. “We hebben corruptieschandalen gepubliceerd over het systematisch leegroven van de staat door Bukele en zijn entourage”, zegt Dada. Vorig jaar onthulde de krant een geheim pact tussen Bukele en criminele jeugdbendes die allerlei privileges kregen als ze minder moorden zouden plegen.

De publicaties konden rekenen op felle respons. Niet zoals voorheen met fysiek geweld, maar langs juridische weg. “Er lopen vijf onderzoeken vanuit het ministerie van financiën. Ze beschuldigen ons van belastingontduiking. Er lopen drie strafzaken tegen ons. Daar komt nog een lastercampagne bij tegen de krant en tegen ons persoonlijk, onder leiding van de president zelf. Bukele persoonlijk toonde mijn foto op TV en beschuldigde me van witwassen.”

Een nieuwe wet zet vijftien jaar celstraf op publicaties over jeugdbendes. “Die wet is voor ons gemaakt.” El Faro is nu veel geld kwijt aan de juridische verdediging. “Drie jaar geleden screende één juridisch adviseur onze publicaties; nu leidt hij een team van tien advocaten.” Bijkomend probleem zijn de teruglopende advertentie-inkomsten. “Niemand durft meer te adverteren.”

Pegasus

Vorig jaar ontdekte Dada dat driekwart van de telefoons van El Faro was geïnfecteerd met de beruchte Israëlische spyware Pegasus. Anderhalf jaar lang waren de microfoons, camera’s en geolocatie van hun mobieltjes gevolgd. De hele werkwijze moest om. “Bronnen durfden niet meer met ons te praten. Verslaggevers moeten nu soms voor langere tijd het land uit; informatie verzamelen ter plaatse en publiceren vanuit het buitenland.”

De excentrieke Nayib Bukele ontpopte zich in de afgelopen drie jaar als een autoritair leider. Hij ontsloeg ’s lands hoogste rechters en openbaar aanklager, maakte de Bitcoin tot officieel betaalmiddel en communiceert via sociale media. “Hij is een meester in het maken van propaganda met een populistisch discours en het ontmantelen van instituties. Hij controleert leger, politie, de rechters, het OM, er is geen scheiding van machten meer.”

Al zes maanden heerst er een zogenoemde ‘uitzonderingstoestand’ waardoor de politie lukraak 60.000 mensen kon oppakken, formeel wegens banden met jeugdbendes. “Jongeren zitten vast, zonder aanklacht of veroordeling, en vaak zonder hun familie te mogen zien”, zegt Dada. “Bukele is nog één stap verwijderd van een dictator.” Onlangs stelde de leider zich kandidaat voor een tweede termijn, hoewel die bij wet verboden is. De kans op herverkiezing is groot. “Bukele is de populairste president van Latijns-Amerika, met meer dan 80 procent steun, dat is ongekend.”

Dada ziet het als een uitdaging. “We hebben een autoritaire, populistische regering en het is onze journalistieke plicht om dat te registreren.” Hij weet zich gesteund door de vele internationale prijzen, deze zomer nog van het International Center for Journalists en van het Global Network for Independent Media. “Dat beschermt ons”, zegt Dada. “Het is een boodschap aan de regering, dat als er iets gebeurt met ons, de prijs hoger is dan ze dachten. Zolang het kan, gaan we door. Ook deze periode zal een keer eindigen.”

