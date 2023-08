Hete stakingszomer Los Angeles breidt zich uit: na acteurs nu ook ambtenaren de straat op

Burgemeester Karen Bass had net aangeboden te bemiddelen tussen stakende scenaristen en acteurs aan de ene kant en studio’s en streamingdiensten aan de andere kant, toen ze werd gedwongen haar focus naar haar eigen werknemers te verplaatsen. Meer dan 11.000 medewerkers van de gemeente Los Angeles legden afgelopen week 24 uur lang hun werk neer.

Vuilnis werd niet opgehaald, dierenasiels waren dicht en verkeersregelaars kwamen niet opdagen bij enkele grote evenementen. Zwembaden waarvan de badmeesters staakten sloten ook, tot chagrijn van ouders die tijdens de snikhete schoolvakanties leunen op de betaalbare openbare voorzieningen.

Net als de 11.500 stakende scenaristen die begin mei stopten met schrijven en de 160.000 acteurs die zich in juli bij hen voegden, eisen de gemeentemedewerkers een hoger salaris en betere arbeidsvoorwaarden.

Estafettestaking hotelpersoneel

Terwijl inwoners zich afvroegen wanneer de vuilnisbakken weer geleegd zouden worden, kwamen toeristen bij hotels in de regio’s Los Angeles en Orange County dikke rijen stakende hotelmedewerkers tegen. Sinds begin juli staken de 15.000 leden van hotelvakbond Unite Here Local 11, onder wie afwassers, koks en kamermeisjes. Het is de grootste staking in deze sector in lange tijd, vertelt vakbondsleider Ada Briceño. Tot de vakbond een nieuw contract heeft met zo’n zestig hotels, wordt er iedere week bij enkele locaties gestaakt.

Wat alle stakers met elkaar gemeen hebben, van acteurs tot conciërges, zijn problemen rondom huisvesting. LA wordt steeds duurder en veel mensen die in de regio werken, kunnen zich geen huis op een acceptabele afstand van hun werk veroorloven. De gemiddelde huurprijs voor een appartement ligt er rond de 3000 dollar. Voor wie 40 uur per week werkt en het minimumloon van ruim 16 dollar per uur verdient, is dat bedrag onhaalbaar.

Meerdere banen in de hotellerie

Briceño vertelt dat veel mensen in de hotelindustrie tegenwoordig twee banen hebben. “Maar zelfs dan lopen ze kans hun huis of appartement te verliezen en komen ze ergens op een kamertje terecht.” Gezinnen met kinderen vertrekken noodgedwongen naar andere buurten of stadsdelen, soms tot wel 160 kilometer van Los Angeles. Deze werknemers rijden de stad in en slapen vervolgens een paar nachten per week in hun auto, zegt Briceño. “Een van onze leden, een vrouw met twee kinderen, huurt ergens een bank. Een bank! 's Ochtends klapt ze ‘m weer in.”

Hoteleigenaren zijn boos dat de stakers de rust van hun gasten verstoren, bijvoorbeeld door vroeg in de ochtend lawaai te maken. Maar Briceño vindt die klachten niet gegrond. “De hotels verdienen inmiddels meer dan voor de pandemie, maar wij zien daar niets van terug. Zonder onze mensen kunnen ze de boel niet draaiende houden.”

Slechts een van de in totaal tientallen hotels kwam onlangs tegemoet aan de belangrijkste eisen van de vakbond. “Een prachtig contract”, aldus Briceño, die hoopt dat andere werkgevers er een voorbeeld aan zullen nemen.

Drie miljard schade in de filmindustrie

In de entertainmenthoek zit er sinds kort wat beweging in de gesprekken tussen de scenaristen en de studio’s. Bij de acteurs schiet het nog niet op. De impact van hun combi-staking op de Californische economie wordt geschat op 3 miljard dollar.

Volgens burgemeester Bass is de gemeente Los Angeles druk in gesprek met de verschillende vakbonden die de medewerkers vertegenwoordigen. Zo moeten verdere ongemakken voor inwoners worden voorkomen en is er hopelijk voor december, als het contract tussen de gemeente en de vakbonden afloopt, een nieuwe overeenkomst.

Zo niet, dan zou de hete stakingszomer zomaar een koude stakingswinter kunnen worden.

Staking scenarioschrijvers brengt Hollywood tot stilstand

Schrijvers voor Amerikaanse tv-programma’s en streamingdiensten zijn hun hongerloontje zat en leggen het werk neer. Bekende talkshows gaan nu al op zwart, voor series kan dat wat langer duren.