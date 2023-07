Het zuiden van Rhodos brandt, het noorden viert gewoon vakantie. ‘Thuis regent het’

Josefine Viklund (29) pakt de fles zonnebrandcrème en smeert er nog maar eens lustig op los. De Zweedse ligt heerlijk van haar weekje vrij te genieten aan het zwembad van hotel Diagoras in Faliraki, een van de populairste toeristenoorden van Rhodos, op een kwartiertje rijden vanuit de hoofdstad. “Ik heb een topvakantie. Overdag lekker aan het zwembad, ’s avonds een hapje eten bij een van de restaurantjes hier verderop.” En ze is niet de enige: aan de hoofdstraat van het dorp, in feite één lange toeristenstraat, was het gisteravond loeidruk. Ook bij het ontbijtbuffet van het hotel was het vanmorgen aansluiten.

Enkele tientallen kilometers verderop worden er tegelijkertijd opnieuw dorpen geëvacueerd in verband met zich nog steeds uitbreidende bosbranden. In het noorden van Rhodos lijkt het hoogseizoen door te gaan alsof er niets aan de hand is. Helemaal onbegrijpelijk is dat niet: hier zie je geen vlammen, ruik je geen rook en komt er geen as neer. Als je niet wist welk drama zich achter de bergen afspeelt, zou je denken dat het hier een hoogseizoen als elk ander is, met al het vertier erop en eraan.

Het eiland is nog volop bereikbaar

Vakantiegangers die niet willen, hoeven niet terug. En wie naar Rhodos wil komen, heeft daartoe nog steeds vrijwel alle mogelijkheden. Nederlandse en buitenlandse reisorganisaties bieden in ieder geval tot woensdag geen pakketvakanties aan, maar wie bijvoorbeeld bij Transavia een los ticket wil boeken, kan dat gewoon doen. Luchtvaartmaatschappij Ryanair, die vanaf 23 luchthavens op Rhodos vliegt en daar een van de grootste is, laat weten dat de vluchtuitvoering gewoon doorgaat.

Voor Rhodos is dat een geluk bij een ongeluk. Verreweg het grootste deel van het eiland leeft van het toerisme. Na de slechte coronajaren zou het een regelrechte ramp zijn voor het eiland als toeristen ook nog eens wegblijven als gevolg van de bosbranden.

De eilandbewoners zijn dus juist blij dat veel vakantiegangers in het noorden stug blijven doorgenieten. Maar natuurlijk hebben ze ook hier aan het zwembad in Faliraki wel degelijk door wat er aan de hand is. Alleen al de harde, hete, vlagerige wind maakt het moeilijk om de tragedie die zich niet ver hiervandaan afspeelt te negeren.

Lichte zorgen

Iedereen weet dat de mannen en vrouwen in de bergen een schier onmogelijke strijd tegen de vlammen voeren met deze wind. Dat er opnieuw vele hectares bos verloren gaan, en dat huizen in vlammen opgaan is al een tragedie op zich. “Het is afschuwelijk voor die mensen daar. Ik hoop zo dat het snel ophoudt voor iedereen. Maar we zitten op veilige afstand, er lijkt geen kans dat het vuur hierheen komt, dus wij blijven gewoon”, zegt Josefine Viklund. Haar man Marcus (40) komt aangelopen, ook om zich in te smeren. Hun zoon Frans (2) ligt in de schaduw te slapen.

Sinds zaterdag zijn de Zweden hier al, en hun terugvlucht staat gepland voor vrijdag. Een beetje zorgen maakt Josefine zich wel: wat als het nou te druk wordt, of heel chaotisch op het vliegveld, zodat ze misschien niet aan boord komt. Maar dat zijn zorgen voor later. Sowieso piekert ze er niet over om eerder terug te vliegen. “Ik ben juist weggevlucht vanuit huis. Het is daar twaalf graden en het regent”, zegt ze, en ze trekt een vies gezicht. Ze gaat verder met smeren. “Ik wil niet naar huis.”

De plekken waar maandag bosbranden woedden in Griekenland. Beeld Anne Blaak

Bosbranden op meerdere locaties in Griekenland Het vuur op Rhodos is na zeven dagen nog niet onder controle, en breidde zich verder uit in de richting van de zuidoostelijke kust van het eiland. Nog eens vijf dorpen moesten worden geëvacueerd. Dinsdag en woensdag wordt het nog bloedheet met temperaturen tot veertig graden, maar vanaf donderdag wordt enige afkoeling verwacht. Ook lijkt de wind wat in kracht te gaan afnemen. Ook elders in Griekenland braken er branden uit of laaiden ze op. Op het bij buitenlandse toeristen populaire eiland Korfoe woeden hevige branden in het noordoosten. Daar werden in de nacht van zondag op maandag 2.500 bewoners en toeristen in veiligheid gebracht, deels via het strand. Een deel van de geëvacueerde vakantiegangers, die de nacht moesten doorbrengen in het theater van de hoofdstad van Korfoe, kon maandagmiddag weer terug, maar de branden zijn nog niet geblust. Een andere grote brand woedt in het zuiden van het eiland Evia, dat in 2021 ook al hevig te lijden had onder bosbranden. Ook daar moesten meerdere dorpen geëvacueerd worden. Premier Kyriakos Mitsotakis refereerde aan de branden aan het begin van een parlementair debat over een ander onderwerp. “We zijn in oorlog”, zei hij. “We zullen herbouwen wat we hebben verloren en we zullen de getroffenen compenseren.” Ook op het vaste land van de Peloponnesos woeden hevige branden.

