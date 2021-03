Het zit eindelijk eens mee voor de Britten, ‘vaccinhebzucht’ helpt hen van corona af

Achteraf zei Boris Johnson dat hij spijt had van zijn woorden. Deze week was hij tegen politici in Westminster in een besloten bijeenkomst gaan snoeven: ‘Het geheim van ons corona-succes? Dat is te danken aan ouderwets kapitalisme en heel eenvoudig: hebzucht’. Het lekte uit, precies op het moment dat ook de Europese Commissie de Britten van vaccin-egoïsme betichtte.

De spijt van Johnson maakte zijn woorden niet minder waar. Het Verenigd Koninkrijk heeft alles ingezet op snelle vaccinatie. Nu duikelen de Britse grafieklijnen met een noodgang naar beneden: de besmettingen, de ziekenhuisopnamen, de doden. Dat is maar voor een klein deel toe te schrijven aan de strenge lockdown, die nu al een paar maanden van kracht is. Andere landen hebben immers ook strenge lockdowns, maar geen dalende besmettingscijfers. Het komt vooral door het immense vaccinatietempo van de Britten.

Ook in de Westminster Abbey in Londen wordt gevaccineerd. Beeld REUTERS

Wonderbaarlijke omslag

Het is een wonderbaarlijke omslag in een land dat het bijna een jaar lang mijlen slechter deed dan andere Europese landen. Maar liefst 125.000 Britten stierven aan Covid-19, meer dan 4 miljoen inwoners raakten besmet. Een veel te achteloos regeringsbeleid waarin winkels en kroegen lang open bleven, gecombineerd met een nieuwe coronavariant, zorgde ervoor dat afgelopen winter de meeste besmettingen plaatsvonden. Op 29 december 2020 kwamen er op één dag meer dan 80.000 besmettingen bij.

Maar het land zette op volle kracht in op vaccinatie. Het ging al prikken met het Pfizer-vaccin voordat de Europese EMA het goedkeurde en wist contracten te sluiten met vaccinfabrikant AstraZeneca voor de EU die vaccins ging opkopen. Nu worden honderdduizenden mensen iedere dag ingeënt.

De overheid is van plan om de helft van de bevolking, dat is 32 miljoen mensen, half april te hebben ingeënt. Dan zijn er negen groepen mensen die voorrang hebben weer veilig, waaronder iedereen die ouder is dan 50, zorgmedewerkers en zieken. Tenminste, die hebben dan een eerste prik gehad. Want het Verenigd Koninkrijk wacht langer dan Europa met het zetten van de tweede prik, om zo in de eerste ronde meer mensen te kunnen bereiken.

Nu het eindelijk eens mee zit, heeft het land een nieuw probleem: politici en inwoners willen nu wel eens van die lockdown af. En waarom kunnen ze nog niet op vakantie? Het ongeduld kolkte eerder deze week bijna over de groene bankjes van het Lagerhuis heen, maar Boris Johnson en zijn gezondheidsminister Matt Hancock gaven niet toe. Zij houden vast aan een stappenplan waarmee het land iedere vijf weken een klein beetje verder open gaat, en dat loopt tot en met 21 juni. Mochten er nieuwe besmettingen of varianten komen, dan duurt het langer.

