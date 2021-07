Het wordt tijd voor een imposant fietsslot

Het is voorbij voor vriend Pavel er erg in heeft. De metrodeuren sluiten met een doffe klap en de trein zet zich schokkend in beweging. Pavel, die luttele seconden geleden nog zat te dommelen op de bank, tuurt even hulpeloos als ontzet naar buiten voordat de wagon de donkere metrogang in glijdt. Zijn portefeuille is nu ergens ginds op het perron, in handen van de jongen die hem net voor het sluiten van de deuren met een soepele beweging uit zijn binnenzak heeft gegraaid alvorens, vlug als water, naar buiten te glippen.

Zakkenrollers zijn in iedere grote stad te vinden en Moskou is geen uitzondering. In een stad met twaalf miljoen inwoners moet je constant op je qui-vive zijn, zeker op drukke plekken als metro- en treinstations, traditioneel jachtterrein voor het gilde dat het gemunt heeft op andermans eigendommen. Niets nieuws onder de zon dus, en veel bezoekers aan het laatste WK voetbal kunnen erover meepraten.

Toch heeft Moskou een hardnekkig beroerde reputatie als het gaat om criminaliteit. Die twijfelachtige faam gaat terug tot de jaren negentig, toen maffia-afrekeningen schering en inslag waren en de media dagelijks berichtten over moord en doodslag, beroving en verkrachting, iets waarover de kranten kort tevoren, in de Sovjettijd, nog in alle talen zwegen. De Russische burgers kregen ineens een vloedgolf aan angstaanjagend nieuws over zich heen. Geen wonder dat de meeste Moskovieten zich onveilig voelden in hun eigen stad, die toen ’s nachts ook nog eens bar slecht was verlicht. ‘Voor het donker binnen’ was een veelgehoord devies.

Beroofd van portefeuille en horloge

Het moderne Moskou oogt geheel anders. Donkere straatjes zijn er nauwelijks meer. Moskou kent ook geen echte no-go-areas, verpauperde wijken waar je beter niet ’s avonds laat in je eentje kunt rondlopen. Zeker, dronkelui kun je altijd tegen het lijf lopen, en dat loopt soms verkeerd af. Toen ik eens na het sluiten van de metro huiswaarts liep door een belendend parkje kreeg ik van enkele vage types een fikse klap op het hoofd met een lege wodkafles alvorens te worden beroofd van portefeuille en horloge. Maar pech kun je overal hebben, in Moskou evengoed als in Amsterdam, Londen of Brussel.

Tegenwoordig voelt twee derde van de Moskovieten zich veilig in hun stad. De criminaliteit loopt zienderogen terug, volgens het trotse stadsbestuur vooral een gevolg van meer camera’s op straat. De piek, ruim tweeduizend misdrijven per 100.000 inwoners, werd bereikt in 2006, een aantal dat inmiddels bijna is gehalveerd. Er zijn minder inbraken en autodiefstallen en het aantal moorden is zelfs drastisch verminderd in vergelijking met de wilde jaren negentig, van bijna drieduizend in 1994 tot rond de driehonderd nu, omgerekend naar inwonertal een niveau vergelijkbaar met dat van Amsterdam.

Onafgesloten voor de buurtwinkel

Alleen bij fietsendiefstallen is de tendens tegenovergesteld. Naarmate de fiets als transportmiddel aan populariteit wint, worden ook meer tweewielers gestolen, meestal ’s nachts uit de portieken van flats. Vooralsnog scoort Moskou op dit vlak beduidend beter dan de meeste metropolen. Nu laat ik vooral ’s winters mijn fiets nog weleens een paar minuten onafgesloten voor de buurtwinkel staan, want tegen de tijd dat een potentiële dief dat in de gaten heeft, ben ik al lang en breed terug. Maar met het oog op de statistieken wordt het tijd eens om te zien naar een imposant slot.

Uitdijende metropolen bieden een groeiend deel van de wereldbevolking onderdak. Hoe houden de mensen het daar leefbaar? Trouw-correspondenten doen wekelijks verslag uit hun eigen megastad.