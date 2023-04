Het worden moeilijke weken voor Biden en de Republikeinen

De bezuinigingswet die het Huis van Afgevaardigden afgelopen week aannam is, zoals dat in de Amerikaanse politiek zo onbarmhartig heet, ‘dood bij aankomst’ in de Senaat.

Er is geen enkel kans op dat de Democratische meerderheid daar akkoord zal gaan met een brede bezuinigingsronde over bijna alle overheidsdepartementen. Of zal goedvinden dat een aantal maatregelen waar president Joe Biden trots op is, worden teruggedraaid, zoals subsidies voor duurzame energieopwekking en het kwijtschelden van studieschulden.

Maar als de wet niet wordt aangenomen, dan sneuvelt ook een ander belangrijk onderdeel: een verhoging van het wettelijke schuldenplafond van de Amerikaanse staat, dat onlangs werd bereikt. En dat plaatst Biden voor een lastige keus.

Verhoging van schuldenplafond

Een verhoging van dat plafond zou betekenen dat er weer staatsleningen kunnen worden uitgeschreven. Het zou de bezitters van vele biljoenen aan nu al lopende staatsleningen geruststellen dat er gewoon rente en aflossing op wordt betaald. En dat ook de wereldeconomie, waarvoor die staatsleningen een belangrijk smeermiddel vormen, binnenkort niet helemaal vastloopt

Met een verhoging van het schuldenplafond heeft Biden natuurlijk geen problemen. Maar hij vindt dat hij er een prijs voor moet betalen in de vorm van bezuinigingen. Het zou voor het Congres een hamerstuk moeten zijn, zoals het dat onder president Trump bijvoorbeeld ook was.

Het Congres beslist volgens de Grondwet als enige over de uitgaven en de inkomsten van de VS. Als die laatste tekort schieten, zal er geleend moeten worden en stijgt de staatsschuld. Het hele idee dat die per wet aan een maximum gebonden is, dat de politiek telkens even diep moet nadenken of verhoging van dat maximum een goed idee is, is niet erg logisch – en daarom is er behalve de VS en Denemarken ook geen enkel ander land in de wereld dat zo’n regel heeft, schrijft jurist Alan Binder van de Princeton Universiteit in de Wall Street Journal.

Maar de Republikeinen zijn er blij mee. Met hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden kunnen ze een verhoging van het plafond tegenhouden. En om de ernstige gevolgen daarvan te voorkomen, zal de regering-Biden toch wel tot enige concessies bereid zijn, is de gedachte.

Obama

Dat had in 2011 ook succes, toen president Barack Obama akkoord ging met bezuinigingen. Maar het werkte minder goed in 2013, toen diezelfde Obama niet bereid was alle financiering van zijn nieuwe zorgstelsel te stoppen, wat de Republikeinen aanvankelijk eisten. En bij zijn toenmalige vice-president, Joe Biden, werkt het tot nu toe ook nog niet.

Tot deze week had die het ook wel heel gemakkelijk. Bezuinigen, prima, eventueel, kon hij zeggen, maar hebben de Republikeinen daar een concreet plan voor?

Het had niet veel gescheeld of zijn bluf had gewerkt. Want de Republikeinse leider in het Huis, voorzitter Kevin McCarthy, kan maar over een piepkleine meerderheid beschikken. Met alle Democraten tegen zouden vijf rebelse Republikeinen zijn bezuinigingsvoorstellen al kunnen torpederen. Omdat ze die te ver vinden gaan of niet ver genoeg. En lang zag het ernaar uit dat zijn bezuinigingsplan inderdaad zou sneuvelen.

Uiteindelijk werd het toch aangenomen, doordat McCarthy aan uiteenlopende wensen uit zijn fractie tegemoet kwam. Leden uit staten waar veel mais wordt verbouwd, wilden bijvoorbeeld de daaruit gewonnen ethanol als verplicht bestanddeel van autobenzine behouden. En van de rechtervleugel kwam de eis om nog strenger te selecteren wie in aanmerking mag komen voor een gratis zorgverzekering bij laag inkomen, met name door te eisen dat de verzekerde werk heeft.

Windenergie

Uiteindelijk bleven er vijf tegenstemmers over, vier omdat ze de plannen toch nog niet ver genoeg vonden gaan en een, afgevaardigde Jen Kiggans uit Virginia, die vreesde dat het afschaffen van subsidies voor windenergie haar district teveel zou schaden. Maar McCarthy kreeg die laatste toch zover om toch voor te stemmen, naar ze zelf zei omdat de wet nog zou worden veranderd in onderhandelingen met de Senaat, en ze er dan opnieuw over kon beslissen.

Dat laatste is een politieke uitvlucht waar haar kiezers misschien niet van onder de indruk zijn – maar die wel waar is. De wet die de Republikeinen aannamen, is gezien de politieke verhoudingen meer een intentieverklaring dan een echt beleidsstuk. Het is een uitnodiging aan Biden om nu zijn eigen kaarten op tafel te leggen. En die kan nu niet meer zeggen dat de Republikeinen geen plan hebben.

Pakket aan bezuinigingen

Maar als Biden het al met de Republikeinen eens wordt over een pakket bezuinigingen, dan zal dat lang niet zo radicaal zijn als wat de Republikeinen hebben gebrouwen. En er is natuurlijk geen sprake van dat Biden zijn energiebeleid zal loslaten of erin zal berusten dat de studieleningen niet worden kwijtgescholden. Er zullen dus tientallen tegenstemmers zijn bij de Republikeinen. En bij de Democraten vast ook. Er moet dus een plan komen waarmee flinke groepen uit beide partijen kunnen leven. Hoe zo’n plan eruit zou moeten zien, daar heeft in Washington niemand nog een idee van.

En voorlopig is van onderhandelingen daarover ook helemaal geen sprake, want de president blijft bij zijn standpunt: praten met McCarthy wil hij best, maar de schuldenlimiet moet gewoon worden verhoogd.

Gaan de Republikeinen hun bluf om het plafond dan maar niet te verhogen, waarmaken? Het is nog nooit gebeurd, en als je naar de beurskoersen kijkt, lijkt de financiële wereld er nog niet echt bang voor.

Maar wie goed kijkt, meldde de Wall Street Journal deze week, begint toch iets van zenuwen te bespeuren. Op de markt voor Amerikaanse staatsleningen die binnenkort aflopen, en dan door het ministerie van financiën moeten worden afgelost, kopen beleggers graag de stukken die nog maar een paar weken te gaan hebben, en helemaal niet de obligaties die over drie maanden pas aflopen, na de datum dat de staat eventueel, als er geen akkoord komt, zijn verplichtingen niet meer zal nakomen.

Wanneer die dag precies gaat vallen, daarnaar moeten de beleggers raden. De Amerikaanse staatsschuld heeft zijn limiet al bereikt, maar minister van financiën Janet Yellen kan nog schuiven met geld op het departement – onder andere reserveringen voor ambtenarenpensioenen – om de lopende kosten, waaronder die van rente en aflossing, te blijven betalen.

Moeilijke weken

Ergens in juni of misschien juli, afhankelijk van hoeveel belastinggeld er ondertussen binnenkomt, zullen de laatste potjes zijn uitgeput en is het maar te hopen dat de politici een oplossing klaar hebben.

Of de juristen. Bovengenoemde Alan Binder schrijft in de Wall Street Journal dat Yellen en Biden gewoon lak moeten hebben aan dat hele schuldenplafond. De schulden van de VS mogen nooit in twijfel worden getrokken, zegt de Amerikaanse grondwet letterlijk. Dat gaat volgens hem uit boven welke limiet het Congres er maar aan zou willen stellen.

Dat zou de markten mogelijk geruststellen. Maar het zou de Republikeinen wel weer een extra mogelijkheid geven om tijdens de verkiezingscampagne van volgend jaar de Democraten af te schilderen als geldsmijters, die nu elke terughoudendheid hebben laten varen: “Ze hebben het plafond doorbroken!”

Het worden dus nog moeilijke weken voor Biden en/of de Republikeinen, afhankelijk van wie de meeste stoere taal moet inslikken. Of voor de wereldeconomie.