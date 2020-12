Het wonder is geschied: er is een brexit-akkoord

“Het was een lange en slingerende weg, maar we kunnen daar een goed akkoord tegenover stellen", aldus Von der Leyen. Ook vanuit Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier Boris Johnson, kwam de bevestiging. “Alles wat het Britse publiek is beloofd tijdens het referendum van 2016 en in de algemene verkiezingen van vorig jaar wordt geleverd in dit akkoord. We hebben de controle terug over ons geld, onze grenzen, wetten, handel en onze viswateren.”

De laatste twistpunten draaiden om vis. Die kwestie leek lange tijd onoplosbaar. Het Verenigd Koninkrijk eiste volledige zeggenschap over de eigen wateren, terwijl de EU zo veel mogelijk bij de huidige situatie wilde blijven, met ruime toegang voor Europese vissers. In ruil daarvoor zou de EU-markt open blijven voor de Britse visexport. Het bleef tot het einde een politiek explosief dossier.

Hoe het compromis er uitziet, was is nog moeilijk te zeggen: het akkoord telt zo’n tweeduizend pagina’s en de tekst is technisch ingewikkeld. Vanwege het late tijdstip van deze deal slaagt het Europees Parlement er hoe dan ook niet in om het voor 1 januari te ratificeren.

PvdA-Europarlementariër Kati Piri, een van de twee brexit-rapporteurs van het parlement, is blij dat er een ultiem akkoord is gesloten, maar wil wel graag weten wat erin staat. “De details van de overeenkomst zijn nog niet bekend. Dit tweeduizend pagina’s tellende document zal onze toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk op vele niveaus bepalen. Tot dusver hebben we geen enkel woord gezien dat op papier is gezet. Het is dus van belang dat de komende weken alle onderdelen goed worden bestudeerd, voordat het Europees Parlement overgaat tot goedkeuring.”

De laatste dagen groeide de drang om 450 miljoen burgers van de onzekerheid te verlossen

Hoewel met name Johnson lange tijd volhield dat een no-dealbrexit helemaal geen slechte uitkomst zou zijn voor zijn land, hebben de EU-onderhandelaars de Britten er kennelijk van weten te overtuigen dat zo’n scenario voor iedereen rampzalig zou zijn, maar vooral voor het Verenigd Koninkrijk zelf. De laatste dagen groeide bij de onderhandelaars kennelijk de drang om alle 450 miljoen burgers in de EU en het VK vóór Kerstmis te verlossen van de al maandenlang sluimerende onzekerheid.

Het plan voor deze uitzonderlijke toestand is dat er nu een versnelde procedure komt, waarbij alle 27 lidstaten hun razendsnelle goedkeuring moeten geven aan voorlopige invoering, meteen per 1 januari. De ratificatie door het Europees Parlement komt dan waarschijnlijk in januari. Ook de daadwerkelijke goedkeuring door de 27 landen, na bestudering van alle details, komt dan in de loop van het nieuwe jaar. Of nationale parlementen daarin ook een rol krijgen, is nog niet duidelijk.

De brexit-onderhandelingen dit jaar waren van meet af aan een martelgang, niet in het minst door de corona-pandemie. Daardoor moest het overleg enkele keren worden stilgelegd. De twee hoofdonderhandelaars, Michel Barnier en David Frost, raakten allebei besmet, dit voorjaar. Veel onderhandelingen verliepen op afstand.

Overgang naar de regels van de Wereldhandelsorganisatie is afgewend

Het VK verliet de EU formeel op 1 februari en doet sindsdien niet meer mee met de besluitvorming in Brussel. In dit overgangsjaar bleef het land echter de facto EU-lid, door een verlengde deelname aan de interne EU-markt en de douane-unie. Die overgangsperiode loopt op 31 december onherroepelijk af.

Het uitblijven van een akkoord zou betekenen dat de handel tussen het VK en de EU van de ene op de andere dag zou moeten plaatsvinden volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Dat betekent dat er tarieven en quota zouden komen, met grote economische schade tot gevolg. De ellenlange files bij Dover van de afgelopen dagen hadden weliswaar een andere oorzaak – nieuwe reisbeperkingen door de coronacrisis –maar wierpen volgens velen al hun schaduw vooruit naar de toekomstige brexit-werkelijkheid.

Alle Europese landen maken al een ongekende economische crisis mee door Covid-19. De gevreesde genadeklap, door een no-dealbrexit, is nu op het nippertje afgewend.

Lees ook:

Britten kiezen voor een duurzaam landbouwbeleid

De natuur, het landschap en dierenwelzijn worden na de brexit belangrijker, blijkt uit het post-brexit-beleidsplan ‘Pad naar een duurzame landbouw’.