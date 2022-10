Het WNF juicht na de verkiezing van Lula, is de Amazone nu gered?

Vanochtend vroeg ontvingen ze al de eerste vrolijke smileys en dansende poppetjes van hun Braziliaanse connecties. Niet veel later kwamen ook Nederlandse collega’s juichend het kantoor binnengelopen. Milieuorganisaties halen opgelucht adem sinds bekend is dat de linkse kandidaat Lula Da Silva de Braziliaanse presidentsverkiezingen heeft gewonnen.

Ook Merijn van Leeuwen, amazone-experts van het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Dirk-Jan Verdonk, directeur van World Animal Protection(WAP) zijn blij met de verkiezingsuitslag. Beiden brachten kortgeleden nog een bezoek aan Brazilië, waarbij zij met eigen ogen de gevolgen van de grootschalige ontbossing zagen. De experts leggen uit wat deze verkiezingsuitslag zo belangrijk maakt.

Waarom vreesden jullie voor de herverkiezing van Bolsonaro?

“Dat zou een ramp voor de planeet zijn geweest”, meent Van Leeuwen. Normaal gesproken spreekt de amazone-expert zich niet uit over politieke kwesties. Maar vanwege het feit dat de partij van Bolsonaro zo ‘anti-natuur’ is, vindt hij het belangrijk om zich uit te spreken. De afgelopen jaren was het beleid van de president er vooral op gericht om op korte termijn economische winsten te behalen. “En daar is hij behoorlijk meedogenloos in”, ziet Van Leeuwen.

Zo hebben inheemse volken volgens de Braziliaanse grondwet recht op hun land, het gebruik ervan en de natuurlijke hulpbronnen. Binnen hun gebieden zijn landroof en illegale houtkap misdrijven. Maar onder Bolsonaro heeft het proces van het toekennen van landrechten aan de inheemse bevolking stilgestaan. Hierdoor konden grootgrondbezitters zich de Amazone-grondgebieden toe-eigenen.

Daarnaast heeft Bolsonaro het budget voor de handhaving van de wetten met ongeveer tachtig procent gereduceerd en politieambtenaren vervangen die zich wilden inzetten voor het klimaat. “Bedrijven konden gewoon hun gang gaan”, legt Verdonk uit. Ontbossing is onder het bewind van Bolsonaro met zeventig procent toegenomen.

Lula Da Silva was eerder al president van Brazilië van 2003 tot 2011. Wat heeft hij destijds gedaan om ontbossing tegen te gaan?

“Lula heeft destijds het tempo van ontbossing drastisch omlaag weten te brengen”, vertelt Verdonk. Toch is de Amazone-expert niet uitsluitend positief over de oud-leider. In zijn jaren als president heeft Lula namelijk ook belangrijke aandrijvers van ontbossing, zoals de sojaproductie en rundvleesproductie gestimuleerd. Zo is bijvoorbeeld JBS, het grootste vleesbedrijf ter wereld, onder het bewind van Lula ontzettend gegroeid. Uit onderzoek van World Animal Protection blijkt dat JBS een belangrijke aanjager is van ontbossing in Brazilië.

Net zoals tijdens zijn eerdere premierschap staat Lula nu opnieuw voor grote economische uitdagingen. Het land verkeert in een economische crisis, waarbij een groot deel van de bevolking honger lijdt. De natuur beschermen, zonder de voedselvoorziening in gevaar te brengen, klinkt als een lastige uitdaging.

Maar volgens Van Leeuwen heeft Lula eerder al bewezen dat economische vooruitgang en het beschermen van de Amazone samen kunnen gaan: “In 2007 heeft hij een controlesysteem op basis van satellietfoto’s en handhaving op de grond ingevoerd.” In die jaren kwamen ook ongeveer 30 miljoen Brazilianen uit de armoede.

De verkiezingsuitslag laat zien dat het land erg verdeeld is. Kan Lula als president wel een vuist maken?

De verkiezingsuitslag is volgende de experts slechts een stap in de goede richting. “Er zitten nog steeds Bolsonaro-aanhangers op belangrijke posities in de senaat en het huis van afgevaardigden”, vertelt Verdonk.

Van Leeuwen ziet het iets positiever in: “In Brazilië heeft de president veel meer macht dan in Nederland. Het grootste deel van de uitvoerende macht ligt bij de president.” Daarnaast hoopt hij dat de internationale gemeenschap Lula ook kan helpen. “Bolsonaro was een paria binnen de internationale gemeenschap, maar Lula kan andere landen om hulp vragen. Klimaatfinanciering kan een belangrijke rol spelen om de Amazone te beschermen.”

