Het Witte Huis: Nieuwe leider van Islamitische Staat omgekomen bij aanval

De IS-aanvoerder zou omgekomen zijn bij een aanval van Amerikaanse speciale eenheden in Atmeh in het noorden van Syrië, dicht bij de grens met Turkije. Bij de aanval zouden dertien mensen omgekomen zijn, onder wie vrouwen en kinderen, schrijft The New York Times. Onder de slachtoffers zijn geen Amerikanen.

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi zou omgekomen zijn nadat hij een bom tot ontploffing bracht tijdens de aanval, waarmee hij zichzelf en meerdere leden van zijn familie om het leven bracht, zeggen bronnen tegen de krant.

Mogelijk burgerslachtoffers

De Amerikaanse commando’s arriveerden volgens getuigen in helikopters en vielen ’s nachts een gebouw aan. De inval leidde naar verluidt tot zware gevechten. De Amerikanen omsingelden een huis, waarna vrouwen en kinderen via luidsprekers werden opgeroepen te vertrekken. Na ongeveer twee uur ontstond een zwaar gevecht waarbij de Amerikanen met explosieven zijn bestookt, schrijft The New York Times op basis van getuigen en sociale media.

Een van de helikopters zou tijdens de operatie technische problemen hebben gekregen. Het toestel moest aan de grond worden gezet en zou later zijn verwoest door een Amerikaanse luchtaanval. De speciale eenheden vertrokken uiteindelijk in de overgebleven helikopters.

De VS komen vaker met speciale eenheden in actie in Syrië. Zo vond in 2019 IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi de dood toen Amerikaanse commandotroepen zijn schuilplaats aanvielen. Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi was de opvolger van terroristenleider Abu Bakr al-Baghdadi.

