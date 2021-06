Het Westen is terug, met een gezamenlijke houding tegenover China en Rusland

De trans-Atlantische samenwerking is terug van weggeweest. Die boodschap gaven de leiders van de zeven meest ontwikkelde economieën zondag in Cornwall, waar ze het weekend doorbrachten. Maar de afspraken die ze maakten zijn niet allemaal hard en de toezeggingen die ze deden niet allemaal nieuw.

Na het vertrek van de Amerikaanse president Joe Biden uit de kustplaats Carbis Bay hoefden de andere G7-leiders de sociale media niet gespannen in de gaten te houden. Drie jaar geleden noemde Bidens voorganger Donald Trump de toenmalige gastheer Justin Trudeau na afloop op Twitter ‘oneerlijk en slap’. Dat tekende de moeizame verhouding tussen de Verenigde Staten en de bondgenoten.

Biden had juist warme woorden voor Boris Johnson, die deze keer de andere leiders ontving. De Franse president Emmanuel Macron zei na afloop dat hij blij is met een Amerikaanse president ‘die bereid is samen te werken’.

V.l.n.r. De Canadese premier Justin Trudeau, de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, de Amerikaanse president Joe Biden, de Japanse premier Yoshihide Suga, de Britse premier Boris Johnson, de Italiaanse premier Mario Draghi, de Franse president Emmanuel Macron, de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de Duitse Bondskanselier Angela Merkel. Beeld EPA

Goede sfeer en frisse zeelucht

Wat hebben die goede sfeer en de frisse zeelucht opgeleverd? De toezegging van een miljard coronavaccins wereldwijd, de bevestiging van honderd miljard dollar per jaar voor klimaatbeleid in arme landen, de belofte om de economie voorlopig te blijven stimuleren en een gezamenlijk standpunt tegenover China en Rusland.

Al deze punten kennen wel mitsen en maren. De helft van de vaccinbelofte was aan de vooravond van de G7-top al door Biden gedaan. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarvan directeur Tedros ook aanwezig was, liet direct weten dat een miljard nog lang niet genoeg is om de wereldbevolking te vaccineren.

Het geld voor klimaatbeleid is volgens actievoerders en milieuorganisaties beschamend, omdat het de zoveelste herhaling van deze belofte is. Het stimuleren van de economie is in de eerste plaats in het belang van de G7-leden zelf, al zijn er plannen om via het Internationaal Monetair Fonds ook honderd miljard dollar aan arme landen te doen toekomen.

Actievoerders van Extinction Rebellion vragen verkleed als de G7-leiders aandacht voor het klimaat. V.l.n.r. premier Shuga (Japan), president Macron (Frankrijk), bondskanselier Merkel (Duitsland), premier Trudeau (Canada), president Biden (VS) en premier Johnson (VK). Alleen premier Draghi (Italië) ontbreekt. Beeld Getty Images

Veroordeling van China’s beleid

De G7-landen willen een vervolgonderzoek naar de oorsprong van het coronavirus, wat tot ergernis zal leiden in Peking. Dat geldt ook voor de veroordeling van China’s beleid in Hongkong en Xinjiang, waar de Oeigoerse bevolking wordt onderdrukt. Rusland kreeg de oproep om cyberaanvallen en andere ‘destabiliserende acties’ te stoppen.

Wat deze G7-top vooral kenmerkt is dat het overleg in een goede sfeer plaatsvond, met slechts een enkele wanklank. Een discussie over brexit en de positie van Noord-Ierland leidde tot een kleine aanvaring tussen Macron en Johnson.

Toen de Britse premier vroeg of de Franse president zich kon voorstellen dat worst uit Toulouse niet naar Parijs vervoerd kon worden, antwoordde Macron dat deze twee steden in hetzelfde land liggen. Dat was tegen het zere been van Johnson, die na afloop verkondigde dat het Verenigd Koninkrijk een en ondeelbaar is.

Elizabeth serveerde hem thee

Biden beklemtoonde voor zijn vertrek de kracht van democratieën tegenover autocratische landen, zoals China en Rusland. Woensdag ontmoet hij in Genève de Russische president Vladimir Poetin, die dit weekend opmerkte dat de onderlinge relatie op een dieptepunt verkeert. Daarin gaf Biden hem gelijk.

Na een korte ontmoeting met de Britse koningin Elizabeth, die hem thee serveerde, vloog Biden zondagavond naar Brussel. Daar schuift hij maandag aan bij EU-overleg en dinsdag bij de Navo.

President Joe Biden en First Lady Jill Biden op bezoek bij koningin Elizabeth. Beeld AFP

Lees ook:

Biden wil de rest van de wereld snel vaccineren, voordat China het doet

Vaccinatie in arme landen staat hoog op de agenda van de G7-top. Of gaat het er eigenlijk om China de pas af te snijden?