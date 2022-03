Het Westen balt een vuist tegen Rusland, maar binnenskamers rommelt het

Brede glimlachen op rode lopers, gesoigneerde wereldleiders die elkaar op de schouders slaan, gezwollen persverklaringen over solidariteit met Oekraïne – de beelden en woorden die deze donderdag uit Brussel zullen komen, zijn wellicht lastig te rijmen met de oorlogsbeelden uit hartje Europa. Die oorlog gaat zijn vijfde week in.

Tegenover de Russische agressie straalt het Westen een zelden vertoond brok eensgezindheid uit, tijdens een serie topontmoetingen in Brussel. Niet alleen de Amerikaanse president Joe Biden is in de Belgische hoofdstad, ook de premiers van onder meer Canada en Japan.

Militair ingrijpen in het conflict zelf ligt echter niet op die verschillende tafels, hoe gepassioneerd de smeekbeden van de Oekraïense president Volodimir Zelenski opnieuw mogen zijn. Per videoverbinding spreekt hij ’s morgens de Navo-leiders toe, ’s avonds de EU-leiders. Tussen die twee toppen door is er op het Navo-hoofdkwartier nog een fysieke bijeenkomst van de leiders van de G7, de machtigste industrielanden. Je kunt het je bijna niet meer voorstellen, maar tot 2014 was dat de gebroederlijke G8, met Rusland.

Directe betrokkenheid blijft taboe

Aan de vooravond van de ingelaste Navo-top kondigde secretaris-generaal Jens Stoltenberg opnieuw een flinke uitbreiding aan van de Navo-aanwezigheid aan de oostflank van het bondgenootschap, ‘van de Baltische tot de Zwarte Zee’. De Navo-battlegroups worden verdubbeld, zowel in aantal als in omvang. Vier nieuwe eenheden komen in Bulgarije, Hongarije, Roemenië en Slowakije.

Elke directe betrokkenheid in Oekraïne zelf – door het instellen van een no-flyzone of het sturen van militairen – blijft taboe voor de Navo, uit vrees voor escalatie naar een wereldoorlog.

Urgenter is de vraag wat de Navo doet als Rusland chemische wapens zal inzetten in Oekraïne. Washington waarschuwt daar al een tijdje voor, en tot nu toe zijn de Amerikaanse voorspellingen vaak raak. “Elk gebruik van chemische wapens zal de aard van het conflict totaal veranderen”, zei Stoltenberg. “Het zou een schaamteloze schending zijn van het internationale recht en zal verregaande gevolgen hebben.” De Noorse Navo-baas wilde niet zeggen wat de Navo in zo’n geval zou doen.

Hij zinspeelde er wel op dat chemische (of biologische) oorlogvoering ook zou kunnen doordringen tot buurlanden van Oekraïne, waaronder vier Navo-landen. Als die mede worden getroffen, komt het Navo-artikel 5 alsnog in beeld: een aanval op één is een aanval op ons allen.

Eerste Amerikaanse president op EU-top

Verder zal de Navo-top ook China op de korrel nemen. Peking heeft tot nu toe geweigerd de Russische invasie te veroordelen. “China voorziet Rusland van politieke steun, inclusief het verspreiden van schaamteloze leugens en desinformatie”, zei Stoltenberg. “De bondgenoten zijn bezorgd dat China Rusland ook van materiële steun zal voorzien.”

President Biden zal aan het einde van de middag naar het EU-hoofdkwartier worden gesjeesd, een kleine zeven kilometer verderop. Hij is de eerste Amerikaanse president die lijfelijk te gast is bij een formele Europese top. Ook dat samenzijn moet voor de buitenwereld een toonbeeld van eensgezindheid worden. Maar achter de gesloten deuren zullen wel degelijk harde noten worden gekraakt.

Biden wil verder gaan met de sancties tegen Rusland dan de EU, met name als het om energie gaat. De Verenigde Staten, die al een olieboycot hebben afgekondigd, zijn echter minder afhankelijk van Russische energie dan Europa. Ook binnen Europa zijn de verschillen groot. “In de EU heb je nu eenmaal verschillende landen, met verschillende visies, dus is het wel goed dat de Amerikaanse president die verschillende standpunten ziet”, aldus een EU-diplomaat over het nut van de gedachtewisseling met Biden.

Als hij eenmaal is vertrokken uit Brussel, kunnen de 27 EU-regeringsleiders (waarschijnlijk vrijdagochtend) ruzie gaan maken over mogelijke ingrepen op de eigen energiemarkt. Een andere EU-diplomaat verwacht een ‘lastige en pittige, misschien zelfs verhitte discussie’.

Een groep zuidelijke landen zal pleiten voor EU-brede maatregelen, zoals een plafond voor de gasprijs. Met name de Italiaanse premier Mario Draghi is daar voorstander van. Andere landen, waaronder Nederland, voelen minder voor een dergelijke overheidsingreep op de vrije energiemarkt, die er in elk EU-land anders uit ziet.

