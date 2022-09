Het water in Pakistan zakt iets, maar het gevaar is nog niet geweken

Het waterniveau in het enorme Meer van Manchar in de zuidelijke Pakistaanse provincie Sindh daalt iets, zei minister Jam Khan Shoro woensdag tegen de BBC. Het meer heeft al zeker drie keer zijn oorspronkelijke omvang.

Men is bang dat het wassende water ongereguleerd door de oevers van Manchar breekt en grote steden in het gebied overspoelt. De Pakistaanse autoriteiten werken met man en macht om het water een andere uitweg te geven richting een gebied met minder inwoners. Zo’n 135.000 mensen uit circa 400 dorpen op het platteland naast het Mancharmeer zijn al verplicht geëvacueerd met hulp van het leger.

Het gebied dient nu als overloopgebied voor het stijgende water om de druk van het Mancharmeer af te halen. Hierdoor zijn ook de stadjes Mehar en Johi afgelopen dagen ineens eilanden geworden in een zee van water. Verwoed bouwen de bewoners provisorische dijken om te voorkomen dat hun huizen onderlopen.

Meer regenval verwacht

De Pakistanen wachten in spanning af of het lukt om oeverdoorbraken te voorkomen. Zo niet, dan is het risico groot dat een aantal grotere steden onderloopt en meer dan een miljoen mensen dakloos raken. De komende dagen wordt er nog veel meer regenval verwacht, dus het is te vroeg om te zeggen of de daling van het waterniveau permanent is of tijdelijk. Inmiddels staat 80 procent van het gebied rond Manchar onder water.

De provincie Sindh is de voedselkamer van Pakistan, en tevens het zwaarst getroffen gebied van het land. Circa 90 procent van wat er in Pakistan wordt geoogst, komt uit deze regio. Alle gewassen zijn inmiddels verzopen. Na de overstromingsramp volgt er zo goed als zeker een enorm voedseltekort in het land dat tot hongersnood kan leiden. Ook wordt er gewaarschuwd voor de uitbraak van watergebonden ziektes zoals knokkelkoorts, cholera, dysenterie en diarree.

De Indus, de rivier die naast het Mancharmeer stroomt, voert nog steeds ongekende hoeveelheden water af richting zee. Inmiddels staat de helft van de 160 districten in Pakistan onder water. Zeker 33 van de 220 miljoen inwoners van Pakistan zijn getroffen door de overvloedige neerslag en overstromingen. Het aantal doden wordt geschat op 1350. De schade aan huizen, wegen, bruggen, spoorlijnen, vee en landbouwgronden is enorm. De regering schat het schadebedrag voorzichtig op zo’n tien miljard dollar − veel geld voor een land waar de overheid een begroting van minder dan vijftig miljard dollar per jaar heeft.

