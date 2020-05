Het voorgestelde coronaherstelfonds, een ‘machtsgreep’ of vertrouwensvraag

Interview met Frans Timmermans

De vicevoorzitter van de Europese Commissie vindt de scepsis van het ‘zuinige’ Den Haag over het EU-corona-herstelfonds deels onterecht. Nederland heeft zelf baat bij een spoedig herstel van de hele EU, vindt hij.

“Ik hoop dat het Nederlandse kabinet en de Tweede Kamer niet meteen in een ideologische kramp schieten, in de zin van ‘oh, het is Europa, dat willen we niet’”, zegt eerste vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie tegenover EU-correspondenten, in een toelichting op de plannen die voorzitter Von der Leyen heeft gepresenteerd.

“Ik hoop dat ze de voorstellen goed beoordelen, vanuit een welbegrepen Nederlands eigenbelang: ‘wat zit erin voor ons, als de groei van landen die zelf niet uit de prut kunnen komen, door ons gezamenlijk op gang wordt gebracht?’ Ik durf te stellen dat hiermee het Nederlands belang wordt gediend, zo lang Nederland maar inziet dat in deze crisis de kosten echt voor de baten uitgaan.

“Dat de coronacrisis er in Italië en Spanje veel harder in heeft gehakt, daar kun je niemand de schuld van geven. Dat die landen op dit moment letterlijk en figuurlijk naar adem happen, daar hebben we allemaal last van als we er niet samen iets aan doen. Het is dus echt mede in het belang van Nederland dat die landen niet door hun hoeven zakken.

“Je kunt niet tegen een buurman wiens huis in brand staat, zeggen: ‘ik kom niet helpen blussen, want ik vind dat je de balken verkeerd hebt gemonteerd’. Dat dóe je niet. Je gaat eerst elkaar uit de brand helpen. Daarna kijk je welke hervormingen je kunt stimuleren.

“Natuurlijk zijn er kanttekeningen te plaatsen bij keuzes die Italië in het verleden heeft gemaakt. Maar dat verwijt kun je Spanje, Portugal en zelfs Griekenland niet maken. Die hebben wel pijnlijke keuzes gemaakt in een diepe crisis. Italië heeft nu langzaam een stap in de richting van hervormingen gezet.”