Het VK piekert niet over een lockdown, het vertrouwt op zijn boostercampagne

De nieuwe virusmutatie zorgt ook in het VK voor aanscherping van de regels. Maar voor een harde lockdown lijkt weinig steun, het land hoopt baat te hebben bij zijn snelle boostercampagne.

De regering van het Verenigd Koninkrijk deed vorige week een dringende oproep aan alle inwoners van het land van boven de veertig: haal voor 11 december een derde coronaprik. Dat boostershot moet, indien voor die datum toegediend, iedereen voor Kerst ‘een goede bescherming tegen covid’ bieden.

Belangrijk, want met Kerstmis zullen veel Britse jongeren, die het vaakst besmet zijn, hun ouders en grootouders opzoeken. Dus moet de virusafweer onder ouderen dan optimaal zijn.

Epidemioloog Tim Spector van King’s College in Londen, waarschuwde half november al dat hij verwacht dat door alle familiebezoeken de coronasituatie na Kerst in het VK weer verslechtert. En nu ook in het VK de nieuwe, potentieel extra gevaarlijke omikron-mutatie is vastgesteld, moeten in het openbaar vervoer en winkels weer mondkapjes op, maakte premier Boris Johnson zaterdag bekend.

In Wales en Schotland, die elk hun eigen strengere beleid voeren, gold die verplichting al.

Nee, in het VK lopen de ic’s echt niet opnieuw vol

Maar van massaal thuiswerken of het controleren van vaccinatiebewijzen in de horeca is geen sprake in Engeland. Laat staan van een lockdown. Dat komt wellicht doordat het aantal corona-infecties, na een piek na het EK Voetbal in juli, al maanden vrij stabiel is. Slechts langzaam liep het aantal op van 30.000 naar 50.000 vastgestelde gevallen per dag. Per hoofd van de bevolking is dat bijna de helft minder dan het aantal infecties in Nederland.

Het VK scherpt inreisregels aan vanwege de omikron-mutatie Het Verenigd Koninkrijk neemt extra maatregelen om import van de omikron-variant van het coronavirus tegen te gaan. Reizigers moeten na aankomst in het land een PCR-test doen en in zelfisolatie blijven tot ze een negatief resultaat hebben. Wie in contact is geweest met iemand die besmet is met de omikron-variant, moet tien dagen in isolatie. Over drie weken kijkt de regering-Johnson of er verdere maatregelen nodig zijn.

Als het gesprek in de rij bij een broodjeszaak in Manchester op het onderwerp komt, overheerst het ongeloof over alle nieuwe, harde maatregelen op het Europese vasteland. Als iedereen gevaccineerd is, lopen de ic’s toch niet meer vol? Nee, dat gaat in het VK écht niet nog eens gebeuren.

Ook virusexpert Paul Hunter, professor aan de University of East Anglia, is stellig. “Een lockdown komt er niet meer”, verzekert hij. “Tot nu toe kan de zorg in het VK het aan. Niet altijd op de manier waarop we zouden willen, maar toch.”

Zijn verwachting is dat nieuwe coronagolven steeds minder hevig zullen worden. De epidemie verandert in een endemie, zegt hij, een situatie waarin het virus weliswaar blijft rondgaan, maar door wijdverbreide immuniteit relatief weinig mensen ernstig ziek worden.

De prikcampagne in het VK ligt voor op die van andere landen

Hunter vermoedt dat het VK dichter bij dit omslagpunt zit dan veel Europese landen, omdat het vanaf het begin een vaccinatievoorsprong heeft gehad. De prikcampagne in het VK kwam sneller op gang dan in Nederland. Dus komt bijna iedereen in het VK al geruime tijd in aanmerking voor een boosterprik.

Die wordt een half jaar na de tweede prik toegediend. Met een booster blijft de weerstand tegen het virus beter op peil. Zelfs de nieuwe omikron-variant van het virus zal waarschijnlijk niet tot een nieuwe grote covid-uitbraak in het VK leiden, zei Andrew Pollard, directeur van de Oxford Vaccine Group, zaterdag tegen de BBC. Pollard is ‘voorzichtig optimistisch’ dat de huidige vaccins ook tegen de nieuwe mutant werken.

Al bijna een derde van alle Britten boven de twaalf jaar heeft een booster gehad. Bovendien zijn relatief veel Britten al eens besmet geweest met covid, waardoor zij voor langere tijd beschermd zijn tegen het virus. In de eerste week van november had naar schatting 93 procent van alle Britten, door zo’n eerdere besmetting of door vaccinatie, covid-antistoffen in het bloed.

Een recordaantal van 5,8 miljoen patiënten staat op een wachtlijst

Toch drukt de coronacrisis ook in het VK wel degelijk zwaar op de medische zorg. Per dag worden er ruim zevenhonderd Britten met covid opgenomen en overlijden er 150 mensen aan een besmetting.

Bovendien staat door de coronacrisis een recordaantal van 5,8 miljoen patiënten op een wachtlijst voor andere, uitgestelde zorg. Onlangs lekte uit dat er plannen bestaan om het mes te zetten in het aantal vervolgafspraken en controles van patiënten die een ziekenhuisbehandeling achter de rug hebben. Zo moeten artsen meer tijd krijgen om ingrepen uit te voeren en een deel van de door corona opgelopen achterstand inlopen.

