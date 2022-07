Het VK moet op zoek naar een premier die het vertrouwen herstelt

Boris Johnson treedt af als premier van het Verenigd Koninkrijk. Maar van harte ging dat niet. Zelfs in de korte toespraak donderdag waarin hij het nieuws officieel aankondigde, liet hij niet na nogmaals te benadrukken hoezeer hij het oneens is met de druk die door zijn regeringspartij op hem is uitgeoefend.

Die druk noemde hij ‘buitenissig’. Het massale opstappen van ministers en regeringsfunctionarissen was volgens hem een gevolg van ‘kuddegedrag’. Hij stelde ‘verdrietig’ te zijn dat hij ‘de mooiste baan ter wereld’ moest opgeven. “Maar in de politiek is niemand onvervangbaar.”

Dit was zijn droombaan

Zijn teleurstelling klonk oprecht. Ironisch, gezien het feit dat zijn tegenstanders hem er voortdurend van hebben beschuldigd overal over te liegen. Maar het premierschap was de baan waarvan Johnson altijd had gedroomd. Dat hij nu de geschiedenisboeken ingaat als een van de kortst zittende Britse premiers in de moderne geschiedenis, zal hem van alles misschien nog wel het meeste pijn doen.

Johnson zei nog even aan te blijven, tot zijn Conservatieve Partij een nieuwe leider heeft gevonden. Want de regering zelf valt niet, er komen geen nieuwe verkiezingen. De regeringspartij organiseert de komende weken interne verkiezingen. Wie die wint, wordt ook premier van het land. Diegene zal vervolgens de nodige ministers vervangen. De regering komt er dus zeker wel anders uit te zien.

Johnson hamerde tot zijn laatste snik op het enorme mandaat dat hij bij de verkiezingen in 2019 had gekregen. Met een meerderheid van tachtig zetels in het parlement behaalde de Conservatieve Partij met hem inderdaad haar meest comfortabele overwinning in 35 jaar. Al is dit mandaat kleiner wanneer je kijkt naar het stemmenaandeel dat Johnson en zijn Tories kregen: 43,6 procent van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Ook dat was voor Britse begrippen weliswaar uitzonderlijk hoog, maar geen meerderheid. Dat de Conservatieve Partij toch alleen een regering mocht vormen, was een direct gevolg van het Britse kiessysteem.

Johnson sloot de brexitdeal

Johnson gold lang als een politicus die niet alleen de traditionele Conservatieve achterban wist aan te spreken, maar ook kiezers in van oudsher linkse kiesdistricten. Toch dankte hij zijn monsteroverwinning in 2019 ook deels aan de enorme impopulariteit van toenmalige Labourleider Jeremy Corbyn.

Johnson, door tegenstanders vaak afgedaan als een ‘clown’, kreeg tijdens zijn premierschap wel degelijk het nodige voor elkaar. Zo sloot hij de brexitdeal met de Europese Unie. Een prestatie van formaat. Al brak hij een deel daarvan, het Noord-Ierland-protocol, dit jaar juist zelf weer open.

De snelle uitvoering van het vaccinatieprogramma tijdens de coronacrisis wordt eveneens tot zijn successen gerekend. Al staat daar volgens tegenstanders tegenover dat Johnson toestond dat bedrijven die banden hadden met Conservatieve politici tijdens de pandemie voor miljarden euro’s aan aanbestedingen binnensleepten. Het ging daarbij bijvoorbeeld om de levering van mondkapjes en coronatesten. Het riekte naar corruptie. Blijft staan dat veel Britten blij waren dat Johnson als een van de eerste westerse leiders alle coronamaatregelen weer kon afschaffen in zijn land.

Een ‘grote vriend’ van Volodimir Zelenski

Ten slotte kreeg ook complimenten over zijn aanpak van de oorlog in Oekraïne. Johnson nam internationaal een leidende rol. De Oekraïense president Volodimir Zelenski noemde hem een ‘grote vriend’.

Maar daar staan vele schandalen tegenover – zoals partygate. Plus de onwaarheden die de premier daarover verkondigde. Zijn langdurende en stugge weigering om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn fouten en af te treden heeft het vertrouwen in de Britse politiek enorm geschaad.

“Wie Johnson ook opvolgt, diegene moet zorgen voor een grondig herstel van de integriteit binnen de regering”, stelt Bronwen Maddox van de Britse denktank Institute for Government. Want als het tijdperk Johnson volgens haar iets heeft bewezen, is dat de Britse politiek teveel leunt op ongeschreven regels die eenvoudig te manipuleren zijn. Bijvoorbeeld door een premier.

Lees ook:

De machtsstrijd begint nu: wie volgt Johnson op?

De Britse premier Boris Johnson stapt op en de machtsstrijd brandt los tussen zijn mogelijke opvolgers. Wie maken de meeste kans?