Het VK heeft een nieuwe minister van financiën: een Koerdische immigrant uit Irak die de Britse droom nastreeft

Nadhim Zahawi begreep nooit wat de jongens op zijn school in Londen probeerden te bereiken als zij ‘Paki’ naar hem riepen. Het was slechts een klein groepje dat regelmatig racistische beledigingen naar zijn hoofd slingerde, maar toch deden die pijn. Want de jonge Nadhim, hij was 11 jaar, had het al moeilijk genoeg na zijn komst naar het Verenigd Koninkrijk. Hij sprak nauwelijks Engels. Zijn leraren waarschuwden zijn ouders voor een stevige leerachterstand.

Bovendien kwam het gezin Zahawi helemaal niet uit Pakistan, maar uit de Koerdische gemeenschap in Irak. In 1978 vluchtte de familie voor het dictatoriale regime van Saddam Hoessein.

De angst voor een leerachterstand bleek ongegrond. Zahawi leerde de Engelse taal snel en ontwikkelde met de jaren een diepe liefde voor het land waar hij terecht was gekomen. “De meest tolerante en open plek ter wereld”, noemde hij het VK vorige maand nog. “Dit land heeft me alles gegeven: een thuis, een familie en de kans om te dienen in de regering van Hare Majesteit de Koningin.”

Alom geprezen voor het Britse vaccinatieprogramma

Dat laatste doet Zahawi inmiddels zo’n vier jaar. Eerst als onderminister (een soort staatssecretaris) op het ministerie van onderwijs en dat van handel, energie en industrie, en later op het ministerie van gezondheidszorg. In die laatste functie was hij verantwoordelijk voor de alom geprezen snelle uitrol van het Britse vaccinatieprogramma tijdens de coronapandemie. Dat succes leverde hem in september vorig jaar een ministerschap op. Zahawi werd minister van onderwijs. Dinsdag promoveerde hij zelfs tot minister van financiën, na de premier de belangrijkste politicus in het land.

Zijn politieke carrière begon in 2010, toen hij voor de Conservatieve Partij in het parlement kwam. Zahawi was in de twee decennia ervoor uitgegroeid tot een succesvol zakenman. Ooit begon hij met de verkoop van T-shirts en Teletubbiesprullaria aan warenhuizen. Maar zijn financiële klapper was het onderzoeksbureau YouGov, dat hij startte in het jaar 2000. Het bedrijf ging vijf jaar later naar de beurs en zijn opiniepeilingen zijn nu nauwelijks nog weg te denken uit de media en het politieke debat. Ook verdiende Zahawi geld in de olie-industrie. Zijn vermogen wordt geschat op zo’n 120 miljoen euro.

Voorstander van de brexit

Zahawi is altijd een trouwe bondgenoot geweest van premier Boris Johnson. Hij was een voorstander van de brexit en drong de afgelopen tijd nadrukkelijk aan op belastingverlagingen die zijn voorganger Rishi Sunak naar verluidt niet wilde doorvoeren.

Toch lijkt Zahawi stiekem ook verder te kijken. Zelf zal hij Johnson niet laten vallen. Maar mocht de premier alsnog worden gedwongen op te stappen, dan lijkt er geen betere uitgangspositie om hem op te volgen dan de post van minister van financiën. Volgens ingewijden zal Zahawi in dat geval vast een poging wagen. Het premierschap zou immers de ultieme kroon vormen op zijn Britse droom.

