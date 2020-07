Het virus grijpt wereldwijd steeds onbeheersbaarder om zich heen

Coronacrisis zorgt ook voor nieuwe hongercrisis

De coronacrisis kan ook tot een nieuwe hongercrisis leiden, waarschuwt OxfamNovib in een rapport dat donderdag verschijnt. De gevolgen van de pandemie kunnen de situatie verergeren in gekende ‘honger-hotspots’ zoals Jemen en Venezuela, waar Covid-19 de laatste druppel is voor veel mensen, maar ook voor nieuwe problemen zorgen in landen als Brazilië en India, waar stijgende werkloosheid de bestaanszekerheid van veel mensen in gevaar brengt. “Tegen het eind van het jaar kunnen 12.000 mensen per dag aan honger overlijden, mogelijk meer dan aan de ziekte zelf.”

De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde deze week bovendien dat in grote delen van de wereld de sterfte aan aids kan toenemen als gevolg van de pandemie. In 24 landen zijn de voorraden van aids-medicijnen bijna op, en de coronacrisis zorgt ervoor dat de internationale aanvoer in de knel is gekomen. De landen herbergen in totaal 8,3 miljoen mensen die afhankelijk zijn van de medicatie.