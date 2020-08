Het virus flakkert soms weer angstwekkend hoog op: de tweede golf? Of zitten we nog in de eerste?

De Britse kranten hadden er gisteren weer hun grootste lettertype voor opgescharreld: in het noorden van het land is de lockdown terug van weggeweest. In Manchester en een grote cirkel daaromheen mogen mensen niet langer bij elkaar op visite. Er waren al nieuwe lockdownmaatregelen getroffen in en rond Leicester, waar achteraf bleek dat de werknemers in de naaiateliers op de top van de pandemie gewoon waren blijven doorproduceren, zelfs als ze zich niet lekker voelden.

Nu blijken de maatregelen daar niet afdoende te zijn geweest en moet een groter deel van het Verenigd Koninkrijk weer op slot, precies aan de vooravond van het Offerfeest, dat juist door heel veel mensen in die regio wordt gevierd.

‘Miljoenen huishoudens getroffen’, schreef The Guardian. Eerder deze week zei premier Boris Johnson dat de tweede golf besmettingen op het Europese vasteland al woedt. “Bij sommige van onze Europese vrienden zien we tekenen van een tweede golf van de pandemie.”

Nieuwe infectiehaarden op allerlei plekken

Johnson wees toen op Spanje, waar het aantal besmettingen in de regio boven en rond Barcelona plotseling opvlamde. Maar had hij donderdag het woord genomen, dan had hij waarschijnlijk gewezen op Polen, waar toen het hoogste aantal besmettingen ooit in één dag werd geregistreerd: 657.

Hij had ook kunnen wijzen op Roemenië en Bulgarije, waar de besmettingsaantallen omhoog schieten, of op Duitsland, Frankrijk, België of Luxemburg. Op allerlei plekken duiken nieuwe infectiehaarden op, die niet altijd meteen met hoogst lokale maatregelen onder controle te krijgen zijn. In Spanje bijvoorbeeld waren maatregelen rond Lleida niet afdoende en moesten maatregelen genomen worden voor heel Catalonië. Het aantal besmettingen daalt daar nu weer.

Zulke zich uitbreidende besmettingsrimpels proberen politici uit alle macht te voorkomen.

Eerste of tweede golf, dat is de vraag

Maar de vraag is of de huidige nieuwe haarden inderdaad duiden op een tweede golf besmettingen, of dat ze nog altijd horen bij de eerste. Deskundigen zijn het daar niet over eens.

Het gerenommeerde Duitse Robert Koch-instituut, het equivalent van het RIVM, spreekt net als Boris Johnson van een tweede golf. “Wat we zien is hoogst verontrustend en mogelijk het begin van een tweede golf”, zei Lothar Wieler, de hoogste baas van het instituut. Wieler wees erop dat de huidige besmettingen in Duitsland, nu alweer 800 per dag, niet meer terug te herleiden zijn naar één of twee afzonderlijke regio’s, maar dat ze overal zijn.

Ook de premier van deelstaat Saksen, Michael Kretschmer, is stellig: “De tweede golf is al begonnen. We treffen iedere dag weer nieuwe infectieclusters die voor hele grote aantallen besmettingen kunnen zorgen.”

Geen golf, maar een lappendeken

Maar Lisa Maragakis, onderzoeker bij het Amerikaanse Johns Hopkins-instituut, is ervan overtuigd dat de wereld nog altijd te maken heeft met de eerste golf. “In plaats van over een golf, zou ik liever spreken van een lappendeken”, zegt ze op de website van het instituut. “De infectiehaarden zijn dan weer hier, dan weer daar.”

Dat is ook de overtuiging van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Daar zegt woordvoerder Margaret Harris dat alles erop wijst dat de wereld nu nog altijd te maken heeft met één en dezelfde grote golf.

