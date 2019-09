Het vertrek van Renzi maakt de Italiaanse regering er niet stabieler op

Matteo Renzi wil met ongeveer dertig parlementsleden van de Democratische Partij (PD) een eigen partij oprichten, Italia Viva. De oud-premier belooft wel om de piepjonge regering van Giuseppe Conte te blijven steunen. Met het vertrek van Renzi en zijn volgers verliest de regering zijn parlementaire meerderheid niet, maar wordt de stabiliteit van Conte’s ploeg wel ondermijnd.

In een interview met dagblad La Repubblica vertelt Matteo Renzi (44) dinsdag over zijn nieuwe politieke avontuur. Hij noemt één doel van zijn partij: vechten tegen het populisme van Matteo Salvini en diens nationalistische Lega. De Lega zat tot vorige maand in een regering met de Vijfsterrenbeweging, totdat Salvini de boel opblies en door die tactische misser in de oppositie belandde. “Het slechte populisme dat hij uitdraagt, moet nog worden verslagen. Ik geloof dat de PD, dat een samenraapsel van fracties is en druk is met het vermoeiende zoeken naar eenheid, daar niet tegenop gewassen is”, zei Renzi.

In Rome gingen al maanden geruchten dat Renzi een eigen partij wilde beginnen. Het zou goed kunnen dat de superambitieuze ex-burgemeester van Florence, die volgens zijn vijanden een groot ego heeft, een partij voor zich ziet die gematigde kiezers uit zowel linkse als rechtse hoek kan trekken, en die onderdak kan bieden aan ontevreden parlementsleden van zowel de centrumlinkse PD als de centrumrechtse partij Forza Italia.

Matteo Renzi lag al jaren moeilijk binnen de PD; hij had voortdurend ruzie. Een deel van de oudere partijprominenten, die vroeger communisten waren, vonden de jonge Toscaan niet links genoeg en te veel op de hand van het bedrijfsleven. Renzi, die van 2014 tot 2016 een centrumlinkse regering leidde, zou zich nu in het politieke middenveld kunnen positioneren. Daar kan hij vissen naar de kiezers die de Vijfsterrenbeweging te extreem en vreemd vinden, de Lega te rechts en te euro-sceptisch en de PD te links en te oubollig. Ook voor kiezers van het liberale Forza Italia zou Renzi een aanvaardbaar alternatief kunnen zijn nu Silvio Berlusconi, inmiddels dik in de tachtig, geen energie meer in die partij stopt.

Premier Giuseppe Conte is helemaal niet blij met deze ontwikkeling. De premier leidt sinds 5 september een fragiele coalitie van Vijfsterrenbeweging, PD en het linkse minipartijtje Vrij en Gelijk; het is een moeizaam samenwerkingsverband van partijen die elkaar tot voor kort niet verdroegen. Conte’s baan wordt nu nog lastiger. In de Italiaanse Tweede Kamer beschikt zijn coalitie zonder de circa twintig parlementariërs van Renzi nog wel over voldoende zetels, maar in de Senaat wordt het nu wel heel erg krap. De macht van Renzi, die senator is, wordt dus direct al een stuk groter nu hij niet meer bij de PD hoort.

Conte liet dinsdag weten dat hij de timing van Renzi’s stap raadselachtig vindt en liever had gezien dat hij die vóór de regeringsformatie had gezet in plaats van er vlak na.

